Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 418

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:11 «Военно-патриотический спектакль-мьюзикл» заказало госучреждение новосибирского правительства «Сибирь-Концерт». Объявление об этом опубликовано на сайте госзакупок.

Контракт на 165 тыс. рублей заключен в форме закупки у единственного поставщика, который не назван. Никаких документов об этом договоре пока не опубликовано.

17:04 В Томске из-за предписания «органов безопасности» отменен салют на 9 мая, сообщила мэрия.

«Мы были вынуждены отменить салют на 9 мая по рекомендации органов безопасности, — цитирует вице-мэра по соцполитике Константина Чубенко пресс-служба администрации. — Соответствующее предписание мы получили вчера. Мы очень надеемся, что вскоре будут позитивные изменения, и мы все вместе сможем в полноценно формате проводить большие уличные мероприятия».

15:59 Назначенный Путиным врио губернатора Омской области Виталий Хоценко решил отменить салют на 9 мая.



«Сегодня провели организационный комитет по подготовке к празднованию 9 Мая. Приняли решение салют с фейерверком не организовывать. Время салютов еще придет», — утверждает Хоценко.

Напомним, что Хоценко был главой пророссийского правительства ДНР. До этого он работал в органах власти ЯНАО, в Ставропольском крае, потом устроился в Минпромторг РФ. В СМИ его быстрое продвижение по карьерной лестнице связывали с тем, что его отец руководил отделом по борьбе с организованной преступностью в Ямало-Ненецком автономном округе.

Последний известный инцидент с Хоценко произошел, когда он вместе с бывший главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным отдыхал в донецком ресторане «Шеш-Беш» в день рождения Рогозина. Место попало под обстрел, Рогозин был ранен.



15:40 Заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев уволен, утверждает корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«Как, что, за что — сложно предполагать. Потом всё узнаем. У нас, знаете, как бывает, служит человек, на него все скрипят зубами (не справляется! тупой! ворует!), а он все служит и служит, ордена получает. А второй набьет кому-то морду в ресторане — и долой. Планида, — написал Сладков в своем телеграм-канале. — <…> У Михаила Мизинцев вообще судьба за этот год интересно сложилась. Он руководил Центром обороны страны (Москва), как уж его иностранная пресса додумалась назвать „Мариупольским мясником“ — не знаю, отношения непосредственного именно к штурму города М. Мизинцев не имел. Но вдруг новое назначение: снимают замминистра МО, тыловика Дмитрия Булгакова, и вместо него встает Мизинцев (никогда к тылу отношения не имел). А у этого генерала, я так полагал, должно было быть совсем другое будущее, он интеллектуал, организатор, но никак не тыловик».

Мизинцев занял пост замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

в сентябре 2022 года.

15:26 Новосибирец Андрей Корольчук, бежавший марафон в майке с украинским флагом, добился компенсации за незаконное преследование со стороны полиции. Об этом сообщил адвокат Василий Дубков.

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск Корольчука к управлениям МВД по Бердску и по Новосибирской области за незаконное задержание и административное преследование. Его, напомним, задержали 10 сентября 2022 года дома после марафона, который он пробежал в футболке с украинским флагом и гербом. Его доставили в отдел, где составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Позже административное дело было прекращено, потому что никакого состава правонарушения полиция в итоге не нашла.

Суд постановил взыскать 15 тыс. рублей с РФ в пользу Корольчука.

14:40 Аграрный комитет Госдумы РФ проигнорировал проблемы, с которыми столкнулись сельхозпроизводители из-за требования федеральных властей хранить отходы животноводства на специальных площадках. Это следует из интервью депутата новосибирского заксобрания, гендиректора «Новосибирской продовольственной компании» Александра Теплякова «Ведомостям заксобрания».

