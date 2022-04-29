Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 56

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Группа Потанина заполучила акции «Тинькоффа».

13:48 Российские производители колбас и сосисок столкнутся со сложностями из-за анонсированного запрета Евросоюза на поставки в Россию оболочек для этих товаров, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Запрет на поставки в Россию искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов будет введен с 10 июля 2022 года. На долю Европы в 2021 году приходилось около 73% импорта этой продукции в натуральном выражении.

13:40 Сайт «Новой газеты. Европа» перестал открываться на территории России, сообщило издание.

«Это подтверждает и сервис GlobalCheck, согласно которому доступность сайта — 0%. Возможно, сайт могли заблокировать», — отметили в редакции.

«Новая газета. Европа» начала работать в апреле — после того, как российская «Новая газета» приостановила деятельность в стране. Издание работало с 1993 года.



13:36 Режим временного ограничения полетов продлен в аэропортах запада и юга страны до 7 мая, сообщила Росавиация.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — заявили в ведомстве.

12:56 Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту интернет-энциклопедии визуального искусства Wikiart для россиян. Решение принято по требованию Генпрокуратуры РФ , заметила «Роскомсвобода».



«Цензуре вместе с „онлайн-домом изобразительного искусства“ подверглись общественно-политический журнал „Эхо России“ и новостной портал „Матрица украинской свободы“», — отметили в «Роскомсвободе».

«Наша главная цель — сделать мировое искусство доступным для всех и везде. WikiArt уже содержит около 250 тыс. работ 3 тыс. художников, локализованных на восьми языках, — говорится в описании глобального проекта. — Эти произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран. Большая часть этого искусства не выставлена ​​на всеобщее обозрение. При вашем активном участии мы планируем охватить всю художественную историю Земли, от наскальных рисунков до современных частных коллекций».

12:43 Известный российский врач, создатель Высшей школы онкологии Илья Фоминцев рассказал о давлении со стороны силовиков и о том, что улетает.

24 февраля его арестовали на 20 суток за «повторное нарушение правил проведения митингов» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). А 28 апреля к нему домой пришла полиция: «Двое в штатском. Напугали жену, стучали в дверь минут 10, требовали чтобы Поля открыла дверь и дала объяснения по поводу моего ареста в Москве. Скорее всего это „профилактическая работа“, потому что „пришел сигнал по месту жительства“».

«Пес сорвался на хрип, дети на плач, у жены дрожал голос в трубке. Они еще вчера были Полей срисованы — терлись возле парадной, — рассказал Фоминцев. — А я шел домой и оглядывался. И как выяснилось — не напрасно. Дверь Поля им не открыла — свалили они не солоно хлебамши».

«Я, товарищи, в такой обстановке работать не хочу. Аллес. Надоели. Ключи от квартиры отдам Швондеру — пусть он оперирует», — процитировал Фоминцев профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.

«Мне совершенно не важно почему они приходили и что хотели — опасно это или нет. Я просто в принципе не хочу слышать, как моя жена дрожащим голосом говорит по телефону, а дети на фоне плачут», — добавил врач.

Фоминцев также — учредитель фонда профилактики рака «Живу не напрасно». Его проект «Высшая школа онкологии» позволил масштабировать обучение квалифицированных врачей-онкологов в России.

12:30 Китайские компании боятся работать с российскими на фоне санкций, заявил бизнес- омбудсмен РФ Борис Титов. Он призвал уповать не только на КНР в вопроса импортозамещения.

«Сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать, — сказал Титов госагентству РИА Новости. — <…> Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13-м месте».



11:05 Совет Ассоциации владельцев кинотеатров опубликовал заявление о том, что события февраля и марта «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката». В марте 2022 года сборы упали на 44% по сравнению с мартом 2021-го, число зрителей — на 49% по зрителям. К марту 2019 года — на 54% и 59% соответственно.

«По состоянию на 1 января 2022 года в России было зарегистрировано 2,1 тыс. кинотеатров — это 5709 кинозалов, — рассказали в ассоциации. — По состоянию на 5 апреля 2022 года в России работало 3997 кинозалов. По состоянию на 18 апреля — 3633. Таким образом к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране».



Кроме того, «критический недостаток» репертуара в ближайшие два месяца приведет к падению выручки на 80% и закрытию минимум 50% кинозалов.

Без западных фильмов российскими прокатчикам оказалось практически нечем наполнить кинотеатры. Перепрокат старых отечественных лент, а также фильмов из Азии и Южной Америки сможет компенсировать не более 10% потерянной выручки, отметили участники рынка.

«Надо понимать, что киноотрасль сегодня — это 55 тыс. рабочих мест (35 тыс. человек — кинотеатры, 20 тыс. человек — кинопроизводство). Кроме того, сборы „большого кинопроката“ являются крупнейшей статьей дохода в финансовой структуре кинопроизводителей, — отметили в ассоциации. — К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета РФ».

10:48 Производители напитков в России предупредили об угрозе полной остановки производства на фоне санкций.

«Индустрия напитков является одной из самых высокотехнологичных, она более чем на 90% укомплектована иностранным оборудованием, в том числе европейским. Сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий. Заменить это оборудование российскими аналогами в текущих реалиях не представляется возможным», — заявил президент Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков (цитата по «Интерфаксу»).

При этом сейчас не только наблюдается рост цен закупку сырья, ингредиентов и оборудования, но также происходит перестроение логистических маршрутов, а работа многих бизнес-процессов замедляется, рассказал Новиков. Также появилась проблема с дефицитом комбинированной многослойной упаковки.

«Уже найдено несколько альтернативных каналов поставок сырья, — уточнил Новиков. — Отдельно изучается возможность производства ряда компонентов для многослойной упаковки из российского сырья. Кроме того, рассматривается возможность частичного перехода индустрии напитков на стеклянную упаковку и пластик», — сообщил Новиков.

10:15 Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в европейской части России, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах сообщали пользователи из Москве, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга.

Кроме того, Downdetector рассказал о проблемах в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в некоторых странах, в том числе в России. Масштабные сбои отмечены, в частности, в Германии, Нидерландах, Великобритании, Италии и США.



Главное на утро 29 апреля



• Группа «Интеррос» Владимира Потанина приобретает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры банка «Тинькофф». Сделка получила согласование Центрального банка РФ, сообщили в корпорации.



«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — отметил основатель «Тинькоффа» Олег Тиньков.

«Мы рассчитываем, что участие „Интерроса“ как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы „Тинькофф“ станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», — прокомментировал президент «Интерроса» Владимир Потанин.

• Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за «вымогательство взятки» в 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев не признал вину, заявив, что стал жертвой провокации.

• Уже 106 человек стали фигурантами уголовных дел из-за протестов после 24 февраля.

«Больше всего дел заведено по новой статье о „фейках“ о российской армии (ст. 207.3 УК), которая появилась только в марте, — против 39 человек. Еще 21 человека судят по статье о „вандализме“ (ст. 214 УК)», — сообщает ОВД-инфо**.

12 дел связаны с «телефонным терроризмом» (ст. 207 УК), 10 — с применением насилия к представителям власти (ст. 318 УК).



• Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» покупает российское подразделение финской Fazer, которая решила уйти из России. Обе компании входят в пятерку крупнейших производителей хлеба в стране. ФАС согласовала сделку.

• Группа инвестиционно-строительных компаний MAX планирует купить сеть строительных гипермаркетов магазинов OBI в России. 27 магазинов немецкой сети OBI GmbH ранее были закрыты.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.