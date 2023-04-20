Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 411

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

19:17 Бывшая жена погибшего в «спецоперации» жителя Алтайского края пыталась отсудить у матери скончавшегося мужчины его орден «Мужества». Она подала иск в горсуд Бийска.

Женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей. Она заявила суду, что медаль отдали матери погибшего, но его дети просили вернуть ее в семью, чтобы хранить как память.

«Указанные требования ответчица [мать убитого] исполнять отказалась и пояснила, что намерена передать орден в движение „Юнармия“, — рассказали в пресс-службе суда. — <…> [Мать также сказала, что] на вручении присутствовала вся семья, была возможность подойти и посмотреть на орден, намерения реализовывать или отдавать орден она не имеет. В помещении „Юнармии“ планируется открытие музея имени её сына, куда будет передана копия информационного письма и фотография ордена, а сам орден мать будет хранить у себя дома, внуки смогут приходить в гости и смотреть на него».

Представитель военкомата был против того, чтобы вернуть медаль в семью. В итоге суд встал на сторону матери погибшего, оставив ей орден.

17:20 Электронные повестки в военкомат начали рассылать в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка». Об этом заявил военком Петербурга Сергей Качковский, который уверяет, что речь идет о «тестовых повестках».

Ранее военком Москвы Максим Локтев, также заявил, что рассылка электронных повесток в через госуслуги начнется в «тестовом режиме» уже во время нынешнего весеннего призыва. Но в Минцифры РФ сказали, что электронные повестки вообще не могут направляться через сайт госуслуг, даже по принятому скандальному закону об ужесточении порядка призыва — сначала правительство РФ должно выпустить отдельный нормативный акт.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по оборое Андрей Картаполов, который выступил одним из авторов закона, говорил, что он вообще не будет действовать во время весеннего призыва. Затем он не исключил, что электронные повестки в военкоматы будут рассылать уже во время нынешнего весеннего призыва.

16:21 Источник Тайги. инфо, близкий к администрации президента, сообщил о предстоящей отставке красноярского губернатора Александра Усса («Единая Россия»).



Ранее о возможной отставке Усса рассказали со ссылкой на собственные источники «Борус» и «Взгляд инфо». По сведениям «Боруса», о решении может быть объявлено уже 20 апреля.

В правительстве Красноярского края «Проспекту Мира» сказали, что у них нет информации об отставке: «Такая информация периодически появляется в различных телеграм-каналах, но чаще всего она не соответствует действительности».

15:00 Объем ипотечных сделок в Сибири упал на 14% в 2022 году, сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузовой, передает «Интерфакс». Всего в федеральном округе совершено почти 256 тыс. сделок.

В Новосибирской области зарегистрировано 85,6 тыс. ипотечных сделок (на 12% меньше, чем в 2021-м), в Красноярском крае — 75,5 тыс., Алтайском крае — 56,7 тыс., в Иркутской области — 38,1 тыс.



«На 15%, в целом, по округу увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия. Первенство по количеству договоров — у Новосибирской области, далее идет Красноярский край», — сказала руководитель управления.

13:15 В городах России отменяют военные парады на 9 мая. В городах Краснодарского края, кроме Новороссийска, решили не проводить торжества, сообщила администрация региона. Решение принято под предлогом «рекомендаций руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств».



Кроме того, по данным телеграм-канала «Братчане», традиционное шествие на 9 мая будет отменено в Братске и других городах Иркутской области. Эту информацию местные власти пока не комментировали.

Ранее от парадов отказались в Крыму, Белгородской и Курской областях. К тому же, нынешние организаторы шествия «Бессмертный полк» объявили, что его вообще не будет.

12:01 Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом, сообщил полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, Авакянц получил должность главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Сергей Авакянц был назначен командующим флота в мае 2012 года. В разное время его награждали орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.



11:43 В регионах Сибири вынесли крупные сроки для военнослужащих по статьям об оставлении частей или «дезертирстве».

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил рядового Дениса Куренкова к 5 годам колонии общего режима по ч. 5 ст. 3337 УК (самовольное оставление части дольше месяца в период мобилизации). Он не явился на службу 24 сентября 2022 года, но 11 января 2023-го «добровольно прибыл в военный следственный отдел».

