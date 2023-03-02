Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 362

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:29 Не менее троих мобилизованных новосибирцев вернули из плена, сообщила региональный омбудсмен Нина Шалабева.

«Их уже сейчас трое или четверо. Есть и такие, кто у меня до сих пор на контроле и контроле у федерального уполномоченного. Одним из них я занималась практически целое лето: месяца 3−4, так как Украина не шла на обмен. В итоге, его удалось включить в список первоочередников для того, чтобы совершить обмен», — цитирует Шалабаеву «Сиб.фм».

Известно, что один из мобилизованных попал в плен уже в начале ноября. При этом официально первые эшелоны с мобилизованным отправились из региона в конце октября.



Главное на утро 2 марта

• Политик Владимир Кара-Мурза*, который несколько дней провел в карцере в московском СИЗО «Водник», начал терять чувствительность конечностей, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в соцсетях.



«Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжелейшим образом отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки, — рассказал адвокат. — В феврале 2017 года Владимир Кара-Мурза был повторно отравлен. В результате у него развилась периферийная полинейропатия — как последствие двух тяжелейших отравлений. После нескольких дней пребывания в карцере у Владимира возобновилось онемение ступней, которое на настоящий момент не прошло».

Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. На него завели уголовные дела о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК), об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) и о «госизмене» (ст. 275 УК). Ему грозит 20 лет колонии.

• Законопроект о «дискредитации» добровольцев и распространении «фейков» о них, который анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, появился в базе парламента. В название существующей статьи о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) захотели добавить фразу «оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ» — единороссы предлагают привлекать к уголовной ответственности за то, что силовики сочтут «фейками» о деятельности добровольцев и других организаций, участвующих в войне.

Кроме того, максимальное наказание по части 1 этой статьи увеличат с 3 лет колонии до 5.

Такие же поправки о «добровольцах» вносятся в статьи о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). Наказание по части 1 ст. 280.3 УК захотели повысить с 3 до 5 лет колонии, по части 2 — с 5 до 7 лет.

Соответствующие поправки в законопроект об изменении УК, который прошел первое чтение еще в декабре 2022 года, внесли единороссы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Василий Пискарёв и Андрей Картаполов. Изначально законопроект вообще не был связан с новыми репрессивными законами и посвящен статье УК о проникновении на охраняемые объекты (ст. 215.4 УК). Поправки внесли после предложения владельца «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, который предлагал законодательно запретить «распространение фейков» про наемников из числа бывших заключенных и их «дискредитацию».

«Фейки о ЧВК могут выражаться в публикациях, где сказано, что они плохо снабжаются чем-либо, если это по официальной информации не так, — считает правозащитник Павел Чиков. — Но тут возникает вопрос, чьи официальные сообщения о ЧВК Вагнера будут приниматься за истинные. Это будут пресс-релизы самого ЧВК, комментарии Пригожина или все же брифинги Минобороны РФ . Что будет мерилом истины о добровольческих формированиях, непонятно. Ибо если официальный представитель МО РФ Конашенков остается рупором истины, как это указано во всех уголовных делах о военных фейках, то заявления вагнеровцев о недостаточном снабжении снарядами могут внезапно сами оказаться фейками. И кажется, Евгений Пригожин эти риски в законопроекте тоже увидел. Но вот про использование кувалды скоро ничего нельзя будет написать без риска уголовки».

• Бизнесмен Олег Тиньков подал прошение в МИД Великобритании об исключении из санкционных списков, пишет Bloomberg. В своем заявлении он поддержал санкции против окружения Путина: «Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина».

• Российские пациенты столкнулись со сложностями в получении лечения за рубежом из-за «спецоперации», передает «Медвестник» со ссылкой на данные сервиса TopMedClinic, объединяющего медицинские турагентства.

«Ряд немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами, — рассказала гендиректор TopMedClinic Виктория Сандалюк. — Они принимают заявки, но ответ получить невозможно. Видно, что появилось негласное правило не заниматься россиянами или оставлять их „на потом“. Но пациентам с критическим состоянием лечение требуется здесь и сейчас».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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