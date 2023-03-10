Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 370

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Михаил Фридман и Петр Авен продают свои доли в Альфа-банке.

13:30 «Сибирская хлебная корпорация» (СХК) бывшего депутата новосибирского заксобрания Дмитрия Терешкова захотела поставлять продукты в Объединенные Арабские Эмираты. В качестве перевалочного пункта называется Иран.

Все подробности читайте здесь.

12:20 Земфира* выпустила клип на песню «PODNHA». Оно начинается с плашки о том, что исполнительницу признали в РФ «иностранным агентом».

«Мы научим тебя, сука, родину любить

Целовать её ботинки и подошвы.

Мы научим тебя, сука, родину любить:

Настоящее грядущее и прошлое.

Мы научим тебя, сука, родину любить,

Даже если мы с тобой нигде не прошены.

Научись сука родину любить,

Заболевшую, поредевшую, по-хорошему».

11:35 Глава Залесовского муниципального округа Алтайского края Александр Пластеев разместил во «ВКонтакте» видео с извинениями от местной жительницы, которая назвала его «козлом» в «Одноклассниках». После публикаций в СМИ оно было скрыто из общего доступа (но осталось по ссылке).



Ранее местная жительница Ольга Качесова в «Одноклассниках» опубликовала сообщение с недовольством качеством благоустройства детской площадки, на которое люди сами собирали деньги: «Привет глава, ты охренел и твои… Какие сборы? На площадку собирали в парке и наших денег не видать, всё песком засыпали это пепец, и дальше вам выделили <…> деньги на реконструкцию памятников и что вы сделали? (орфография и пунктуация сохранены — прим. Тайги. инфо) Вырезали из пенопласта даты и покрасили краской. А когда наш вечный огонь реставрировали и про огонь забыли, а где деньги которые выделялись?»

Затем женщина добавила слово «Козел».

Чиновник не растерялся и написал на жительницу донос в полицию. Александр Пластеев — единоросс, член регионального политического совета «ЕР». Как и другие главы районов в Алтайском крае не избирался на прямых выборах, а назначен местными депутатами по представлению конкурсной комиссии, наполовину составленной из делегатов губернатора.

Затем Пластеев опубликовал ролик с «извинениями» женщины, подписав его: «Ольгу Качесову простил. Заявление заберу».

На видео женщина рассказала о встрече с чиновником, но сами проблемы, о которых она говорила прежде, никуда не делись: «Приношу свои извинения за свое высказывание. Была неправа. Была на приеме у Александра Валерьевича — мы обсудили мой комментарий детально по пунктам. Он все разъяснил, пояснил, показал, куда делись деньги — что по проекту была заложена травка зеленая, но так как дети могли всё это вытоптать, решили засыпать всё это песочком. Другой материал не был заложен в проекте. <…> Потом у меня еще было недовольство по поводу реконструкции памятника — точно также <…> отвалились цифры, они пенопластовые. Александр Валерьевич пояснил, что они так предусмотрены, а реконструкция памятника была в полном объеме. <…> Еще сказала в комментарии про Вечный огонь, что он не был заложен при реконструкции нашего мемориала — Александр Валерьевич сказал, что ввиду пандемии отложили, а жители не спрашивали и не интересовались, и об этом не сообщалось».



vk.com Александр Пластеев

10:35 Комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований Российской академии наук будут ликвидированы. Об этом рассказали в сообществе ученых «Клуб 1 июля», выступающем против реформы РАН.

Еще в середине декабре президиум РАН принял постановление о «передаче функции комиссии РАН по борьбе с лженаукой и комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований экспертному совету РАН».

«Насколько нам известно, это постановление было принято без обсуждения и приглашения или хотя бы предупреждения председателей и членов комиссий. Обоснований решения не приводится. Это противоречит традициям РАН, прежде всего, традиции уважительного отношения к своим членам. Кроме того, необходимо напомнить, что комиссии внесли чрезвычайно большой вклад, в частности, в борьбу с лженаукой, остановив проекты проходимцев, что сберегло бюджету страны сотни миллионов рублей», — подчеркнули в «Клубе 1 июля», призвав приостановить действие решения до открытого обсуждения среди членов РАН.

Руководство самой РАН через сайт «Научная Россия» (принадлежит НП «Международное партнерство распространения научных знаний») выпустило заявление вице-президента академии Степана Калмыкова (он занял эту должность только в сентябре 2022 года после победы на выборах главы РАН Геннадия Красникова, считающегося кандидатом от Кремля и друга Путина Михаила Ковальчука).

