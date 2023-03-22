Новосибирская прокуратура начала проверку возможных хищений на канализации у строящегося ЛДС

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Власти рассказали о еще одном скандале вокруг строительства нового ледового дворца спорта в Новосибирске. На этот раз аудиторы установили возможное завышение цены коллектора на 320%. Прокуратура начала проверку.

Контрольно-счетная палата Новосибирска (КСП) нашла серьезное завышение стоимости строительства коллектора рядом с новой ледовой ареной. Об этом сообщил глава комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров на сессии 22 марта.

«Была проверка „УЗСПТС“ [муниципального учреждения, ответственного за строительство подземных сооружений] в части поверхностного водоотвода, написано: „Материал, стоимость которого у производителя составила 42 млн рублей, предъявлен к оплате от подрядчика по цене 180 млн рублей в результате значительной наценки — более 320% — по цепочке посредников“. То есть мы видим, что <…> коллектив [КСП] смог выявить нечто, похожее на хищение в размере почти 140 млн рублей. Из внутренней документации „УЗСПТС“ следует, что этот водоотвод будет сделан только 30 сентября. То есть все сроки будут сорваны, одну трубу заменили на другую, в несколько раз подняли цену, опозорили Новосибирск».

По словам прокурора Новосибирска Романа Сивака, «проверка идет, но не о всем можно говорить публично»: «По данному факту мы работаем».

Ранее на директора «УЗСПТС» (недавно переименовано в МУП «Метро МИР») Александра Мысика завели дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. «По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — говорили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Александр Мысик не признал вину. Его отправили в СИЗО.

Позже в отношении Мысика завели еще одно дело — о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Его подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ЛДС.