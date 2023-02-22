Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 354

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:32 В Красноярске масштабный пожар на складе холодильников и оборудования для саун. Его площадь за день выросла с 2,5 тыс. до 12,5 тыс. кв. метров.

Все подробности читайте здесь.

17:14 Уголовное дело возбуждено после взрыва на одном из газовых месторождений в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Производство завели по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в СК РФ по ЯНАО.

«По данным следствия, <…> при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси, — рассказали в ведомстве. — Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу».

Инцидент произошел на Северо-Русском месторождении, где занимается добычей «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

17:00 Жительницу Новосибирска Елену Тардасову-Юн приговорили к 11 месяцам исправительных работ по делу о «фейках» про ВС РФ. Решение вынесла судья Октябрьского райсуда Марина Борзицкая.

Прокуратура и запрашивала 11 месяцев работ, сообщила адвокат от ОВД-Инфо* Елена Чиркина, которая представляет интересы женщины.

Тардасову-Юн обвиняли в распространении сообщения в WhatsApp-чат о якобы «тысяче гробов погибших российских военнослужащих». Уголовное дело возбудили в июне, женщину отпустили под подписку, но затем сначала назначили запрет определенных действий, а затем — отправили в СИЗО.

16:48 В Москве собирают зрителей митинга-концерта в «Лужниках». Массовке уже разослали рекомендации, как себя вести на мероприятии, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Пожеланий несколько: взять с собой паспорт, минимум вещей, чтобы быстро пройти досмотр, не рассказывать о том, что часть зрителей на концерте — массовка, пришедшая на стадион за деньги (500 рублей). Также зрителей предупредили о возможных провокациях и вопросах про мотивы прихода на стадион, по инструкции рекомендуют эти вопросы игнорировать или отвечать про любовь к России», — сказано в публикации.

В опубликованной переписке есть, например, такие слова: «Если будут спрашивать, то вы за идею. ***** [очень] Россию любите. А лучше ничего не отвечайте вообще. <…> Еще раз скажу, о бабках не говорить никому ***** [совсем]».



Кроме того, на сайтах объявлений появились билеты на митинг-концерт. Авторы представляющиеся бюджетниками и сотрудниками городских предприятий, выставили билеты на продажу за 300−1000 рублей. Пригласительные на концерт им раздали на работе.

На этом фоне станция «Спортивная» московского метро временно работает только на выход.

16:15 В РФ заблокировали сайт журналистской премии «Редколлегия», обратила внимание Роскомсвобода*.

Причина блокировки не указана, орган, принявший решение, тоже

15:59 Водка в России подорожала на 12%, а вино ― почти на 30%

IT-компания «Эвотор» проанализировала продажи алкоголя в несетевой розничной торговле. Цены на водку и коньяк за год выросли на 12%, на красное вино ― на 27%, на белое ― на 28%.

По сравнению с январем 2022 года, продажи алкоголя в несетевой рознице снижались. Продажи водки в рублях упали на 4%, коньяка ― на 6%, белого вина ― на 14% и красного вина ― на 27%. Единственное исключение ― игристое вино (шампанское), продажи которого выросли на 9%.

В январе 2023 года средняя цена на водку в РФ составила 817 рублей за литр, что на 12% больше, чем в январе 2022 года.

В Москве водка дешевле ― 812 рублей за литр. Самая дорогая водка ― в Якутии, где средняя цена на этот продукт достигает 1130 рублей за 1 литр. Меньшего всего водка в среднем стоит в Чувашии ― 736 рублей и в Кировской области ― 732 рубля за литр.

В Новосибирской области средняя стоимость напитка близка в общероссийской и составляет 816 рублей, в Иркутской области ― 859 рублей, в Красноярском крае ― 848 рублей.

Средняя цена коньяка в несетевой рознице выросла за год на 12% и составила 1493 рубля за литр. Доля российского коньяка за последние годы постепенно снижается: в январе 2023 года она составила 88,4%, в то время как в январе 2022 ― 90,3%, а в январе 2021 года ― 92,1%.

Белое вино подорожало на 28% до 402 рубля за литр. Средняя цена на красное вино составила в январе 468 рубля, что на 27% больше, чем в прошлом году. Игристое вино подорожало на 14% до 513 рублей за литр. В основном в несетевой рознице представлен отечественный продукт, а также вина из Абхазии и Грузии.

15:53 Госдума Р Ф приняла законопроект о приостановке участия России в договоре СНВ, который внес Путин.

«Принятый закон предусматривает приостановление действия ДСНВ. Решение о его возобновлении будет принимать президент России», — отметили в пресс-службе Госдумы.

