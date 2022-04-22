Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 49

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

14:41 Производитель товаров личной гигиены Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero) уходит из России.

«Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — говорится в отчете компании.

14:37 Депутата Госдумы Р Ф Валерия Рашкина (КПРФ) приговорили к 3 годам условно по делу о незаконной охоте на лося.

14:30 Сервис OnlyFans приостановил действие российских аккаунтов из-за сложностей с платежами на фоне происходящего в Украине.

13:30 Зеленые ленты в Иркутске.

Фото @irk_insider



12:42 Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан, включая главу МИД России Сергей Лаврова.

12:30 Росавиация попросила авиакомпании подготовиться к полетам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрию Ядрову гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

«Росавиация поручила „Госкорпорации по ОрВД“ „оказывать содействие экипажам воздушных судов при отключении GPS“, — пишет издание. — Пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о „сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS“ или связанной с ней авионики. Перевозчикам нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS, и провести с летным составом допзанятия для отработки действий при возникновении сбоев в работе спутниковых систем навигации».



11:00 Журналы GQ, Vogue, Tatler и Glamour уходят из России, сообщил издательский дом Condé Nast. Он решил расторгнуть франчайзинговый договор и прекратить публиковаться в стране. Ранее сообщалось только о приостановлении работы.

«<…> Законы о цензуре сделали невозможным продолжение нашей деятельности, — отметили в Condé Nast. — Поскольку мы предпринимаем необходимые шаги для прекращения работу, мы ожидаем, что около 10% наших сотрудников в России останутся для выполнения определенных обязательств. Нашим абсолютным приоритетом является сделать все, что в наших силах, и поддержать всех пострадавших, включая предоставление увеличенных выходных пособий и помощь сотрудникам».

10:30 Импорт медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне 2021 года, передает РИА Новости со ссылкой на главу таможенной службы Владимира Булавина.



Главное на утро 22 апреля



• Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал об отмене концерта в Тюмени в интервью журналисту Александру Плющеву.



«В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали», — отметил Шевчук.

• Под новые санкции Великобритании попал подполковник Азатбек Омурбеков, которого связывают с событиями в Буче.



Туда же вошли и.о. главы МЧС России Александр Чуприян, официальный представитель Минобороны Р Ф Игорь Конашенков, председатель общественного совета при минобороны Игорь Коротченко, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, гендиректор РЖД Олег Белозёров, капитан крейсера «Москва» Антон Куприн и журналист Алексей Пиманов (ведущий передачи «Человек и закон»).

• Евросоюз ввели санкции против Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина» и связывают с «фабрикой троллей», Сергея Курченко. Последний бизнесмен считается близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. В список внесли и экс-депутата Верховной рады Украины Илью Киву, который уехал в Россию.

• Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил, что военная форма и костюмы с символом Z «способствует разжиганию межнациональной розни». Власти Киргизии попросили жителей воздержаться от такой одежды во время шествия «Бессмертный полк», который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«ГКНБ предупреждает об ответственности, предусмотренный законодательством Кыргызской Республики за действия, направленные на разжигание межнациональной розни», — отметили силовики.

• Правозащитный проект ОВД-Инфо** объявил сбор средств на юридическую помощь участникам акций протестов.

«В марте мы потратили больше 26 млн рублей на оплату защитников и адвокатов. Благодаря вашей поддержке мы смогли закрыть почти 60% из этих расходов. Но еще около 10 млн рублей мы остаемся должны», — отметили правозащитники.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

