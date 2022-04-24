Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 51

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

13:00 Россияне в январе-марте 2022 года на 62% реже покупали товары для дома, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое приводит РИА Новости.

В перечень попали самые разные отвары — от посуды и текстиля до аксессуаров для ванной. Покупки бытовой техники и электроники упали на 5%, отметили в банке.

Кроме того, в 2022 году на 16% снизилось число операций по картам банка для оплаты такси.

11:56 Российский артист Максим Галкин рассказал, как власти и силовики срывали его концерты после 24 февраля, когда он опубликовал пост за мир в Украине. В тот день он находился в Москве, где 23−25 февраля проходили съемки программы «Лучше всех» для Первого канала.

«В течение двух последующих дней российская власть, как они это технологически сделали не знаю, запретила мое лицо в рекламных паузах, — рассказал Галкин в соцсетях. — У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах, где у меня были запланированы концерты, местные власти, ФСБ стали запрещать мои концерты, делая это негласно, не давая официальных бумаг и объяснений. [Они] стали запугивать организаторов, из-за это у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты».

После этого Галкин перенес концерты на осень. Но ситуация повторилась. «Если я сейчас не выступаю в России — это не потому, что я не хочу или потому, что зритель сдал билет, а потому, что эти концерты стали запрещенными», — отметил он.

«Разграничьте у себя в голове власть и Родину. Я всегда это различал — есть власть и есть Родина, и есть зрители, где бы они не жили», — призвал артист, который сейчас в Израиле вместе с женой Аллой Пугачёвой и готовит концерты в этой стране.

11:40 В Новосибирске около ТЦ «Аура».

Предоставлено читателем

11:26 В России захотели производить каменную туалетную и офисную бумагу.

Проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» этим летом, сообщил РИА Новости автор инициативы Алексей Елсуков, которого агентство называет «экономистом». Он предлагает запустить производство бумаги из известняка и нетоксичного полимера.

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — считает Елсуков, утверждая, что сегодня каменную бумагу уже производят в Японии.

11:00 «Божественную литургию о здравии личного состава, который выполняет служебно-боевые задачи на Донбассе» провели прямо в Пасху в иркутской Крестовоздвиженской церкви. В действе приняли участие сотрудники Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Настоятель храма — Сергей Кульпинов.

При этом митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан в своей пасхальной речи напомнил, что нужно «победить прежде всего зло, разделение и ненависть в своем сердце, увидеть в ближнем брата и полюбить его настоящей христианской любовью — сострадающей, милосердной, помогающей и вдохновляющей жить в Свете Христовом».

10:25 Крупнейшая криптобиржа Binance отрицает сотрудничество с российскими властями в части передачи личных данных клиентов. Ранее агентство Reuters сообщило, что глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился передать данные пользователей Росфинмониторигу. Источники связали это с требованием отслеживания биткоинов, которые переводились в поддержку оппозиции.

«Недавняя статья Reuters пытается изобразить — ложно — что Binance имеет тесные связи с агентствами, контролируемыми ФСБ, и российскими регулирующими органами, — утверждается в заявлении Binance. Мы не ожидаем, что освещение в новостях всегда будет позитивным или даже сбалансированным. Но мы ожидаем, что он будет справедливым и точным».

«На сегодняшний день, насколько нам известно, Binance является единственной криптобиржей в мире, которая реализует последний пакет санкций, введенных Европейским Союзом, направленных на владельцев российских счетов», — добавили в компании.

Костарев также отрицал выводы Reuters.

21 апреля Binance объявила, что ограничит доступ для российских пользователей, активы которых превышают 10 тыс. евро. Они смогут только выводить средства: «Прекращение работы на данный момент не планируется, но, как сообщалось ранее, мы продолжаем следить за политической ситуацией».

10:11 Мэрия Новосибирска отказала партии «Яблоко» в согласовании первомайского шествия «За мир». Об этом Тайге. инфо сообщили сами активисты.

Первый вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров («Единая Россия») подписал отказ под предлогом ковидных ограничений. Они, впрочем, ранее не помешали провести провластный концерт на площади Пименова с символикой «Z», на который собрали студентов нескольких вузов.



Главное на утро 24 апреля



• Налоговая инспекция заблокировала счета актрисы Чулпан Хаматовой, которая зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. «Найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам», — говорится в базе «Контур.Фокус».



Актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России в Ригу. Она опасается уголовного преследования по новой статье о «дискредитации» армии.

177139"Молчание легитимизирует происходящее"

«Чтобы мне вернуться в Россию, у меня два выхода сейчас. Это перестать говорить о том, что это ***** ["спецоперация"] и что трагедия, не обращать (я не знаю как) внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит, — отмечала Хаматова в интервью Катерине Гордеевой. — Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым. То есть уйти в такое безразличие ко всему. Попросить прощения за то, что я не поддержала начало операции. Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ мне вернуться в Россию, чтобы не сесть в тюрьму».

23 апреля Хаматова выступила на протестном митинге вместе с кинорежиссером Виталием Манским.

• Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

• В Пскове полиция заставила местную жительницу перекрасить желто-синий заборчик, сообщила «Псковская губерния». Сотрудники МВД приехали к ней по доносу одного из соседей.

Фото t. me/guberniaband/3350

• В Москве на Красной и Пушкинской площадях задержали шесть участников одиночных пикетов. На плакатах, в частности, было написано «Нет фашизму», «Детям нужен мир» и Save Ukraine.

На задержанных составили протоколы о нарушении правил массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП) и о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

• Томские создатели «Бессмертного полка» выпустили заявление в связи с призывами властей приходить на шествие памяти погибший в Великой Отечественной с портретами участников «спецоперации» в Украине. Они напомнили, что принципы акции не менялись 10 лет.

«Бессмертный полк — негосударственная и неполитическая гражданская инициатива. Ему чужда любая идеология, потому что ни одна идеология не больше идеи мира, ради которого десятки миллионов людей разных стран отдали свои жизни», — отметили они.

«К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», — подчеркнули авторы всероссийской акции.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.