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил участника «спецоперации» Евгения Зеленкова к 9 годам колонии общего режима за два эпизода «дезертирства» в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК). Но этом решение вынесено по совокупности с двумя предыдущими приговорами — подробности дела читайте здесь.



10:40 Заявка на шествие «За мир» подана в мэрию Новосибирска. Акция запланирована на 1 мая.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 20 апреля

• Московский городской суд отклонил апелляцию политика Ильи Яшина* на приговор, по которому ему назначили 8,5 лет колонии по делу о «фейках» про ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).

«9 декабря 2022 года я был осужден по закону о военной цензуре. Давайте называть вещи своими именами: закон этот юридически ничтожен и противоречит Конституции. По сути, он вводит неправовой запрет на публичное несогласие с позицией российских чиновников касательно <…> [спецоперации], развязанной президентом Путиным», — сказал Яшин в своем последнем слове (цитата по Медиазоне*).

В своей речи Яшин напомнил о том, в чем Международный уголовный суд подозревает Путина. Он также считает, что действия президента могли ударить не только по Украине, но и по России: «Своей политикой он ударил по национальной экономике и безопасности, изолировал Россию на мировой арене. Но что еще страшнее — он создал условия для радикального роста насилия в нашем обществе. С фронта идет нескончаемый поток мужчин, психика которых травмирована <…>. Они научились пользоваться оружием и убивать, смерть для них перестала быть табу. <…> Уже сейчас число преступлений с использованием оружия в Петербурге удвоилось, а в Москве утроилось».

«Я прекрасно понимаю, что единственный способ добиться его смягчения — каяться, молить о прощении, называть черное белым, а заодно еще и сдать кого-нибудь из моих товарищей. Этого не случится. Унижаться и пресмыкаться перед вами, граждане судьи, гражданин прокурор, я не буду. Моя совесть чиста, поэтому я спокойно принимаю свою судьбу», — подчеркнул политик.

• Бывшая замминистра культуры РФ Ольга Ярилова задержана в Москве. Источники ТАСС и РЕН ТВ в правоохранительных органах связали это с расследованием дела о хищении 200 млн рублей из средств проекта «Пушкинская карта», который создан для популяризации культурных мероприятий среди молодежи (по нему дается карта на 5 тыс. в год для посещения тетров, музеев и прочего).

Ярилова занимала должность заместителя министра культуры в 2018—2022 годах. Она покинула пост по собственному желанию в сентябре 2022-го.

• Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в УВД по Центральному округу Москвы и «практически все» отделы полиции округа из-за участия полицейских в пробиве в даркнете, сообщило РБК со ссылкой на источники.

По версии следствия, неизвестные могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные данные. Речь может идти об утечка данных силовиков и судей, уточнил телеграм-канал Baza. Заказы на «пробив» распределялись из ЦАО и по другим районам и округам, причем там не знали, что участвуют в «сливе» данных, сообщает канал.

• Нижегородские родители выступили против нового клипа SHAMAN «Мы». Члены «Родительского комитета Нижегородской области» раскритиковали эстетику и текст артиста, назвав его «ювенальным чекистом в кожанке с повязкой на рукаве».

«Не дадим наших детей цифровым ублюдкам из Сколково на растерзание. Долой таких артистов! Все уже видели новое творение, проспонсированное Сколково? Кожанка с повязкой на рукаве у ювенального чекиста. Дети без родителей. Ни солнца, ни природы, темное жуткое помещение, где находятся безэмоциональные дети, одетые в единую темную униформу, подчиняющиеся одному правителю и бегущие радостно на опыты, у них экзоскелеты, они владеют сверхспособностями. А в начале показан робот-хирург от Маска по вживлению чипов. Это что, в Сколково есть аппарат для внедрения чипов??? Если съёмки проходят на территории данного испытательного полигона <…>



Дети отдельно от родителей. Родителей нет, семьи нет. Дети противостоят взрослым. Какой подлый прием, часто используемый отпетыми ювенальщиками. Игра на стремлении детей побыстрее стать взрослыми через наделение их правами и сверхспособностями. <…>



А Дронов все-таки не настоящий. Не хватило парню мозгов. Проект «мимо» или иначе — «в молоко». Не попал. Досвиданья, Дронов. <…>

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

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