Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 411
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.
19:17 Бывшая жена погибшего в «спецоперации» жителя Алтайского края пыталась отсудить у матери скончавшегося мужчины его орден «Мужества». Она подала иск в горсуд Бийска.
Женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей. Она заявила суду, что медаль отдали матери погибшего, но его дети просили вернуть ее в семью, чтобы хранить как память.
«Указанные требования ответчица [мать убитого] исполнять отказалась и пояснила, что намерена передать орден в движение „Юнармия“, — рассказали в пресс-службе суда. — <…> [Мать также сказала, что] на вручении присутствовала вся семья, была возможность подойти и посмотреть на орден, намерения реализовывать или отдавать орден она не имеет. В помещении „Юнармии“ планируется открытие музея имени её сына, куда будет передана копия информационного письма и фотография ордена, а сам орден мать будет хранить у себя дома, внуки смогут приходить в гости и смотреть на него».
Представитель военкомата был против того, чтобы вернуть медаль в семью. В итоге суд встал на сторону матери погибшего, оставив ей орден.
17:20 Электронные повестки в военкомат начали рассылать в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка». Об этом заявил военком Петербурга Сергей Качковский, который уверяет, что речь идет о «тестовых повестках».
Ранее военком Москвы Максим Локтев, также заявил, что рассылка электронных повесток в через госуслуги начнется в «тестовом режиме» уже во время нынешнего весеннего призыва.
Ранее глава комитета
16:21 Источник Тайги. инфо, близкий к администрации президента, сообщил о предстоящей отставке красноярского губернатора Александра Усса («Единая Россия»).
Ранее о возможной отставке Усса рассказали со ссылкой на собственные источники «Борус» и «Взгляд инфо». По сведениям «Боруса», о решении может быть объявлено уже 20 апреля.
В правительстве Красноярского края «Проспекту Мира» сказали, что у них нет информации об отставке: «Такая информация периодически появляется в различных телеграм-каналах, но чаще всего она не соответствует действительности».
15:00 Объем ипотечных сделок в Сибири упал на 14% в 2022 году, сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузовой, передает «Интерфакс». Всего в федеральном округе совершено почти 256 тыс. сделок.
В Новосибирской области зарегистрировано 85,6 тыс. ипотечных сделок (на 12% меньше, чем в 2021-м), в Красноярском крае — 75,5 тыс., Алтайском крае — 56,7 тыс., в Иркутской области — 38,1 тыс.
«На 15%, в целом, по округу увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия. Первенство по количеству договоров — у Новосибирской области, далее идет Красноярский край», — сказала руководитель управления.
13:15 В городах России отменяют военные парады на 9 мая. В городах Краснодарского края, кроме Новороссийска, решили не проводить торжества, сообщила администрация региона. Решение принято под предлогом «рекомендаций руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств».
Кроме того, по данным телеграм-канала «Братчане», традиционное шествие на 9 мая будет отменено в Братске и других городах Иркутской области. Эту информацию местные власти пока не комментировали.
Ранее от парадов отказались в Крыму, Белгородской и Курской областях. К тому же, нынешние организаторы шествия «Бессмертный полк» объявили, что его вообще не будет.
12:01 Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом, сообщил полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, Авакянц получил должность главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
Сергей Авакянц был назначен командующим флота в мае 2012 года. В разное время его награждали орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
11:43 В регионах Сибири вынесли крупные сроки для военнослужащих по статьям об оставлении частей или «дезертирстве».
Иркутский гарнизонный военный суд приговорил рядового Дениса Куренкова к 5 годам колонии общего режима по ч. 5 ст. 3337 УК (самовольное оставление части дольше месяца в период мобилизации). Он не явился на службу 24 сентября 2022 года, но 11 января 2023-го «добровольно прибыл в военный следственный отдел».
Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил участника «спецоперации» Евгения Зеленкова к 9 годам колонии общего режима за два эпизода «дезертирства» в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК). Но этом решение вынесено по совокупности с двумя предыдущими приговорами — подробности дела читайте здесь.
10:40 Заявка на шествие «За мир» подана в мэрию Новосибирска. Акция запланирована на 1 мая.
Все подробности читайте здесь.
Главное на утро 20 апреля
• Московский городской суд отклонил апелляцию политика Ильи Яшина* на приговор, по которому ему назначили 8,5 лет колонии по делу о «фейках» про ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).
«9 декабря 2022 года я был осужден по закону о военной цензуре. Давайте называть вещи своими именами: закон этот юридически ничтожен и противоречит Конституции. По сути, он вводит неправовой запрет на публичное несогласие с позицией российских чиновников касательно <…> [спецоперации], развязанной президентом Путиным», — сказал Яшин в своем последнем слове (цитата по Медиазоне*).
В своей речи Яшин напомнил о том, в чем Международный уголовный суд подозревает Путина. Он также считает, что действия президента могли ударить не только по Украине, но и по России: «Своей политикой он ударил по национальной экономике и безопасности, изолировал Россию на мировой арене. Но что еще страшнее — он создал условия для радикального роста насилия в нашем обществе. С фронта идет нескончаемый поток мужчин, психика которых травмирована <…>. Они научились пользоваться оружием и убивать, смерть для них перестала быть табу. <…> Уже сейчас число преступлений с использованием оружия в Петербурге удвоилось, а в Москве утроилось».
«Я прекрасно понимаю, что единственный способ добиться его смягчения — каяться, молить о прощении, называть черное белым, а заодно еще и сдать кого-нибудь из моих товарищей. Этого не случится. Унижаться и пресмыкаться перед вами, граждане судьи, гражданин прокурор, я не буду. Моя совесть чиста, поэтому я спокойно принимаю свою судьбу», — подчеркнул политик.
• Бывшая замминистра
Ярилова занимала должность заместителя министра культуры в 2018—2022 годах. Она покинула пост по собственному желанию в сентябре 2022-го.
• Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в УВД по Центральному округу Москвы и «практически все» отделы полиции округа из-за участия полицейских в пробиве в даркнете, сообщило РБК со ссылкой на источники.
По версии следствия, неизвестные могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные данные. Речь может идти об утечка данных силовиков и судей, уточнил телеграм-канал Baza. Заказы на «пробив» распределялись из ЦАО и по другим районам и округам, причем там не знали, что участвуют в «сливе» данных, сообщает канал.
• Нижегородские родители выступили против нового клипа SHAMAN «Мы». Члены «Родительского комитета Нижегородской области» раскритиковали эстетику и текст артиста, назвав его «ювенальным чекистом в кожанке с повязкой на рукаве».
«Не дадим наших детей цифровым ублюдкам из Сколково на растерзание. Долой таких артистов! Все уже видели новое творение, проспонсированное Сколково? Кожанка с повязкой на рукаве у ювенального чекиста. Дети без родителей. Ни солнца, ни природы, темное жуткое помещение, где находятся безэмоциональные дети, одетые в единую темную униформу, подчиняющиеся одному правителю и бегущие радостно на опыты, у них экзоскелеты, они владеют сверхспособностями. А в начале показан робот-хирург от Маска по вживлению чипов. Это что, в Сколково есть аппарат для внедрения чипов??? Если съёмки проходят на территории данного испытательного полигона <…>
Дети отдельно от родителей. Родителей нет, семьи нет. Дети противостоят взрослым. Какой подлый прием, часто используемый отпетыми ювенальщиками. Игра на стремлении детей побыстрее стать взрослыми через наделение их правами и сверхспособностями. <…>
А Дронов все-таки не настоящий. Не хватило парню мозгов. Проект «мимо» или иначе — «в молоко». Не попал. Досвиданья, Дронов. <…>
*По версии
**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.