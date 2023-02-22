Обещанная игра силовиков в новом новосибирском ЛДС не состоялась

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Матч сотрудников силовых структур на строящемся в Новосибирске ЛДС так и не состоялся. Игра должна была стать тестовой для арены.

Первая игра, запланированная в новом ЛДС на 21 февраля, не состоялась, сообщили Тайге.инфо два источника. На лед должны были выйти «команды силовых структур», ранее обещал депутатам заксобрания министр строительства региона Алексей Колмаков. Зрителями, по его словам, также планировались «сотрудники силовых структур»

При этом 22 февраля облправительство организовало пресс-тур на новую арену.

«Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ, — рассказал министр спорта Сергей Ахапов (цитата по пресс-службе облправительства). — Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба „Сибирь“ и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион».

Ранее новосибирский губернатор Травников («Единая Россия») потребовал от хоккейного клуба «Сибирь» сыграть матчи серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в новом ЛДС, написал «Спорт-Экспресс». Сведения частично подтвердил «Чемпионат». Тайга.инфо рассказывала о вмешательстве чиновника в дела клуба еще 13 февраля.

ХК «Сибирь» пока идет на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ и уже гарантировала себе участие в плей-офф. Матчи на вылет стартуют 1 марта.

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта.

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