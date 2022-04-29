Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 56
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Группа Потанина заполучила акции «Тинькоффа».
13:48 Российские производители колбас и сосисок столкнутся со сложностями из-за анонсированного запрета Евросоюза на поставки в Россию оболочек для этих товаров, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.
Запрет на поставки в Россию искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов будет введен с 10 июля 2022 года. На долю Европы в 2021 году приходилось около 73% импорта этой продукции в натуральном выражении.
13:40 Сайт «Новой газеты. Европа» перестал открываться на территории России, сообщило издание.
«Это подтверждает и сервис GlobalCheck, согласно которому доступность сайта — 0%. Возможно, сайт могли заблокировать», — отметили в редакции.
«Новая газета. Европа» начала работать в апреле — после того, как российская «Новая газета» приостановила деятельность в стране. Издание работало с 1993 года.
13:36 Режим временного ограничения полетов продлен в аэропортах запада и юга страны до 7 мая, сообщила Росавиация.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — заявили в ведомстве.
12:56 Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту интернет-энциклопедии визуального искусства Wikiart для россиян. Решение принято по требованию
«Цензуре вместе с „онлайн-домом изобразительного искусства“ подверглись общественно-политический журнал „Эхо России“ и новостной портал „Матрица украинской свободы“», — отметили в «Роскомсвободе».
«Наша главная цель — сделать мировое искусство доступным для всех и везде. WikiArt уже содержит около 250 тыс. работ 3 тыс. художников, локализованных на восьми языках, — говорится в описании глобального проекта. — Эти произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран. Большая часть этого искусства не выставлена на всеобщее обозрение. При вашем активном участии мы планируем охватить всю художественную историю Земли, от наскальных рисунков до современных частных коллекций».
12:43 Известный российский врач, создатель Высшей школы онкологии Илья Фоминцев рассказал о давлении со стороны силовиков и о том, что улетает.
24 февраля его арестовали на 20 суток за «повторное нарушение правил проведения митингов» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). А 28 апреля к нему домой пришла полиция: «Двое в штатском. Напугали жену, стучали в дверь минут 10, требовали чтобы Поля открыла дверь и дала объяснения по поводу моего ареста в Москве. Скорее всего это „профилактическая работа“, потому что „пришел сигнал по месту жительства“».
«Пес сорвался на хрип, дети на плач, у жены дрожал голос в трубке. Они еще вчера были Полей срисованы — терлись возле парадной, — рассказал Фоминцев. — А я шел домой и оглядывался. И как выяснилось — не напрасно. Дверь Поля им не открыла — свалили они не солоно хлебамши».
«Я, товарищи, в такой обстановке работать не хочу. Аллес. Надоели. Ключи от квартиры отдам Швондеру — пусть он оперирует», — процитировал Фоминцев профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.
«Мне совершенно не важно почему они приходили и что хотели — опасно это или нет. Я просто в принципе не хочу слышать, как моя жена дрожащим голосом говорит по телефону, а дети на фоне плачут», — добавил врач.
Фоминцев также — учредитель фонда профилактики рака «Живу не напрасно». Его проект «Высшая школа онкологии» позволил масштабировать обучение квалифицированных врачей-онкологов в России.
12:30 Китайские компании боятся работать с российскими на фоне санкций, заявил бизнес-
«Сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать, — сказал Титов госагентству РИА Новости. — <…> Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13-м месте».
11:05 Совет Ассоциации владельцев кинотеатров опубликовал заявление о том, что события февраля и марта «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката». В марте 2022 года сборы упали на 44% по сравнению с мартом 2021-го, число зрителей — на 49% по зрителям. К марту 2019 года — на 54% и 59% соответственно.
«По состоянию на 1 января 2022 года в России было зарегистрировано 2,1 тыс. кинотеатров — это 5709 кинозалов, — рассказали в ассоциации. — По состоянию на 5 апреля 2022 года в России работало 3997 кинозалов. По состоянию на 18 апреля — 3633. Таким образом к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране».
Кроме того, «критический недостаток» репертуара в ближайшие два месяца приведет к падению выручки на 80% и закрытию минимум 50% кинозалов.
Без западных фильмов российскими прокатчикам оказалось практически нечем наполнить кинотеатры. Перепрокат старых отечественных лент, а также фильмов из Азии и Южной Америки сможет компенсировать не более 10% потерянной выручки, отметили участники рынка.
«Надо понимать, что киноотрасль сегодня — это 55 тыс. рабочих мест (35 тыс. человек — кинотеатры, 20 тыс. человек — кинопроизводство). Кроме того, сборы „большого кинопроката“ являются крупнейшей статьей дохода в финансовой структуре кинопроизводителей, — отметили в ассоциации. — К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета РФ».
10:48 Производители напитков в России предупредили об угрозе полной остановки производства на фоне санкций.
«Индустрия напитков является одной из самых высокотехнологичных, она более чем на 90% укомплектована иностранным оборудованием, в том числе европейским. Сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий. Заменить это оборудование российскими аналогами в текущих реалиях не представляется возможным», — заявил президент Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков (цитата по «Интерфаксу»).
При этом сейчас не только наблюдается рост цен закупку сырья, ингредиентов и оборудования, но также происходит перестроение логистических маршрутов, а работа многих бизнес-процессов замедляется, рассказал Новиков. Также появилась проблема с дефицитом комбинированной многослойной упаковки.
«Уже найдено несколько альтернативных каналов поставок сырья, — уточнил Новиков. — Отдельно изучается возможность производства ряда компонентов для многослойной упаковки из российского сырья. Кроме того, рассматривается возможность частичного перехода индустрии напитков на стеклянную упаковку и пластик», — сообщил Новиков.
10:15 Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в европейской части России, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах сообщали пользователи из Москве, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга.
Кроме того, Downdetector рассказал о проблемах в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в некоторых странах, в том числе в России. Масштабные сбои отмечены, в частности, в Германии, Нидерландах, Великобритании, Италии и США.
Главное на утро 29 апреля
• Группа «Интеррос» Владимира Потанина приобретает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры банка «Тинькофф». Сделка получила согласование Центрального банка РФ, сообщили в корпорации.
«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — отметил основатель «Тинькоффа» Олег Тиньков.
«Мы рассчитываем, что участие „Интерроса“ как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы „Тинькофф“ станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», — прокомментировал президент «Интерроса» Владимир Потанин.
• Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за «вымогательство взятки» в 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев не признал вину, заявив, что стал жертвой провокации.
• Уже 106 человек стали фигурантами уголовных дел из-за протестов после 24 февраля.
«Больше всего дел заведено по новой статье о „фейках“ о российской армии (ст. 207.3 УК), которая появилась только в марте, — против 39 человек. Еще 21 человека судят по статье о „вандализме“ (ст. 214 УК)», — сообщает ОВД-инфо**.
12 дел связаны с «телефонным терроризмом» (ст. 207 УК), 10 — с применением насилия к представителям власти (ст. 318 УК).
• Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» покупает российское подразделение финской Fazer, которая решила уйти из России. Обе компании входят в пятерку крупнейших производителей хлеба в стране. ФАС согласовала сделку.
• Группа инвестиционно-строительных компаний MAX планирует купить сеть строительных гипермаркетов магазинов OBI в России. 27 магазинов немецкой сети OBI GmbH ранее были закрыты.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.