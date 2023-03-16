Новосибирцы выйдут на второй митинг против повышения тарифов ЖКХ

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Второй митинг против повышения тарифов ЖКХ пройдет в Новосибирске 25 марта. На прошлой акции собраны сотни подписей под обращением к губернатору Андрею Травникову. Требования не были выполнены.

Активисты подали 10 заявок на митинги против повышения тарифов ЖКХ в центре Новосибирска. Мэрия не согласовала ни одной, под предлогом того, что они якобы уже заняты, отправив организаторов на отдаленные территории. В итоге они согласились на одно из предложений чиновников — провести акцию в Тимирязевском сквере 25 марта в 15:00, сообщил независимый депутат горсовета Антон Картавин в соцсетях.

«4 февраля прошел первый в новой истории города согласованный митинг против повышения тарифов. Его итогом стали 309 подписей под резолюцией — письмом губернатору Травникову с требованием снизить тарифы ЖКХ. В резолюции было сказано: если мы не будем услышаны, то соберемся снова. И нас будет больше. Прошло полтора месяца, внятного ответа мы не получили», — напомнил депутат.



Тимирязевский сквер — ближайшая к метро площадка, предложенная властями. Он находится менее чем в 1 км от станции «Заельцовская».

В декабре 2022 года губернатор Андрей Травников («Единая Россия») повысил тарифы ЖКХ для жителей Новосибирска на 11% - это выше установленной правительством РФ планки для региона. Холодное водоснабжение подорожало на 12%, водоотведение — на 17%. Эти услуги для большей части горожан оказывает МУП «Горводоканал» под руководством депутата заксобрания от «Единой России» Юрия Похила.

Отопление и горячая вода подорожали на 11,9%. Эти средства собирает с населения «Сибирская генерирующая компания», основателем которой был миллиардер Андрей Мельниченко.

Тариф на газоснабжение вырос на 10%, на электроснабжение — на 9,1%.

Для второго по населению города региона — Бердска — тарифы повышены в среднем на 10%. Для Искитима — на 9,8%, для Оби — на 9,7%.

Ранее губернатор Андрей Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%.

Напомним, что в 2017 году многочисленные митинги против резкого повышения тарифов ЖКХ привели к отставке губернатора Владимира Городецкого. Его Кремль и сменил на Травникова.