Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 42

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Музыкантов вынуждают извиняться.

Главное на утро 15 апреля



• Лидер группы «Элизиум» записал видео с извинениями после концерта, на котором была бело-сине-белая символика и звучали песни на украинском. Ролик был сделан в странном помещении, в стиле тех, где белорусские силовики заставляли записывать «покаянные» видео участников акций протеста. Ролик распространяли телеграм-каналы с символикой Z.



«Группа против нацистов всех национальностей. Цвет бело-сине-белого флага на сцене не являлся спланированной акцией солидарности с кем-либо. Такого на концертах не повторится», — сказал лидер коллектива Дмитрий Кузнецов.

Группа провела концерт в Москве на выходных, в частности, исполнила песни «Танкам место в музее» и «Дети мишени».

Позже «Элизииум» опубликовала во «ВКонтакте» второе видео, которое снял сам Кузнецов. Оно записано на фоне здания ФСБ, и в нем Кузнецов повторяет текст «извинений», но пост сопровождает текст «если кто чего-то не понял».

• Суд Горно-Алтайска отправил в СИЗО владельца горно-алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова. «В заседании принимал участие адвокат по назначению», — утверждает «Сота».

В отношении Сергея Михайлова возбудили дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды).

Михайлов был задержан в Москве. У его семьи, а также у сотрудников «Листка» прошли обыски. По версии следствия он «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждает, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах».

Кроме того, Горно-Алтайский горсуд рассмотрел четыре протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), составленные на ООО «ИД Листок» и на его директора Ольгу Комарову. Компанию оштрафовали в общей сложности на 600 тыс. рублей, Комарову — на 200 тыс.

• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 1964 мирных жителя, ранены 2613: «507 мужчин, 319 женщин, 34 девочки и 55 мальчиков, а также 72 ребенка и 977 взрослых, пол которых пока не удалось установить».

Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 78 погибших.

• Правительство РФ пообещало выделить авиакомпаниям 19,5 млрд рублей. «Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, что сбережет перевозчикам собственные оборотные средства. А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

• Парламент Молдовы официально запретил георгиевскую ленточку. За ее публичную демонстрацию на территории страны планируется штрафовать.

• Президент Российской академии наук Александр Сергеев посетовал на заморозку международного сотрудничества, в том числе с Китаем.

«К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», — сказал Сергеев.

В общей сложности, по словам ученого, академии наук многих стран заморозили отношения с РАН: «К сожалению, это очень важные наши партнеры — это и академия наук Германии, и Французская академия наук, и Национальная академия наук США».



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