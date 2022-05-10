Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 67

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 67
10 Май 2022, 05:54

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Более 100 задержанных жителей в День Победы.

19:24 Рязанский губернатор Николай Любимов также заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок, передает РИА Новости. При этом еще 9 мая он посещал раненых в военном госпитале.

18:37 Губернатор Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия») также уходит в отставку. Он тоже должен был переизбираться в сентябре 2022 года.

18:24 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин («Единая Россия») подал в отставку. Он не объяснил решение никак, кроме ограничения двумя сроками, при этом недавний федеральный закон позволяет ему баллотироваться и дальше.

«20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — сказал Жвачкин. Путину, кстати, скоро исполнится 70 лет.

Выборы главы региона запланированы на сентябрь 2022 года.

16:17 Сейм Литвы признал Россию террористическим государством. На заседании «за» проголосовали все 128 депутатов, передает lrt.lt.

В качестве причины названы события в Украине, «особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель».

15:39 Корпоративный мессенджер Slack заблокировал аккаунт новосибирской компании «2ГИС». Об этом Тайге. инфо сообщили читатели, знакомые с ситуацией.

Slack, который предоставляет услуги по обмену информацией и совместному принятию решений на предприятиях, объявил о начале блокировки аккаунтов в России еще в середине марта. Решение объяснили соблюдением санкций против РФ.

Электронный справочник «2ГИС» — международная картографическая компания, основанная в Новосибирске Александром Сысоевым. В 2020 году Сбербанк купил 72% «2ГИС», еще 3% досталось «дочке» Сбера и корпорации «ВК» (бывшая Mail.ru). На тот момент компания занимала шестое место в списке самых дорогих в Рунете по версии Forbes, ее оценивали в 14,3 млрд.

В 2021 году выручка ООО «Дубльгис» выросла сразу на 34% до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль, по данным «Контур.Фокус», составила 393,6 млн.

15:08 Минфин отрицает данные Bloomberg о собственном внутреннем прогнозе по падению ВВП России на 12% по итогам 2022 года.

В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов, утверждают чиновники, передает РБК.

14:50 Сайт молодежного движения «Весна» заблокирован в России. «Доступность по всем операторам — 0%», — отметили активисты.

«Нам не удалось найти его в списках запрещенных ресурсов, но доступен он сейчас только с VPN», — добавили в «Весне».

Ранее одного из координаторов движения Евгения Затеева и других активистов задержали по уголовному делу по ч. 3 ст. 239 УК РФ (создание НКО, посягающей на личность и права). Такая же статье используется для преследования соратников Алексея Навального.

Всего, по данным «Весны», по делу проходят шесть человек. Его ведет следователь Гагарин В. В., который также занимался делом сотрудников журнала DOXA. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 239 УК — два года колонии.

14:30 Поток покупателей в торговых центрах сократился на 15% после закрытия иностранных магазинов. Зарубежные бренды пока сохраняют арендные места, но уже близки к разрыву договоров, передает ТАСС.

13:57 Сенатор от Крыма Сергей Цеков захотел придумать законопроект, который запрещал бы «любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России» после 24 февраля. Об этом он сказал РИА Новости.

«Это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — заявил Цеков. Кто и как будет решать «антироссийскость» людей и в чем она проявляется, он уточнять не стал.

Сергей Цеков — уроженец Украины. Был народным депутатом УССР в 1990—1994 годах, в мае 1994 года возглавил Верховный совет Крыма. Продержался в кресле до 1995-го, затем был депутатом регионального парламента. С мая 2003 — председатель Русской общины Крыма. Затем дважды был первым вице-спикером Верховного совета автономной республики Крым. После присоединения полуострова к России также стал зампредом регионального парламента, вступил в «Единую Россию». Цеков — член «Изборского клуба».

13:21 Новосибирское правительство планирует сократить цели субсидий на соцподдержку для подконтрольных госучреждений. Будут изменены и некоторые формулировки, касающиеся инвалидов.

Подробности читайте здесь.

12:23 Российский Минфин ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 года сократится на 12%. Это станет худшим показателем с 1994 года, сказано во внутреннем прогнозе министерства, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Ранее Центробанк РФ прогнозировал падение ВВП на 8−10%. Минэкономразвития — на 8,8% в базовом варианте и на 12,4% при «консервативном сценарии».

12:00 Источник The Village рассказал, что Rutube не подлежит восстановлению после хакерской атаки.

