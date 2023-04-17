Суд оставил под домашним арестом экс-директора новосибирского «Красного факела»

© vk.com/управление судебного департамента в Новосибирской области
Суд оставил под домашним арестом экс-директора новосибирского «Красного факела»
17 Апр 2023, 10:24

Суд отклонил апелляцию на арест бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его подозревают в растрате.

Новосибирский областной суд оставил отклонил апелляцию Кулябина на решение Центрального райсуда о домашнем аресте. Тот ранее продлил меру пресечения до 23 июня.

Александра Кулябина задержали 24 января 2023 года. Его подозревают в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, он якобы выплачивал незаконные надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. При этом Кулябин-старший возместил минкультуры возможный ущерб, который оценивался в 1,8 млн рублей.

Сын Александра Кулябина Тимофей — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.

Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из России. В берлинском Deutsches Theater в сентябре 2022-го прошла премьера его спектакля «Платонов».

В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».


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