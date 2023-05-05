Новосибирские власти подписали соглашение с «Дискусом» о достройке его домов

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Власти Новосибирска и Новосибирской области договорились с главой группы компаний «Дискус» Алексеем Джулаем о достройке проблемных домов. В план попало более 30 объектов.

Мэр Анатолий Локоть и министр строительства региона Алексей Колмаков подписали соглашение с депутатом горсовета Новосибирска, главой ГК «Дискус» Алексеем Джулаем о достройке 31 многоквартирного дома. Копия договора имеется в распоряжении Тайги.инфо.

Из документа следует, что 22 дома находится в разной степени готовности (от 1% до 100%). Еще девять домов компания не начинала строить.

Дома возводятся через схему с потребительскими жилищно-строительными кооперативами (ПЖСК), в которые люди и вносят деньги. Затем ПЖСК в качестве застройщика выбирает структуры ГК «Дискус».

По данным «дорожной карты» соглашения между бизнесменом и властями, последние дома предполагается сдать в декабре 2024 года.

При этом в отношении Алексея Джулая возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Оно связано со строительством многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве, который возводит ГК «Дискус». По версии следствия, «коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива» с 2016 года привлекают средства граждан для строительства объектов, но «срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию».

До своего задержания Джулай через СМИ выступил с заявлением о не сданных в эксплуатацию домах на Плющихинском жилмассиве. По его словам, для ввода в эксплуатацию 55 домов в жилмассивах Плющихинский и Просторный не хватает лишь бумаг от чиновников и прокуратуры. В самих домах уже живут тысячи людей.

Суд отпустил депутата под запрет определенных действий.

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