Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 55

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Пришли за курьерами и знатоками.

14:44 Глава Свердловской области Евгений Куйвашев возмущен оскорбительными словами телеведущего Владимир Соловьёва в адрес жителей Екатеринбурга.

Соловьёв во время разговора с уральским полпредом Путина Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила много подонков, скрывающихся за границей», а Якушев с ним согласился (сам Якушев также не имеет отношения к Екатеринбургу, он долгое время был главой Тюменской области, затем — министром строительства РФ, а кресло полпреда получил только в конце 2020 года).

«Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить — воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну. А после высказываний Соловьева, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения», — отметил Куйвашев.

«На Урале — а это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за свои языком, — напомнил Соловьёву губернатор. — Поэтому, я вам желаю следить за своим языком».



14:11 В пригородной новосибирской электричке.

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13:35 Прокуратура направила представление новосибирскому губернатору Андрею Травникову из-за того, что организация работы по «импортозамещению» не соответствует федеральным методикам. Экспертный совет был распущен еще в 2018 году, а методы не отвечают «национальным интересам России».

Напомним, что Путин возложил ответственность на прохождение экономического кризиса в стране на региональные власти.

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13:13 Автодилер Inchcape заявил об уходе из России. Компания продает бизнес локальному менеджменту за € 76 млн.

12:57 Новосибирск сегодня.

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12:30 Сотни человек остаются без работы на подконтрольном сыну Чайки заводе под Новосибирском

Камнереченский щебеночный завод ушел в простой в Новосибирской области. Он подконтролен сыну полпреда президента РФ на Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Артёму.

Сотрудников сначала перевели на сокращенные оклады, а теперь их заставляют уволиться «безопасники из Москвы», им также угрожают «черной меткой». В ответ представители завода цитируют лидера «ЕР» Дмитрия Медведева, что денег уже нет.

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11:59 Горно-Алтайский горсуд назначил очередной штраф алтайской газете «Листок» за призывы к санкциям против России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда ООО „ИД Листок“ признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.4 КоАП ООО назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.



Ранее в отношении владельца издания Сергея Михайлова было возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Он арестован.

Михайлов был задержан в Москве. У его семьи, а также у сотрудников «Листка» прошли обыски. По версии следствия, он «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждал, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах».

Кроме того, Горно-Алтайский горсуд рассмотрел четыре протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), составленные на ООО «ИД Листок» и на его директора Ольгу Комарову. Компанию оштрафовали в общей сложности на 600 тыс. рублей, Комарову — на 200 тыс.

Михайлов отрицает вину.



11:34 Магазин AliExpress перестал принимать карты российских банков, которые попали под санкции, сообщили пользователи. Более того, часть клиентов рассказали о проблемах с оплатой картами любых банков России.

При этом AliExpress рекомендует россиянами пользоваться кошельком QIWI. Платежная система выставляет счет в долларах, который можно оплатить рублями с российской карты, и сама конвертирует средства, взимая комиссию 0,95% от суммы покупки. Магазин в этом случае списывает доллары со счёта QIWI и принимает заказ.

AliExpress Россия столкнулась со сложностями при обработке платежей, но активно их решает, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.



11:27 Суд оштрафовал экс-худрука Русского драматического театра Улан-Удэ Сергея Левицкого за его позицию по Украине на 45 тыс. рублей. Ему вменили статью о «дискредитации» Вооруженных сил РФ за посты в социальных сетях.

Все подробности читайте здесь.

11:09 22-летний житель Забайкалья Владислав Глушков признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) за посты в инстаграме***. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей, говорится на сайте Акшинского райсуда.

В решении суда сказано, что у Глушкова было 511 подписчиков. Среди фраз, которые суд посчитал доказательством правонарушения были: «Рассказывайте хотя бы своим близким о своих сомнениях, о проверенной информации, о том, о сём. Это даст свои плоды обязательно», «Теперь мы для всего мира ненавистные фашисты», «Я открыто не поддерживаю власть РФ и ее действия», «У меня еще жива надежда, что власти одумаются и оставят в покое Украину, а наши пацаны вернуться домой к своим девушкам/женам и родителям».

«В судебном заседании Глушков вину в совершении данного административного правонарушения не признал, считает, что его публикации не попадают под признаки указанного состава правонарушения, при этом, не отрицая факт размещения приведенных публикаций на своем аккаунте в публичном доступе, пояснил, что раскаивается в содеянном», — также сказано в решении.

Из решения суда следует, что протокол составили по итогам проверки со стороны ФСБ при принятии Глушкова на госслужбу. По данным «Читы.Ру», он претендовал на должность помощника прокурора Хилокского района, но из-за протокола бумагу о его назначении «отозвали».



11:00 На сайте заксобрания Красноярского края появилась новость о вывозе зерна из Херсонской области Украины, подконтрольной войскам РФ. В парламенте назвали ее «фейком», объяснив публикацию «взломом».

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 28 апреля



• Суд арестовал главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева по «дадинской статье» о повторном нарушении порядка проведения массовых акций (ст. 212.1 УК). Савеловский районный суд Москвы отправил его в СИЗО до 25 июня.



Следствие считает, что Украинцев размещал в интернете «публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав», рассказали в «Апологии».

• СК РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) против журналиста и участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. В СК утверждали, что один из его постов в соцсетях «порочил память» маршала СССР Георгия Жукова. Дело завели по доносу Государственного исторического музея, который возглавляет Алексей Левыкин.

Аскеров уехал из России еще в марте. «Я прекрасно понимал, что в ситуации, при которой закрываются все оппозиционные СМИ, когда запрещают фейсбук***, инстаграм*** и наступает Советский Союз, жить невозможно, — рассказал Аскеров Медузе*. — Я жил в Советском Союзе, и мне там не нравилось. Сейчас нам говорят: „Давайте опять в Советский Союз“, — мне это тоже не нравится. Когда закрывают Медузу* и „Эхо Москвы“ — мне кажется это неправильным, хотя я и не являюсь их постоянным слушателем и читателем. Я могу быть несогласен с вашим мнением, но возможность высказать его должна быть. В данной ситуации для меня жить в этой стране невозможно».

«Не так важно, кто именно будет у власти. Если вы готовы каждого человека делать фюрером — это ужас и катастрофа. В 1991 году сбрасывают памятник Дзержинскому на Лубянке, а через девять лет выбирают офицера КГБ себе президентом. Проблема не в одном человеке, люди остались такими же. А как будут звать очередного фюрера, это уже абсолютно не важный вопрос», — отметил Аскеров.

• Швейцария вслед за Евросоюзом запрещает импорт угля из РФ. Также будет запрещен импорт лесоматериалов, цемента и морепродуктов.

Кроме того вводится запрет на экспорт в Россию промышленных роботов и некоторых химических продуктов.

• Во французском Биаррице арестована вилла, принадлежащая бизнесмену, акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову. Он был мужем Катерины Тихоновой, известной как дочь Владимира Путина. Адрес дома появился в реестре французского Минфина с замороженной в рамках санкций недвижимостью.

Также французские СМИ сообщили об аресте вилл миллиардера Олега Дерипаски и директора «Русской платины» Мусы Бажаева

• Американский производитель парфюмерии и косметики Coty объявил о прекращении деятельности в России из-за ситуации в Украине. Coty принадлежат бренды косметики Rimmel, Max Factor, Bourjois, Wella, Cover girl, Sally Hansen и Kylie Cosmetics.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.