«Это решение связано с необходимостью реорганизации структуры РАН, в составе которой сегодня работает около 100 различных советов, комиссий и комитетов. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований будут сохранены, их расформирование не обсуждается. Так как их ключевая функция сводится к экспертной работе, было принято решение о переподчинении экспертному совету РАН, — уверяет Калмыков. — <…> В связи с истечением срока полномочий председателей комиссий на одном из ближайших заседаний президиума РАН будут обсуждены и согласованы новые кандидатуры. Затем выбранные председатели сформируют и представят на голосование президиума РАН составы комиссий».

Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ и член комиссии по борьбе со лженаукой Василий Власов сказал «Ведомостям», что комиссии создавались людьми, которые были заинтересованы в развитии отечественной науки на уровне мировых стандартов: «Они пытались влиять на события внутри академии, анализировали работы кандидатов на выборах и так далее , но противодействие было всегда. Перевод под экспертный совет — это скорее упразднение, нежели продолжение деятельности».

10:23 В большинстве городов России новостройки дороже жилья на вторичном рынке, подсчитали эксперты портала «Мир квартир». Это соотношение касается как цены квадратного метра, так и средней цены предложения.

Самая большая разница в Сибири отмечена в Новокузнецке. Все подробности читайте здесь.

09:58 Си Цзиньпин переизбран на третий срок на должность председателя страны.

Он стал первым в истории в истории КНР, сохранившим должность в третий раз.



Главное на утро 10 марта

• Мобилизованные из Оренбургской области пожаловались, что их приписали к штурмовым отрядам «народной милиции ДНР», где их считают «расходным материалом». Очередное видеообращение от призванных Кремлём россиян опубликовали «Осторожно, новости».

Военнослужащих готовил для территориальной обороны (охраны объектов и инфраструктуры), обещая не отправлять на передовую. Но 19 января их передали в местные вооруженные формирования и поручили участвовать в штурмах. По словам мужчин, у них существенные потери, а командование раз в месяц пополняет состав новыми мобилизованными, поэтому к ним относятся, как к «пушечному мясу». Родственникам мобилизованных заявили в военкомате, что «не нужно было отправлять близких» на «спецоперацию», если у них такие претензии.

• Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продадут свои доли в Альфа-банке за 2,3 млрд долларов (178 млрд рублей), чтобы с них сняли санкции, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Доли у кипрской материнской компании банка готов выкупить давний партнер бизнесменов, сооснователь группы, миллиардер Андрей Косогов, уточняет The Bell*. У него уже есть 41% во владеющей банком ABH Holdings.

Избавление от главного российского актива не гарантирует «олигархам» снятия санкций, которые ЕС должен продлить 15 марта. Однако они «готовы сделать все возможное, чтобы избавиться от российских активов, а санкции против них были прекращены», сказал изданию человек, знакомый со сделкой.

Фридман и Авен не стали комментировать информацию The Financial Times. Косогов подтвердил, что продажа была согласована, но подробности уточнять не стал.

• 82 человека, объявленных в РФ «иностранными агентами», обратились в парламент Грузии с просьбой не принимать закон об «иноагентах». Правящая партия «Грузинская мечта» после массовых акций протеста в Тбилиси заявила, что отзовет документ, но такая процедура не предусмотрена в отношении законопроектов, прошедших первое чтение — теперь его надо отклонить во втором.

«Включение в список иностранных агентов в России означает гражданскую смерть. Кампании по дискредитации, риски штрафов и уголовного преследования делают практически невозможным продолжение значимой общественной деятельности сегодня в России, — цитирует письмо глава правозащитной группы „Агора“ Павел Чиков. — Мы приветствуем решение большинства в парламенте Грузии не продолжать принятие законопроекта об иностранных агентах, который схож с российским аналогом. Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было».

Среди подписантов Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Сергей Смирнов, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Артемий Троицкий, Борис Зимин, Евгения Альбац, Надежда Толоконникова, Петр Верзилов, Роман Доброхотов, Карен Шаинян, Антон Долин, Марат Гельман и Александр Роднянский (все, по версии Минюста РФ , являются «иностранными агентами).

• В РФ заблокировали доступ к популярному музыкальному сервису Last.fm. В сервисе Роскомнадзора не указана причина блокировки, но Роскомсвода* сообщает, что ведомство заблокировало страницу Last. fm с композицией «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.