Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 59

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

14:12 В Омске так.

Фото t.me/omsk_ogo



14:04 Глава МИД России Сергей Лавров решил прокомментировать еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского.

«Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят», — сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

13:39 Омские предприниматели «регистрируют собственные товарные знаки, чтобы выйти на маркетплейсы», утверждают в региональном правительстве. В качестве примера назвали основательницу студии по пошиву детской одежды «Стильный заяц» Марию Кутузову.

«В декрете я начала шить одежду для деток, потом в 2018 году я получила грант от службы занятости на открытие своего дела и открыла студию в омском бизнес-инкубаторе, — рассказала женщина. — Мы успешно работали, но я понимала, что без увеличения объемов швейное дело серьезных денег не принесет, нам нужно расширять рынок сбыта, уходить из социальных сетей и выходить на маркетплейсы, а для этого нужна регистрация товарного знака, поэтому мы решили это сделать».

13:32 Показы балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» и оперы Тимофея Кулябина «Дон Паскуале» отменили в Большом театре. Администрация учреждения не назвала причины.

Оба режиссера уехали из России в конце марта.

Кулябин, как утверждали в новосибирском «Красном факеле», «по собственному желанию» покинул кресло главного режиссера театра. Ранее Кулябин публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины.

13:30 В Красноярске показывают и такое.

Фото прислано читателем



11:55 Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей заявил, что не поддерживает отстранение игроков из России и Беларуси от участия в Уимблдонском теннисном турнире.

«Не знаю, насколько комфортно я буду себя чувствовать, если что-то случится с одним из игроков или их семьями, если они согласятся подписать соглашение о нейтралитете. Я сочувствую всем игрокам, которые не могут играть, и я не поддерживаю ни ту, ни другую сторону», — заявил Маррей.

20 апреля организаторы «Уимблдона» — одного из четырех турниров «Большого шлема» — запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии.



11:14 Основатель одноименного банка, бизнесмен Олег Тиньков, заявил, что с менеджментом «Тинькофф» связалась администрация президента России Владимира Путина и пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи. Об этом он рассказал в интервью газете New York Times.

Ранее группа «Интеррос» Владимира Потанина заявила о приобретении 35% акций TCS Group Holding — головной структуры банка «Тинькофф». Сделка получила согласование Центрального банка РФ.

Олег Тиньков назвал сделку «отчаянной распродажей, распродажей со скидкой», навязанной ему Кремлем.

«Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника — ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров», — заявил бизнесмен в интервью изданию.

При этом Тиньков отметил, что благодарен Потанину, за то, что тот позволил ему выручить хоть какие-то деньги от продажи его доли. Он не раскрыл цену, но заявил, что продал свою долю за 3% от того, что он считал истинной стоимостью.

«Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки», — рассказал Тиньков.

Тиньков общался с журналистами по телефону и не сообщил о своем местонахождении. Он также подчеркнул, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали, что ему следует опасаться за свою жизнь, и пошутил, что, хотя он пережил лейкемию, возможно, «Кремль его убьет».

Банк «Тинькофф», который Тиньков основал в 2006 году, заявил, что никаких угроз его руководству не поступало.



11:00 Жители Алтайского края покидают села из-за запрета на продажу домашнего мяса, сообщил «Толк».

Напомним, запрет на выдачу сопроводительных документов на мясо забитых на личных подворьях животных начал действовать в Алтайском крае 11 ноября 2021 года. Введенный региональным управлением ветеринарии запрет основан на рекомендациях таможенного союза под предлогом санитарной безопасности. Многие крестьяне теперь фактически не могут попасть на рынки со своим мясом без того, чтобы довести скот на сертифицированные бойни.

«Предприниматель Ирина Деккерт живёт в селе Белояровка Топчихинского района. Сама содержит скот и продаёт мясо. Ближайшая бойня от Белояровки находится за сотни километров. Да и не у всех есть деньги на транспортировку и забой. Многие остались без заработка. Из села, где живёт Ирина, уже уехало три семьи», — рассказало издание.

«У меня рядом дом пустой стоит, ещё через дом — дом пустой стоит. Если человека лишают заработка, он уезжает. У нас в селе многие жили вот именно за счёт содержания скотины. А если смысла жизни больше нет? Если заработка нет? Куда подаваться? Конечно, уезжают», — отметила Деккерт.

Более того, селяне рассказали журналистам, что сертифицированные бойни, воспользовавшись своей монополией, начали повышать цены.

10:46 Красноярск.

Фото от читателя

10:14 Белгородский губернатор Гладков («Единая Россия») проснулся «от двух сильных разрывов». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе», — добавил он, не уточнив ни место, ни другие детали.



Главное на утро 2 мая



• Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что произошел пожар на объекте Минобороны.



«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ, — написал Гладков в телеграме. — Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

По данным Гладкова, один местный житель ранен. Повреждено семь домов «с различной степенью разрушений».

• В Курской области обрушился железнодорожный мост. Ветка использовалась для передвижения товарных составов, рассказал губернатор Роман Старовойт. Он назвал происшествие «диверсией».

• Не менее 32 человек были задержаны на акциях протеста 1 мая по всей России, подсчитали в ОВД-инфо**. В Петербурге, например, были задержаны семь человек, в том числе журналисты «Новой газеты» Елену Лукьянову и Андрея Душутина.

В Новосибирске, как писала Тайга. инфо, известно о шестерых задержанных на митинге социалистов.

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• Артист Филипп Киркоров призвал главреда госканала Russia Today и госагентства «Россия сегодня» Маргариту Симоньян не устраивать «охоту на ведьм» после того, как она заявила в эфире «России 1», что Максим Галкин, осудивший действия Кремля в Украине, «поливает помоями Россию и русскую армию». Симоньян назвала артиста человеком, «про которого достоверно известно, что он гей, который для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине».

«Вы — охотники на ведьм — лишь усугубляете внутренний раскол. Такими методами вы становитесь похожи на тех, с кем боритесь, — сказал Киркоров. — <…> Маргарита Симоньян, <…> ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью. Как на тебя должны смотреть дети Аллы [Пугачёвой] и Максима, как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей, как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе такое право?»



«Перестаньте отрезать куски от нашего общества — останется один скелет», — добавил Киркоров.



• В Санкт-Петербурге 1 мая пропали праздничные флаги со словами «Мир! Труд! Май!». Вместо них вывесили красные полотнища с надписью «9 мая». Кстати, открыткой «Мир! Труд! Май!» поздравил читателей глава Счетной палаты Р Ф Алексей Кудрин.



*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.