Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 47

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

Главное на утро 20 апреля



• Приложение TikTok исчезло из App Store для российских пользователей. Уже скачанные программы продолжают работать. Еще в марте TikTok временно запретил пользователям в России загружать новый контент и вести трансляции из-за введения статьи о «фейках» про российскую армию в УК РФ.

• Автоконцерн General Motors (GM) окончательно уходит из России. GM увольняет сотрудников российского офиса. Дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

Решение принято в связи с ситуацией в Украине и «соответствующими американскими и международными санкциями».



• Российские власти решили не запрещать въезд в РФ фур из стран Евросоюза в ответ на европейские санкции. Об этом, по данным РБК, представители российского бизнеса просили Минтранс РФ .

Вместо запрета власти решили ввести мониторинг поставок грузов на фурах из ЕС, узнало издание. Официальные представители правительства РФ отказались от комментариев.

• Крупнейший немецкий разработчик программного обеспечения SAP объявил об уходе с российского рынка. Компания отказалась поддерживать локальные продукты в России и закрывает все облачные операции в России.

Российским пользователям облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, SAP предложил выгрузить данные, удалить или перенести их на иностранные сервера. Среди клиентов SAP были «Росатом», «Газпром», «Лукойл» и РЖД



• Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение на онлайн-показ фильма «Искушение» Пола Верховена о монахинях-лесбиянках и уволило сотрудника департамента кинематографии, «допустившего халатность при оформлении прокатного удостоверения». Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.

По словам чиновницы, «Искушение» якобы «не соответствовало требованиям федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ от 29.12.2010 N 436-ФЗ».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.