«За» был 401 депутат. Голосов против и воздержавшихся не оказалось.

15:21 Власти Хакасии подтвердили гибель Сергея Юмашева в зоне «спецопреации». Ранее свидетельство о смерти с его фамилией появилось в видео с примерно 100 гробами, которое якобы было снято в Новосибирске.

39-летние Юмашев и Анатолий Музыкантов служили в ЧВК «Вагнер» и погибли, заявили в правительстве Хакасии 22 февраля.



Напомним, видео с десятками гробов опубликовал телеграм-канал «Любить Новосибирск». Утверждалось, что оно снято в аэропорту «Толмачёво», а в ящиках — тела погибших в Украине. В «Толмачёво», впрочем, уверяют, что помещение на видео не принадлежит аэропорту.

На ящиках также были заметны надписи «Бурятия» и «Якутия».

15:00 Занятия «Разговоры о важном» не оплачиваются в школах Забайкалья, признали региональные власти.



«Сначала министерство образования [РФ] сказало, что „Разговоры о важном“ будут оплачиваться дополнительно, — сказала и.о. министра образования края Татьяна Клименко. — Потом нам порекомендовали включить их в деятельность классного руководителя, что „Разговоры о важном“ оплачиваются из оплаты классного руководителя, то есть как бы входят туда. Сегодня мы ждем какого-то правового документа со стороны Минпросвещения РФ о том, как мы должны оплачивать „Разговоры о важном“».

С сентября 2022 года государство ввело в школах пропагандистские «Разговоры о важном» с 1 класса, а уже с 5 класса предполагает обсуждать «спецоперацию» и политические решения. Активисты призвали родителей и педагогов бойкотировать эти собрания, запланированные первым уроком каждый понедельник. Они являются внеурочным предметом, признавали в Минпросвещения, таким образом носят необязательный характер, обращали внимание родители школьников. Кроме того, с 20 февраля 2022 года на «Первом канале» еженедельно начали показывать программу «Разговоры о важном».

13:46 В МЧС РФ прокомментировали ситуацию с объявлением тревоги в радиоэфире в разных регионах: «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности».



13:28 По радио в некоторых регионах РФ объявили воздушную тревогу словами: «Внимание, внимание, угроза ракетного удара». В Казани она звучала утром на радиоволнах 92.3, 91.1 и других примерно каждые 5 минут, передает «БИЗНЕС Online».



«Сигнал был замечен на радио „Энерджи“ и „Юмор.FM“. В рекламной службе „Газпром-Медиа Холдинга“ нам заявили, что это был технический сбой: „Разбираемся с этим вопросом, в ближайшее время этого не будет“», — пишет издание.

Такие же сообщения поступили из Белгорода, Уфы и Подмосковья, а также из Новосибирска.



«Информация о ракетном ударе и воздушной тревоге на одной из радиочастот в Белгороде — фейк, — отметили в правительстве Белгородской области. — Вещание одной из радиостанций утром 22 февраля взломали предположительно с украинской стороны».



13:06 Министерство обороны России ответило на слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемникам не дают боеприпасов из-за конфликта с военным руководством. Ведомство не называет Пригожина по имени, но пишет, что комментирует «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов».

«Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, — абсолютно не соответствуют действительности. <…> Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет. В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март», — утверждают в Минобороны, не уточняя, на каком основании ведомство предоставляет боеприпасы «штурмовым отрядам».

После заявления Минобороны Пригожин ответил военным. «Уж коли мы перешли на публичную переписку с Минобороны, [то] „ЧВК Вагнера“ недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач. Поэтому заявление министерства обороны является ничем иным, как просто плевком в сторону ЧВК „Вагнера“ с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг на Бахмуте/Артёмовске. Других добровольческих подразделений на Бахмуте нет — есть ЧВК „Вагнер“. Боеприпасов нет, саперные лопатки, да будет вам известно, господа-руководство Минобороны РФ , до сих пор не поставлены. Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте об этом народу, обманывая его», — заявил он.

12:32 В Новосибирске заморозили проект компании «Сиббиотех» по производству препарата от малярии. «Насколько я понимаю, началось еще все с ковида: зарубежный инвестор не подтвердил инвестиции, и проект был заморожен», — сказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

Налоговая инспекция подала на банкротство «Сиббиотеха» в феврале 2023 года, писала Тайга.инфо. Компания — резидент Биотехнопарка в Кольцово. Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Виталию Тирону. Ее выручка в 2021 году составила 130 млн рублей, чистая прибыль — 107 млн.

