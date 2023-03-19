Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 379

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

10:07 Кремль уверяет, что Путин «прилетел в Мариуполь на вертолете», а затем «за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки», передает РИА Новости.

В поездке президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, а в микрорайоне «Невский» Путин якобы «поговорил с горожанами».

Это может быть лишь первый визит президента РФ на Донбасс за год боевых действий.

Главное на утро 19 марта

• Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за «дискредитацию» наемников и распространение «фейков» о них. Существующая статья о «ложной информации» о действиях ВС РФ за пределами РФ (ст. 207.3 УК) распространилась на «добровольческие формирования, организации или лица», которые помогают армии.

Максимальное наказание по части 1 этой статьи увеличено с 3 лет колонии до 5, максимальные сроки по частям 2 и 3 осталось прежним — 10 и 15 лет колонии.



Такие же поправки о «добровольцах» внесены в статьи о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). Наказание по части 1 ст. 280.3 УК повысили с 3 до 5 лет колонии, по части 2 — с 5 до 7 лет.

• США возобновили депортацию в Россию, прерванную после начала «спецоперации» Кремля в Украине, узнала The Guardian. По сведениям издания, несколько дней назад из Америки в РФ был выслан мужчина, который бежал от мобилизации, попал в страну через Мексику и пытался получить убежище.

Техасский адвокат Дженнифер Скарборо, представляющая интересы четверых россиян, пытающихся получить убежище, рассказала, что одного из них уже депортировали: «Я не знаю, что с ним будет. Россия предельно четко заявляла о своих чувствах к оппозиции. Один только тот факт, что они бежали из России, чтобы перебраться в Соединенные Штаты, подвергает их риску».

Миграционные власти, рассмотревшие прошение россиянина, пришли к выводу, что угроза отправки в войска не является достаточным основанием для предоставления убежища. Такие же решения вынесены в отношении трех других ее клиентов, но они пока ждут апелляции.

• Российский университет дружбы народов (РУДН) сменил проректора по работе со студентами Сергея Базавлука, после того как на вузовской выставке, посвященной землячествам, появились украинские флаги. Об этом сначала донесли пропагандистские СМИ, а Миннауки начало проверку вуза. Замминистра Константин Могилевский заявил, что появление в вузе флагов «государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо».

Проректор Базавлук отмечал, что «понимает информационную волну с учетом ситуации», но подчеркивал, что главная миссия РУДН — объединять людей разных национальностей. Студсовет также поддержал его позицию: там рассказали, что видели сотни комментариев «националистического характера» и «разжигающих ненужную ненависть друг к другу».

Вместо Базавлука на должность пристроили Михаила Кацарского, который более восьми лет работал в Совете Федерации.

• Украинские власти обратились к уполномоченной по правам человека в Р Ф Татьяне Москальковой и омбудсмену по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с предложением «безотлагательно передать списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», которые после 24 февраля были вывезены с Украины.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовой-Беловой и Путина по подозрению в незаконном перемещении и депортации детей из Украины и занятых территорий в Россию.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.