Письмо арестованной алтайской журналистки из СИЗО: «Надежда всех политзаключенных — те, кто на свободе»

© t.me/smirusnews. Мария Пономаренко
Письмо арестованной алтайской журналистки из СИЗО: «Надежда всех политзаключенных — те, кто на свободе»
06 Май 2022, 06:35

Алтайская журналистка RusNews Мария Пономаренко передала письмо из СИЗО. Ее арестовали на два месяца на время следствия по уголовному делу о «фейках» про российскую армию — по этой статье преследуют и других сибирских репортеров.

Издание RusNews опубликовало письмо Пономаренко из СИЗО. Тайга.инфо приводит его дословно.

Ребята, привет!

Держимся, не сдаемся, боремся со злом.

В СИЗО не сахар, сложно пока нет предметов первой необходимости для тюрьмы, но это мелочи.

Надежда всех политзаключенных — вы, те, кто на свободе.

В камере завела подруг. Научилась некоторым навыкам, не могу озвучивать, но намекну: ножи мне больше ни к чему.

Постирать три вещи за 5 минут руками — запросто. Постель застилаю круче солдат, выйду, научу. Причем кровать на втором «этаже» на уровне головы.

А еще бигуди из носков… и т. п.

Короче, не пропаду теперь нигде. Изменения-перемены не за горами.

Всех обнимаю, мысленно с вами.

Россия будет свободной! Это факт.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО журналистку RusNews Марию Пономаренко по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.

У Пономаренко двое несовершеннолетних детей, ей грозит до 10 лет колонии.

Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, ее штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний по административным протоколам она пришла в суд маске «Путина в отставку», за что ее тоже оштрафовали. Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске уже как журналистка RusNews.

Закон о введении статьи 207.3 УК президент Р Ф Владимир Путин подписал 4 марта. С тех пор ее используют, в том числе против гражданских активистов, политиков и журналистов. Например, в СИЗО уже находятся основатель горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, а кузбасский журналист Андрей Новашов — под запретом определенных действий.


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