«Большие животноводческие комплексы региона способны выполнить требования постановления правительства РФ № 1940, подзаконного ФЗ № 248 „О побочных продуктах животноводства“, а вот остальные предприятия — нет. Поэтому на парламентских слушаниях в Государственной Думе мы стремились донести до коллег федерального уровня чаяния как раз мелких и средних хозяйств, которых и касаются эти новеллы. И здесь от коллег из аграрного комитета Госдумы я пока не услышал понимания, что делать мелким и средним хозяйствам, — заявил Тепляков. — Потому что мы бы хотели поступать с навозом традиционным образом — вывозить его на края полей, а потом использовать в севообороте в качестве органического удобрения».

Напомним, что в России вступил в силу закон «О побочных продуктах животноводства», по которому хранение «побочных продуктов» (навоза, стоков, подстилки) допускается только на специализированных площадках. В противном случае предусмотрены штрафы для компании до 350 тыс. и приостановка работы на три месяца. По постановлению правительства, которое регулирует этот закон, вводится прямой запрет на внесение необработанных и непереработанных побочных продуктов животноводства в почву. А требования к хранению и обработке всех видов побочных продуктов животноводства (птичьему помету, свиному навозу, навозу крупного и мелкого рогатого скота) оказались одинаковыми, независимо от их объема и экологической опасности, говорилось в обращении новосибирского парламента в правительство РФ, писала Тайга.инфо.

После официального введения крупных штрафов из-за неисполнения федерального закона поголовье крупного рогатого скота может сократиться в 343 предприятиях, считают в минсельхозе Новосибирской области. Общее поголовье у этих фермеров составляет 37 тыс.

«Нас же пытаются заставить строить для навоза бетонные площадки. Но для фермы в 1000 голов крупного рогатого скота стоимость строительства такой площадки составит 50–55 миллионов рублей. Как потом „отбить“ эти затраты? Притом что цены на молоко и прочую сельскохозяйственную продукцию на сегодня катастрофически упали и продолжают снижаться, — подчеркнул Тепляков. — Для крупных животноводческих комплексов эта мера справедлива, но не для средних и небольших хозяйств. Мы не намерены останавливаться и будем добиваться ответа от Правительства РФ, раз уж в Госдуме коллеги из профильного комитета пока не предложили решения. Я им говорил: „Не губите сибирскую деревню!“»

14:20 Рекордный убыток ВТБ за 2022 год исключает вероятность уплаты «разового сбора» в бюджет, заявил зампред банка Дмитрий Пьянов, передает «Интерфакс». Так топ-менеджер прокомментировал законопроект о поправках в Налоговый кодекс РФ, которые вводят сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021–2022 годы (так называемоый windfall tax).

«Исходя из концепции этого документа, каким мы видим его сегодня, а это сравнение налогооблагаемой прибыли 2022 и 2021 года с 2018 и 2019 годом, наш убыток 2022 года, который в том числе отражается в налоговом учете, полностью устраняет какую-либо вероятность уплаты банком ВТБ этого фискального сбора, — отметил Пьянов. — В силу того, что сумма 2021 и 2022 года у нас хуже из-за 2022 года, чем наш 2018 и 2019 год».

Текущая версия законопроекта предусматривает, что положения о сборе вступят в силу с 1 января 2024 года, базовая ставка будет 10% от превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем 2018–2019 годов.

Из-за санкций в 2022 году ВТБ получил рекордные убытки — 756,8 млрд рублей.

60,9% акций банка, напомним, принадлежит государству, остальные находятся в свободном обращении.

13:50 Экспорт российской нефти в Европу упадет в 2,5 раза в 2023 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.



«В этому году уйдет 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов [в Азию]. Останется порядка 80-90 млн тонн на Западе», — цитирует Новака ТАСС.

В 2022 году поставки в Европу были на уровне 220 млн тонн.

13:00 Число сотрудников «Яндекса», работающих за рубежом, увеличилось почти в три раза в 2022 году. Оно превысило 1,7 тыс. человек — это около 8% от общего числа работников, следует из отчета Yandex N.V., поданного Комиссии по ценным бумагам и биржам США. На это обратило внимание РБК.

В течение года «Яндекс» открыл несколько международных хабов в Сербии, Армении, Турции и Казахстане. С марта все сотрудники группы должны работать хотя бы несколько дней в неделю из одного из этих офисов. Представитель «Яндекса» сообщил, что, по данным на апрель, около 10% сотрудников компании работают из международных хабов.

