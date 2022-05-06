Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 63

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Петербургскую художницу, которой грозит 10 лет за замену ценников в магазинах на записки о происходящем, травят в СИЗО.

15:36 Клиенты Qiwi временно не могут пополнять с кошелька балансы App Store и iTunes «в связи с решением поставщика услуги», сообщили в компании РИА Новости.

15:10 В Омске к памятнику жертвам политических репрессий возложили цветы.

Фото читателей



А в новосибирском Академгородке, по сообщению «Грозы», появилось новое граффити.



фото t. me/mediagroza_sbr



14:50 Центральный банк РФ сообщил о замедлении обработки операций в сервисах платежной системы, а также в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В качестве причины регулятор назвал «технические работы».

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — говорилось в заявлении ЦБ.

Позже ЦБ сообщил, что «все сервисы платежной системы Банка России, а также СПФС работают в обычном режиме».



14:20 Иркутская авиакомпания «ИрАэро» приостановила эксплуатацию единственного в своем парке самолета Airbus A319. «Ведутся переговоры с лизингодателем о его дальнейшей судьбе», — цитирует «Интерфакс» представителя перевозчика.

Напомним, из-за санкций введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также на оказание услуг по техобслуживанию и страхованию. Эксплуатируемые самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

14:15 Стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска за первый квартал 2022 года в сравнении с первым кварталом 2021-го увеличилась на 43%, составив более 101 тыс. рублей. При этом разница между ценами на первичном и вторичном рынках за год выросла в три раза. Подробнее — здесь.

13:43 На журналиста Илью Азара составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ, сопровождающаяся «призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий») из-за поста в соцсетях. Об этом он сам сообщил в фейсбуке****.

13:32 Назаровский горсуд Красноярского края прекратил производство по делу местного жителя Яна Шикина за серию постов в соцсетях о протестах. Его пытались преследовать по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) по доносам двух местных жительниц.



Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщили «Сетевые свободы».

12:53 Производитель программного обеспечения TeamViewer заявил о прекращении деятельности в России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.

«Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии, — сказано в обращении. — Существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием наших продуктов, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии. Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Белоруссии и из них, чтобы избежать дальнейшее использование нашего программного обеспечения».

При этом для украинских компаний и организаций TeamViewer предлагает свои продукты бесплатно.

12:30 Госкорпорации и другие госструктуры вместо импортозамещения угробили то, что было в России, заявил новосибирский экс-губернатор Василий Юрченко. Он рассказал о зависимости машиностроения от иностранных поставок, проблемах с госзакупками, возможности вернуться во власть и о том, что нынешний проект четвертого моста через Обь только ухудшит транспортную ситуацию.

Большое интервью с Василием Юрченко читайте здесь.

11:30 Казахстанский банк «ЦентрКредит» выкупил 100% акций местной дочерней компании Альфа-банка — АО ДБ «Альфа-Банк» Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ЦентрКредита.

«Покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки, — прокомментировал председатель правления АО „Банк ЦентрКредит“ Галим Хусаинов. — За успешный результат благодарю всех участников этой сделки. Главным приоритетом для нас является решение поступающих запросов от действующих клиентов. Мы также должны сфокусироваться на команде и увеличить вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы нового банка».

Сделка по приобретению Альфа-Банк Казахстан была профинансирована из собственных средств «ЦентрКредита». Сумма не называется.

«После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK с полным наименованием АО ДБ „ECO BANK“, — рассказали в компании. — При этом, все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов и после завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг».



11:22 А это Иркутск.



Фото @irk_insider



11:07 В Новосибирске так. Фото от читателей.

11:00 Алтайская журналистка RusNews Мария Пономаренко передала письмо из СИЗО. Ее арестовали на два месяца на время следствия по уголовному делу о «фейках» про российскую армию — по этой статье преследуют и других сибирских репортеров.

«Надежда всех политзаключенных — вы, те, кто на свободе», — пишет Пономаренко. Полный текст читайте здесь.

10:08 Политик Владимир Кара-Мурза*** передал письмо из московского СИЗО-7, где он находится по обвинению в распространении «заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти» (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Текст опубликовал Тихон Дзядко.

«Друзья, всем привет из московского СИЗО № 7. Чего только ни повидал за этот месяц: и ОВД, и ИВС, и спецприёмник, и карцер, и общие камеры; автозаки, „стаканы“, прогулочные дворики. Всё, о чем когда-то читал в диссидентских мемуарах, что казалось отголоском далекого прошлого, теперь каждый день перед глазами. Грохот дверей в коридоре, звон ключей надзирателя, конвой, проверки — даже резко включаемое каждое утро звуками советского гимна „музыкальное сопровождение“ со времен Владимира Буковского и Анатолия Щаранского не поменялось (точнее, поменялось, но ненадолго)», — сказано в письме.

