Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 61

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

13:23 В Хабаровске эвакуировано более 30 тыс. детей и 2,5 тыс сотрудников социальных и образовательных учреждений.

«На электронную почту краевого Минздрава пришло сообщение о том, что в Хабаровске заминированы школы, больницы и детские сады», — пояснили в мэрии.

13:00 Объемы переработки нефти в России продолжают снижаться на фоне санкций ЕС и США. По предварительным данным, в апреле он уменьшится на 7% относительно марта, до 670 тыс. тонн в сутки, пишет «КоммерсантЪ».



Существенное падение загрузки сырьем наблюдалось также на Комсомольском, Ачинском, Ангарском НПЗ «Роснефти», рассказали аналитики «Петромаркет».

Кроме того, глава BP Бернард Луни заявил, что четыре НПЗ компании в Европе уже отказались от нефти из России: «Я могу подтвердить, что они чисты от российских молекул».

11:53 Власти Киргизии попросили граждан воздержаться от использования во время праздничных мероприятий к 9 мая «изображений, эмблем, символики, связанных с конфликтом между Украиной и Россией». В сообщении не уточняется, какие именно символы могут попасть под это определение, но ранее государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что военная форма и костюмы с символом Z «способствует разжиганию межнациональной розни».

«Ведется усиленная разъяснительная работа на крупных рынках: „Дордой“, Орто-Сай», «Рынок Ош», а также с владельцами и торговцами в торговых центрах, которые занимаются продажей или сдачей в аренду военной формы и с организаторами шествия «Бессмертный полк-Кыргызстан», который пройдет 9 мая, — отмечается в сообщении. — Проводится постоянный мониторинг в сети Интернет. Кроме того, сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики выявлено три факта незаконного нанесения на автотранспортное средство наклейки, схемы и другие, за которое предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 194 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики (Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы транспортных средств оперативных служб или установлены специальные звуковые и световые сигналы)".

«Учитывая, что на территории Кыргызской Республики проживают представители более 80 национальностей, МВД рекомендует нашим гражданам воздержаться от ношения любых символов, значков, атрибутов, которые могут спровоцировать межнациональную вражду и привести к конфликтам», — добавили в МВД.

11:40 Еврокомиссия планирует предложить отключить от платежной системы SWIFT Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Кроме того, по сведениям источников, новые санкции коснутся Сбербанка.

10:50 Желто-синие бордюры в микрорайоне Солнечный Красноярска перекрасили.



«УК покрасила бордюр в желтый и синий цвет, такие цвета не первый год используются для покраски бордюров, но вот в этом году они непопулярны на столько, что жители домов возмутились и потребовали перекрасить бордюры, — утверждается в паблике „Наш микрорайон Солнечный“. — В результате УК пришлось перекрашивать бордюры».

10:35 Новосибирская авиакомпания S7 Airlines перейдет с иностранной на российскую систему бронирования билетов в октябре. Перевозчик по итогам тендера выбрала отечественную систему ОРС, сообщили «Известия» со ссылкой на гендиректора ОРС Александра Сизинцева.

В S7 подтвердили информацию. Сейчас компания работает на испанской Amadeus.



09:54 Власти Австралии расширили санкции в отношении российских чиновников. В список попали 75 депутатов Госдумы, министры ЛНР и ДНР, а также телеведущий Владимир Соловьёв. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

Соловьёв попал в список как «пропагандист и ведущий России-1 и России-24».



Главное на утро 4 мая



• Папа римский Франциск рассказал подробности разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.



«Я сорок минут разговаривал с Кириллом в Zoom. Первые 20 минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие <…> [спецоперацию], — сказал Папа в интервью Corriere della Sera. — Я выслушал его, а потом ответил: „Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарника“».

Кроме того, у понтифика была запланирована встреча с патриархом на 14 июня в Иерусалиме. Но ее решили отменить. Москва, по словам Франциска, до сих пор не ответила на его предложение встретиться с Владимиром Путиным.

• Власти РФ засекретили квартиры телеведущего Владимира Соловьева, пишет «Агентство».

«Речь идет о трех квартирах Соловьёва в элитном жилом комплексе в центре Москвы на улице Долгоруковской. Первую из них, площадью 160 квадратных метров, Соловьев, по данным „Новой газеты“, приобрел в 2004 году. Затем телеведущий купил еще две квартиры в этом же доме. Общая площадь квартир — 450 квадратных метров», — рассказали журналисты.

• Бизнесмен Олег Тиньков намерен забрать бренды Tinkoff и La Datcha из России. «Прощай Тинькофф банк, прощай Россия. <…> Я забираю из страны брэнды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье», — отметил он в соцсетях.

«Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат банку», — утверждают в пресс-службе банка.

Ранее «Интеррос» Владимира Потанина выкупил долю Олега Тинькова в банке «Тинькофф». Причем Тиньков заявил, что это сделка стала следствием давления со стороны администрации президента РФ Владимира Путина, которая в противном случае якобы пригрозила национализировать банк.

Это произошло после того, как Тиньков сказал, что 90% россиян не поддерживают позицию Кремля по Украине. «Откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании? — говорил Тиньков (орфография сохранена). — Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море».

• Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал подготовку шестого пакета санкций.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключить еще больше банков от SWIFT, расширить список дезинформаторов и решить вопрос импорта нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета», — отметил Боррель в твиттере.

• В Крыму пропала активистка профсоюзного движения медиков и гражданская журналистка Ирина Данилович. Она исчезла 29 апреля по дороге из Коктебеля в Феодосию, когда ехала с работы.

«В ее доме в селе Владиславовка под Феодосией провели обыск, изъяли телефон и ноутбук. Копию постановления силовики не оставили, но, по словам родных, в документе речь шла о „связях с иностранным государством и об аресте на 10 суток“, — сообщил правозащитный центр Zmina. — Ирина Данилович работала медсестрой и вела страницу в соцсетях, а также несколько блогерских колонок на разных сайтах, посвященных правам медработников и проблемам здравоохранения на территории полуострова».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.