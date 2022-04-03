Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 30

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют, первая страна в Евросоюзе полностью отказалась от российского газа.

13:50 Поправки в Уголовный кодекс за исполнение иностранных санкций на территории Российской Федерации будут внесены в Госдуму 4 апреля, заявил сенатор от Красноярского края Андрей Клишас в своем тг-канале.

Ранее секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отмечал, что «фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции», напоминает «Интерфакс».

12:30 Зеленые ленточки на улицах Новосибирска, фото читателя

11:15 С начала апреля природный газ из России перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Jauns.lv.

10:50 Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис.

09:33 Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, заявил РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, экс-советник Путина Сергей Глазьев.



Главное на утро 3 апреля

• 210 человек в 17 городах России задержаны на акциях протеста 2 апреля, подсчитали в ОВД-инфо**. В Москве — не менее 80, в Петербурге — 77, в Новосибирске — до 18.



Доставленные в московский отдел полиции по Савеловскому району, рассказали ОВД-инфо** о пытках и угрозах. Их заставляли фотографироваться, сдавать биометрические данные и рассказывать, кто им платит за участие в акциях. По словам активистов, к ним применяли насилие с ударами, им угрожали отправкой в камеру и уголовными делами по наркотической статье. Задержанный Евгений Мотин отметил, что ему почти сломали руку, а начальник отдела сел ему на спину для того, что бы взять мазок.

• Папа Римский выступил на Мальте с таким заявлением: «Пока в очередной раз некто влиятельный, к сожалению, замкнутый в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликт, простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет совместным, либо не будет вообще. Сейчас, в ночи <…> [спецоперации], опустившейся на человечество, давайте не позволим угаснуть мечте о мире».



• Казанские активисты придумали новую форму протестной активности. Они меняют ценники в магазинах на такие, которые кратко рассказывают о происходящем в Украине.

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "враги российского государства" — это люди, которые стали «хаять» власть и военных. Те, кто испугался и не понял происходящего, не враги. А Иван Ургант — большой патриот, пересказывает Медуза* интервью Пескова телеканалу «Беларусь-1».

• Министерство энергетики Литвы заявило, что с 1 апреля газотранспортная система страны работает без импорта российского газа. Весь спрос удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Это первая страна ЕС, объявившая о полном отказе от российского газа.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.