«Статью 207.3 Уголовного кодекса почти никто не знает — переспрашивают, что это такое. (Неудивительно: её слепили на коленке буквально в первые дни того-что-нельзя-называть). За всё время после ареста, во всех, с позволения сказать, „заведениях“ только пара сотрудников с деланным возмущением начинали спрашивать: „А вы что, против?“ Большинство просто молчит. А многие зеки смотрят понимающе. Только изумляются, что в нашей стране в XXI веке за слово могут посадить на 10 лет, — добавил Кара-Мурза. — Один такой зек, пока стояли рядом лицом к стене, тихо сказал, с вопросительной интонацией в конце: „Наверное, лучше бы промолчал?“ Нет, ответил ему, не задумываясь. Нельзя молчать. Всё зло в мире делается с согласия молчащих».

«Не все в России молчат», — отметил политик. Он напомнил о таком же уголовном преследовании депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова, бывшего сотрудника московской полиции Сергея Клокова, петербургской художницы Саши Скочиленко, учительницы из Пензы Ирины Ген, основателя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова и других. «Ночь темнее всего перед рассветом», — уверен он.



Главное на утро 6 мая



• Петербургская художница Саша Скочиленко, арестованная по делу о «фейках» про российскую армию, столкнулась с травлей в СИЗО, рассказал телеграм-канал «Свободу Саше Скочиленко!»



«С момента перевода в новую камеру Саша подвергается ежедневному психологическом давлению. Сначала его оказывала только „старшая по камере“, но через время к травле присоединились и остальные сокамерницы, — говорится в сообщении. — Несмотря на то, что в СИЗО такого правила нет, Саше разрешают принимать пишу и пить чай только во время общего завтрака, обеда и ужина. В один из дней Саша во время завтрака была у врача, и, когда она вернулась в камеру, старшая запретила ей есть до обеда. Из-за того, что места в камере мало, старшая вынуждает Сашу выкидывать часть еды, которую мы ей передаем — например, мотивируя это тем, что холодильник не резиновый, на днях она заставила Сашу вылить молоко. С холодильником вообще есть очень странное правило: его может открывать только старшая, иначе он якобы разморозится. Саша не может открывать холодильник самостоятельно, также она не всегда имеет доступ к остальным продуктам, так как они хранятся под кроватью у старшей».

Сокамерницы также издеваются над девушкой. Они начали постоянно говорить, что от нее плохо пахнет, и теперь заставляют ее каждый день перестирывать всю свою одежду: «Из-за круглосуточного давления Саша пребывает в очень подавленном состоянии, она передала через адвоката, что не представляет, что от нее останется, если она проведет в таком месте еще десять лет».

Александру Скочиленко обвинили по ч. 2 ст. 207.3 УК и на время следствия отправили в СИЗО на 1,5 месяца. Ее обвиняют в том, что она заменила ценники в магазине на записки о происходящем в Украине. Максимальное наказание — 10 лет колонии.

• Режевский горсуд Свердловской области шесть раз оштрафовал мать-одиночку Алену Смышляеву по статье о «дискредитации армии» (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за постов в соцсетях. Об этом сообщили «Сетевые Свободы». Общая сумма штрафов составила 180 тыс. рублей.

Все протоколы составил участковый Александр Голубцов. Женщина в одиночку воспитывает 11-летнего сына.

• Президент Р Ф Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь» и «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». «Премьер-министр принял извинения президента Путина», — сказано в сообщении канцелярии Бенета.

При этом в пресс-релизе о телефонном разговоре на сайте Кремля извинения Путина никак не упоминаются.

• Великобритания ввела санкции против корпорации Evraz. «Evraz производит 28% колесных пар и 97% рельсов в России. Это жизненно важное предприятие, поскольку Россия использует железные дороги для перемещения войск и их снабжения на линии фронта на Украине», — пояснил МИД страны. Кроме того, Evraz работает в отраслях, «имеющих стратегическое значение для правительства России».

Крупнейшими акционерами Evraz, по данным «Ведомостей», остаются Роман Абрамович (28,64%) и его бизнес-партнер Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd., 19,32%). У корпорации есть крупные активы в регионах Сибири.

• Правоохранительные органы Фиджи по запросу США конфисковали яхту Amadea, которая предположительно принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

«Эта конфискация демонстрирует упорство ФБР в преследовании попавших под санкции российских олигархов, пытающихся уйти от ответственности за их роль в угрозе нашей национальной безопасности», — отметил директор ФБР Кристофер Рэй.

Семья Керимова контролирует одного из крупнейших золотодобытчиков России — ПАО «Полюс». Сулейман Керимов заседает в Совфеде РФ с 2008 года.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

