Новосибирская прокуратура начала проверку возможных хищений на канализации у строящегося ЛДС
Власти рассказали о еще одном скандале вокруг строительства нового ледового дворца спорта в Новосибирске. На этот раз аудиторы установили возможное завышение цены коллектора на 320%. Прокуратура начала проверку.
Контрольно-счетная палата Новосибирска (КСП) нашла серьезное завышение стоимости строительства коллектора рядом с новой ледовой ареной. Об этом сообщил глава комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров на сессии 22 марта.
«Была проверка „УЗСПТС“ [муниципального учреждения, ответственного за строительство подземных сооружений] в части поверхностного водоотвода, написано: „Материал, стоимость которого у производителя составила 42 млн рублей, предъявлен к оплате от подрядчика по цене 180 млн рублей в результате значительной наценки — более 320% — по цепочке посредников“. То есть мы видим, что <…> коллектив [КСП] смог выявить нечто, похожее на хищение в размере почти 140 млн рублей. Из внутренней документации „УЗСПТС“ следует, что этот водоотвод будет сделан только 30 сентября. То есть все сроки будут сорваны, одну трубу заменили на другую, в несколько раз подняли цену, опозорили Новосибирск».
По словам прокурора Новосибирска Романа Сивака, «проверка идет, но не о всем можно говорить публично»: «По данному факту мы работаем».
Ранее на директора «УЗСПТС» (недавно переименовано в МУП «Метро МИР») Александра Мысика завели дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. «По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — говорили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Александр Мысик не признал вину. Его отправили в СИЗО.
Позже в отношении Мысика завели еще одно дело — о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Его подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ЛДС.
Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».
В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер
Р Ф ДмитрийЧернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта, о чем отчиталось региональное правительство. Но ЛДС так и не заработал, несмотря на уверения чиновников.