«Сиббиотех» создана в январе 2019 году для производства лекарств против малярии. В компании утверждали, что технология производства будет основана на культивации клеток полыни однолетней и выделении из этого растения артемизинина и артемизининовой кислоты — основных фармацевтических компонентов противомалярийных препаратов. Общий объем инвестиций оценивался в 1,7 млрд рублей.

Областные власти называли компанию якорным резидентом второй очереди Биотехнопарка, а в марте 2021-го «Сиббиотех» без торгов получил участок площадью 3 га. Но в 2022 году областной департамент земельных отношений подал иск к «Сиббиотеху» о взыскании задолженности по этому договору аренды, выяснила Тайга.инфо. Долг оценивался около 800 тыс. рублей.

11:50 В новосибирском правительстве прошел «урок мужества». Его вел вице-губернатор Сергей Нелюбов, который, как выяснила Тайга. инфо, в 2022 году достроил большой общий дом с ректором регионального института повышения квалификации работников образования Константином Умбрашко.

На «урок» привели детей в форме.

«Урок мужества — это очень важная форма патриотического воспитания, и в нашем регионе очень много мужественных воинов, — отметил Нелюбов. — В Новосибирской области всегда были сильны традиции военной школы. Знаменитое учебное заведение, из стен которого вышли три десятка Героев — Советского Союза, Российской Федерации, — это Новосибирское высшее военное командное училище. Сегодня приходится защищать и нашу историю, чтобы защищать — нужно ее хорошо знать, в этом помогает поисковое движение. Кроме того, в регионе действует образовательный проект „Парта Героя“».

Вице-губернатор Сергей Нелюбов и ректор НИПКиПРО Константин Умбрашко взаимодействуют и в других сферах. Они, например, написали в соавторстве статью «От гражданской войны к гражданскому миру: уроки национального самосознания и патриотизма» в журнале «Сибирский учитель». Умбрашко работает там замом главного редактора, Нелюбов входит в редколлегию.

В 2017 году тогда еще министр образования Нелюбов и проректор института Умбрашко участвовали в съезде новосибирского «Общества русской словесности». «Есть инициатива государства, есть инициатива общества, есть поддержка Русской православной церкви — эти три кита позволяют нам двигаться дальше», — говорил Умбрашко.

11:05 80 домов в Минусинске Красноярского края остались без холодной воды после аварии. Также под отключение попали предприятия ДРСУ-10, МУП «Горводоканал» и две котельные, сообщили в мэрии 22 февраля.

«Без холодной воды остаются жилые дома частного сектора по улицам Кутузова, Ачинская, Суворова, Штабная, предприятия. Подвоз воды организован», — добавили в администрации.

10:10 Уголовное дело в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в «насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими», поступило в суд. Его рассматривает Южный окружной военный суд, говорится в карточке дела. Производство ведет судья Вячеслав Корсаков.

Антону Череднику вменяется ст. 278 (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (убийство), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).



Госагентство ТАСС называет это первым дело в отношении украинского военнослужащего по статье о «насильственном захвате власти». Планируется, что дело будет рассматриваться в общем порядке. По версии СК, мужчина якобы убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке.

Главное на утро 22 февраля

• Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Действующий договор об СНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. 29 января 2021 года Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля того же года это решение вступило в силу. США были согласны на продление при параллельном заключении соглашения о заморозке всех ядерных арсеналов и создании более жесткого проверочного механизма.

Эксперт по ядерной безопасности Института исследований ООН в области разоружения Павел Подвиг пояснил Медиазоне*, что двухсторонние инспекции были приостановлены в 2020 году из-за пандемии ковида. Они должны были возобновиться летом 2022 года, но российская сторона начала ссылаться на то, что у ее инспекторов есть сложности с тем, чтобы попасть на территорию США из-за ограничений на полеты, введенных после начала «спецоперации»: «Сложно сказать, насколько эти российские претензии обоснованы. Американцы настаивали на том, что никаких ограничений на полеты нет и их можно было обойти».

• 18-летнего активиста Максима Лыпканя обвинили в распространение «фейков» о ВС РФ по мотиву политической ненависти (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает ОВД-Инфо*.

Дело завели из-за интервью Лыпканя Радио Свобода*, в котором он рассказывал о прошедших антивоенных акциях и о своей попытке согласовать митинг 24 февраля на Лубянской площади.

• Путин отменил свой указ 2012 года, посвященный «внешнеполитическому курсу РФ». Решение принято «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях».

В частности, в прошлом указе были пункты о «продолжении активного расширения взаимодействия с Республикой Белоруссия в рамках Союзного государства», о «поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова» и об «укреплении ОДКБ».

• Парламент Беларуси ввел возможность смертной казни чиновников и военных, осужденных по статье «Измена государству» (ст. 356 УК страны).

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

