Александр Усс объявил об отставке с поста губернатора Красноярского края

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Губернатор Красноярского края Александр Усс признал, что уходит с поста главы региона. По словам чиновника, он продолжит работу на федеральном уровне. В СМИ ранее предполагали, что ему предложат место сенатора.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — сообщил Усс в телеграме.



Тайга.инфо писала о грядущей отставке несколько часов назад со ссылкой на источник. Также сообщения появились и в других СМИ, но не были подтверждены официально. Ранее Уссу неоднократно предрекали уход с поста.

Александру Уссу 68 лет. Он доктор юридических наук, профессор. Много лет работал преподавателем Красноярского государственного университета. В 90-е-начале 2000-х работал в Совфеде. Затем долгое время был спикером заксобрания края, лидером блока «Наши». В 2002 году он боролся за пост губернатора, но проиграл Александру Хлопонину, возглавлявшему Таймырский автономный округ. В 2017-м Кремль назначил Усса врио губернатора вместо новосибирца Виктора Толоконского, в 2018-м Усс избран главой региона от «Единой России».



В 2022 году Усс заявлял, что пойдет на второй срок. В его администрации также отрицали возможную отставку.

Сын

Последние полгода для главы края были непростыми на фоне уголовного преследования его сына Артёма Усса за границей и в РФ. Это могло бы стать одной из причин для отставки. Тем не менее, РБК пишет, что Усс может стать сенатором.

Сын Усса был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В России его также обвили в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), суд заочно арестовал бизнесмена.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США.

Помимо Усса, по делу проходят еще несколько граждан России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков.

Ранее один из подельников Усса стал фигурантом уголовного дела о хищениях из бюджета РФ на сотни миллионов, также его проверяли на причастность к обналу. Его фирма попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности. Почитать подробнее об этом можно здесь.

Уссу-младшему удалось сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Когда он вернулся в Россию, ему изменили меру пресечения по его уголовному делу на родине — на подписку о невыезде. Итальянские СМИ писали, что Уссу помогла бежать команда из нескольких человек, предположительно, он уехал из Италии и через Словению перебрался в Сербию, откуда мог вылететь в Россию.

После этого, в начале апреля, Александр Усс публично поблагодарил Путина за побег сына из-под ареста.

Претенденты

Среди возможных претендентов на пост губернатора Красноярского края называют замминистра финансов РФ Михаила Котюкова (его уже сватали на этот пост в 2017 году) и вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина. Фамилия последнего прежде не звучала в публичном пространстве.



Котюков из Красноярска, окончил местный госуниверситет, с 1997-го работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края. В 2001 году перешел в ОАО «Красноярскагропромдорстрой», а в 2002-м — в мэрию Красноярска. В 2003 году вернулся в краевую администрацию, дослужился до первого заместителя главы департамента финансов. В 2008 году стал министром финансов края в должности вице-премьера.

Яцкин — уроженец Красноярска, но имеет опосредованное отношение к городу. В 1990 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, затем Военный университет Минобороны. В 1996—1999 годах работал в административном департаменте аппарата правительства РФ, затем стал помощником премьера РФ Сергея Степашина. После отставки Степашина был помощником Путина, который возглавлял правительство. В 2004—2020 годах был полпредом кабмина в Совфеде РФ.