Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 28

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети, СМИ и даже фестиваль документального кино блокируют, цены растут.

13:48 Российские власти ввели запрет на экспорт подсолнечника и рапса.

«Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства — продуктами переработки этих масличных культур», — объяснили в правительстве РФ.

13:35 NGS24 опубликовал копию письма федерального Министерства науки и высшего образования, адресованного вузам РФ. В нем говорится о необходимости переноса видеороликов с youtube на платформы «ВКонтакте» и Rutube.

Копию письма передал журналистам сотрудник одного из вузов Красноярска. Получение аналогичного письма от Минсельхоза РФ подтвердили, например, в Красноярском государственном аграрном университете.



ngs24.ru

13:12 Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. За месяц можно перевести со своего счета в российском банке на за рубеж не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

«Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте», — сообщили в ЦБ РФ.

Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев.

12:29 Сотрудницы компании «РУСАЛ» провели массовую акцию у здания посольства Австралии в Москве в период запрета на массовые мероприятия. Видео опубликовала красноярская «Прима».

«Они пытались поговорить с послом, но он их не принял и пообещал сегодня же передать их обращение министру. Власти Австралии запретили поставки глинозема в Россию с завода в Квинсленде Queensland Alumina (QAL), 20% которого, кстати, принадлежит „РУСАЛУ“», — утверждает издание.

На одном из плакатов было: «Мы за мир. Не ломайте нам жизни».

Ранее «Русал», часть мощностей которого находятся в Сибири, заявил о рисках для бизнеса в условиях антироссийских санкций. На ситуацию негативно влияют и контрсанкции федерального правительства.

12:06 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев захотел расширить продуктовое эмбарго в России. «Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно ещё и расширить)», — написал он в своем телеграм-канале.

«Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей, — считает Медведев. — Приоритет в поставках продовольствия — наш внутренний рынок. И контроль за ценами. <…> Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях».

11:01 Столярную мастерскую иркутского правозащитника Алексея Тупицына, который баллотировался в Госдуму от «Яблока», подожгли. Об этом сообщил в фейсбуке*** сам Тупицын.



«Загорелось с крыши, но не там, где труба, а со стороны улицы, с выхода аспирации. Сразу скажу, что электропроводки на кровле и под крышей не было. Последний раз меня поджигали зимой 2020 года, и никого виновных естественно не нашли, хотя и экспертиза показала наличие горючих веществ на месте возгорания. Даже уголовное дело возбудили. Мой Столярный цех в Усть-Куте работал без остановки с осени 1992 года. Кроме старых станков там была новая южнокорейская линия сращивания доски и почти новый четырехсторонний станок», — рассказал Тупицын.



Он оценил ущерб в 25 млн рублей. Оба сторожа успели выйти из здания. К утру пожар удалось почти потушить. Сгорело 70% столярного цеха.



Алексей Тупицын также создал и возглавил независимый новостной портал «Усть-Кут24». Его недавно заблокировал Роскомнадзор.

10:48 Новосибирского студента Илью Исько оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) за пикет с плакатом, на котором была цитата из произведения Виктора Гюго «Дела и речи».

«Судья назначил штраф по самой нижней границе — 30 тысяч рублей, — рассказал адвокат Василий Дубков сайту НГС. — Хотя защита в моем лице настаивала, что в этом нет никакого правонарушения. Была предоставлена распечатка с биографией Виктора Мари Гюго, который жил в 19 веке, и не мог ничего писать и говорить в отношении не только ВС РФ и их использования, но и самой РФ, поскольку жил задолго до возникновения данного государства».

Руководство Новосибирского государственного технического университета «вынудило Илью уйти с учебы из-за участия в митинге», отметила в твиттере независимый депутат горсовета Хельга Пирогова. Ему пришлось взять академический отпуск.

10:30 Власти Японии вводят санкции в отношении четырех организаций и трех физических лиц из России в связи с нарушениями санкционного режима в отношении КНДР, передает ТАСС.

В список попали Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек».

10:10 Новосибирский оперный театр решил отменить выступление оперной певицы Анны Нетребко. Ранее она осудила действия Кремля в Украине.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 1 апреля



• В Москве сорван фестиваль документального кино «Артдокфест». «„Артдокфест“ открылся, закрылся», — рассказал в фейсбуке*** режиссер и организатор форума Виталий Манский.



Полиция оцепила здание кинотеатра «Октябрь», где должен был пройти фестиваль, и потребовала от посетителей уйти, сославшись на сообщение о минировании. А до этого неизвестный мужчина облил красной краской Манского.

«Дальше кухни свобода в России не распространяется. Но, зато, можно пока еще думать и выпивать за то, что хотим выпить», — отметил позже режиссер.

• О задержании напавшего на Манского неизвестно, зато Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на восемь суток активистку Евгению Исаеву, которая сама себя облила красной краской в знак протеста. Ее признали виновной в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) за то, что она якобы нанесла ущерб «объекту культурного наследия» — зданию городской думы — разлив на него краску.

Девушка разложила полотно на Невском проспект, в котором было написано о гибели людей в Украине, облилась краской, подняла руки и стала повторять: «Сердце кровью обливается».

• Россия смогла заплатить по внешнему государственному долгу из замороженных валютных резервов, несмотря на санкции, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минфину РФ . В пресс-службе министерства заявили, что «выплаты происходили из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России».

Ранее США, Евросоюз и другие страны заморозили часть международных резервов РФ из-за Украины. По оценкам Минфина Р Ф , Россия не может использовать почти половину своих резервов — порядка $ 300 млрд.

• Аукционный дом Christieʼs запретил продавать на торгах предметы роскоши клиентам из России и Белоруссии.



*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.