По словам собеседников издания IТ-рынке, «около 90% сотрудников „Яндекса“ в международных офисах компании — те, кто уехал из России».

11:59 Мобилизованного новосибирского кладовщика со сломанной рукой в гипсе отправили в зону «спецоперации» после отпуска, рассказала его мать «Сибирьмедиа».

Андрея мобилизовали в октябре. В начале марта он приехал в свой первый отпуск и сломал руку. У него диагностировали перелом лучевой кости со смещением. Военно-врачебная комиссия сначала продлила отпуск на месяц, но этого оказалось мало для сложного перелома, и потом после рентгена продлила еще.

Но командир полка, узнав о травме, потребовал от мужчины срочно вылетить в часть, пообещав, что там его положат в госпиталь. Но уже на месте его никто не положил в больницу, оставив в части. Родственники потребовали от военных наконец-то начать лечение и проводить необходимую операцию. После этого, по их словам, командир выдал мужчине оружие, бронежилет и каску, отправив его на передовую — «в окоп».

Правая рука у мужчины в гипсе от кисти до плеча. Она привязана к животу буквой «г». «Я не знаю, зачем им инвалиды в части нужны, там есть мальчишка со сломанной ногой, на костылях там в лесу ходит», — говорит женщина.

Подозрений, что мужчина сломал руку специально, у командования нет, но, по словам матери, такая реакция у военных могла быть, «чтобы другим неповадно было» писать жалобы: «Мол, быстро его в окопы, чтобы не вылазил, начал писать — я ему устрою».

«У нас в стране так — сначала приказ надо выполнить, а уже потом его обжаловать», — ответил на это матери прокурор.

Женщина обратилась в военную прокуратуру, омбудсмену и губернатору-единороссу Андрею Травникову. Но безрезультатно.

11:45 Минобороны РФ через суд взыскало более 1 млн рублей у участника «спецоперации» в Украине, который получил выплату, положенную за ранение. Ему могли перечислить деньги по ошибке из-за однофамильца.

Теперь участник «спецоперации» еще и остался должен государству. Все подробности читайте тут.

Главное на утро 27 апреля



• Истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области. По словам источника ТАСС, у самолета во время планового полета, загорелся один из двигателей, истребитель упал в озеро. «Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов», — добавил он.

Источник Baza утверждает, что пилоты спасены — их нашли живыми возле садового товарищества «Березка».

• Прокуратура Польши конфисковала деньги со счетов посольства РФ и торгового представительства страны, сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — уточнил он.

Сумма изъятых денег не называется, но речь, по словам Андреева, идет о «значительных средствах» в долларах США и польских злотых.

• Гособвинение запросило для соратницы Алексея Навального Лилии Чанышевой 12 лет колонии. Ее обвиняют в «призывах к экстремизму», «создании экстремистского сообщества» с использованием служебного положения и «создании организации, нарушающей права граждан».

Чанышева в 2017–2021 годах возглавляла уфимский штаб Навального (Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в РФ). В ноябре 2021 года ее задержали по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, которое возбудили против Алексея Навального и его соратников.

• В интернете появилась аудиозапись телефонного разговора, предположительно, российского миллиардера, основателя корпорации AEON Романа Троценко, в котором он критикует российскую власть и лично Путина. По данным журналистов, его собеседником мог быть бизнесмен Николай Матушевский, а сам разговор, вероятно, состоялся в начале 2023 года. Люди на записи называют друг друга «Рома» и «Коля».

«К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, *****. Которые, *****, исповедуют какие-то странные, *****, композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, *****. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы. Это просто вопрос времени», — сказал «Рома».

«Они [нынешнее руководство РФ] помрут, ***, в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня», — добавил он.

Сам Троценко заявил, что не общался с Матушевским «года полтора». Матушевский заявил, что «этого разговора не было».

AEON Романа Троценко владеет, в частности, компанией «Новапорт», которая контролирует региональные аэропорты в Новосибирске, Томске, Чите и других городах.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.