Хакеры атаковали российский видеохостинг Rutube утром 9 мая, сообщалось в телеграме компании. Сервис позиционирует себя как замену Youtube, куда после 24 февраля пытаются переехать многие российские госканалы. В течение всего дня в канале компании появлялись сообщения о том, что на сайте ведутся восстановительные работы.

«От RUTUBE, как обычно, ожидают молниеносного решения всех проблем. Что ж, мы привыкли к завышенным требованиям, — утверждала компания в ночь на 10 мая. — Однако напомним, что волшебных палочек в реальной жизни не существует. Зато существует большая команда, которая более 15 часов работает над восстановлением платформы, которую, напомним, в последние месяцы посещают десятки миллионов пользователей и на которую грузят десятки тысяч видео».

Но сайт до сих пор недоступен. По словам источника The Village близкого к команде Rutube, в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению».

«Обычно на такой случай предусмотрены бэкапы, но в конкретной ситуации проблема, видимо, в том, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет, — пишет издание. — Видео-контент в результате атаки не пострадал. По мнению источника, такая кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту».

10:55 IKEA продлила срок оплаты труда почти 15 тыс. сотрудников в России на три месяца — до августа. Об этом сообщил владелец Ingka Group, владеющей магазинами сети в России, Толга Онку, в интервью Reuters.

«Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — отметил Онку.

10:38 На «Первом канале» во время концерта к 9 мая среди кадров военной фотохроники попалась фотография, очень похожая на снимок знаменитых американских преступников Бонни и Клайда.

Использованное фото датировано в «Википедии» 1933 годом. Его вставили во время исполнения песни «Если б не было войны».

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители времен Великой депрессии. Их убили в 1934 годе.


10:18 Япония вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также запрет на экспорт для 71 компании.


10:13 Центральный суд Новосибирска арестовал на 12 суток активиста Андрея Кайгородцева. Его задержали еще 7 мая во время пикета Яны Дробноход, на котором он был в качестве журналиста. Ему вменили статью о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) из-за съемки в отделении.

Плакат самой Дробноход был в поддержку арестованной журналистки RusNews Марии Пономаренко. На второй стороне было написано: «Настанет время, и во всех людях страны проснется хабаровчанин».

Главное на утро 10 мая

• В День Победы в России задержали 125 человек, подсчитали в ОВД-Инфо**. 82 задержаны за акции протеста и символику, еще 43 — за прошлые акции и «в профилактических целях», уточнили правозащитники.

Как минимум 37 человек задержали в московском метро. Среди задержанных по камерам оказались адвокаты Михаил Бирюков и Юлия Трегубова.

• В Санкт-Петербурге напали на 76-летнюю художницу, активную участницу протестных акций Елену Осипову. Двое неизвестных подбежали к Осиповой, когда она выходила из дома, отобрали у нее плакаты, с которыми она хотела встать в пикет около Невского проспекта во время «Бессмертного полка», и скрылись.

• Журналисты Украины удостоились специального упоминания Пулитцеровской премии — самой престижной в мире награды в области СМИ, вручаемой с 1917 года.

«Совет Пулитцеровской премии рад наградить журналистов Украины особой благодарностью за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время <…> [спецоперации] Владимира Путина», — говорится на сайте награды (мы вынуждены цензурить некоторые сообщения из-за репрессивных законов 4 марта, установивших уголовную и административную ответственность за то, что власти РФ могут объявить «фейками» про армию и «дискредитацией» ВС РФ).

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный к условному сроку по делу о хищении средств банка «Восточный», покинул Россию и не собирается возвращаться в страну, узнало агентство Bloomberg.

Майкл Калви в 1994 году создал фонд Baring Vostok для инвестиций в российские компании. В разные годы он вкладывался в Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф», «Яндекс», Avito и другие компании. В августе 2021 года московский суд приговорил Калви к 5,5 годам условно за «хищение средств банка „Восточный“». Бизнесмен вину не признал.

У воронежских журналистов Павла Сычева (издание 7x7) и Федора Орлова («Сота) прошли обыски по делу о «лжеминировании» суда (ст. 207 УК). «В ходе обысков у Сычева и Орлова была отнята вся техника вплоть до карт памяти на фотоаппаратах», — пишет «Сота».

Само минирование некоего воронежского суда произошло еще 7 февраля. «Как вы узнали о минировании?» — спросили на допросе Сычева. «Сейчас от вас», — ответил он", — цитирует «Сота» разговор.

*По версии Минюста Р Ф, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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