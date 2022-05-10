Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 67

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Более 100 задержанных жителей в День Победы.

19:24 Рязанский губернатор Николай Любимов также заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок, передает РИА Новости. При этом еще 9 мая он посещал раненых в военном госпитале.

18:37 Губернатор Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия») также уходит в отставку. Он тоже должен был переизбираться в сентябре 2022 года.

18:24 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин («Единая Россия») подал в отставку. Он не объяснил решение никак, кроме ограничения двумя сроками, при этом недавний федеральный закон позволяет ему баллотироваться и дальше.

«20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — сказал Жвачкин. Путину, кстати, скоро исполнится 70 лет.

Выборы главы региона запланированы на сентябрь 2022 года.

16:17 Сейм Литвы признал Россию террористическим государством. На заседании «за» проголосовали все 128 депутатов, передает lrt.lt.

В качестве причины названы события в Украине, «особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель».

15:39 Корпоративный мессенджер Slack заблокировал аккаунт новосибирской компании «2ГИС». Об этом Тайге. инфо сообщили читатели, знакомые с ситуацией.

Slack, который предоставляет услуги по обмену информацией и совместному принятию решений на предприятиях, объявил о начале блокировки аккаунтов в России еще в середине марта. Решение объяснили соблюдением санкций против РФ.

Электронный справочник «2ГИС» — международная картографическая компания, основанная в Новосибирске Александром Сысоевым. В 2020 году Сбербанк купил 72% «2ГИС», еще 3% досталось «дочке» Сбера и корпорации «ВК» (бывшая Mail.ru). На тот момент компания занимала шестое место в списке самых дорогих в Рунете по версии Forbes, ее оценивали в 14,3 млрд.

В 2021 году выручка ООО «Дубльгис» выросла сразу на 34% до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль, по данным «Контур.Фокус», составила 393,6 млн.

15:08 Минфин отрицает данные Bloomberg о собственном внутреннем прогнозе по падению ВВП России на 12% по итогам 2022 года.

В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов, утверждают чиновники, передает РБК.

14:50 Сайт молодежного движения «Весна» заблокирован в России. «Доступность по всем операторам — 0%», — отметили активисты.

«Нам не удалось найти его в списках запрещенных ресурсов, но доступен он сейчас только с VPN», — добавили в «Весне».

Ранее одного из координаторов движения Евгения Затеева и других активистов задержали по уголовному делу по ч. 3 ст. 239 УК РФ (создание НКО, посягающей на личность и права). Такая же статье используется для преследования соратников Алексея Навального.

Всего, по данным «Весны», по делу проходят шесть человек. Его ведет следователь Гагарин В. В. , который также занимался делом сотрудников журнала DOXA. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 239 УК — два года колонии.

14:30 Поток покупателей в торговых центрах сократился на 15% после закрытия иностранных магазинов. Зарубежные бренды пока сохраняют арендные места, но уже близки к разрыву договоров, передает ТАСС.

13:57 Сенатор от Крыма Сергей Цеков захотел придумать законопроект, который запрещал бы «любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России» после 24 февраля. Об этом он сказал РИА Новости.

«Это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — заявил Цеков. Кто и как будет решать «антироссийскость» людей и в чем она проявляется, он уточнять не стал.

Сергей Цеков — уроженец Украины. Был народным депутатом УССР в 1990—1994 годах, в мае 1994 года возглавил Верховный совет Крыма. Продержался в кресле до 1995-го, затем был депутатом регионального парламента. С мая 2003 — председатель Русской общины Крыма. Затем дважды был первым вице-спикером Верховного совета автономной республики Крым. После присоединения полуострова к России также стал зампредом регионального парламента, вступил в «Единую Россию». Цеков — член «Изборского клуба».



13:21 Новосибирское правительство планирует сократить цели субсидий на соцподдержку для подконтрольных госучреждений. Будут изменены и некоторые формулировки, касающиеся инвалидов.

Подробности читайте здесь.

12:23 Российский Минфин ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 года сократится на 12%. Это станет худшим показателем с 1994 года, сказано во внутреннем прогнозе министерства, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Ранее Центробанк РФ прогнозировал падение ВВП на 8−10%. Минэкономразвития — на 8,8% в базовом варианте и на 12,4% при «консервативном сценарии».

12:00 Источник The Village рассказал, что Rutube не подлежит восстановлению после хакерской атаки.

Хакеры атаковали российский видеохостинг Rutube утром 9 мая, сообщалось в телеграме компании. Сервис позиционирует себя как замену Youtube, куда после 24 февраля пытаются переехать многие российские госканалы. В течение всего дня в канале компании появлялись сообщения о том, что на сайте ведутся восстановительные работы.

«От RUTUBE, как обычно, ожидают молниеносного решения всех проблем. Что ж, мы привыкли к завышенным требованиям, — утверждала компания в ночь на 10 мая. — Однако напомним, что волшебных палочек в реальной жизни не существует. Зато существует большая команда, которая более 15 часов работает над восстановлением платформы, которую, напомним, в последние месяцы посещают десятки миллионов пользователей и на которую грузят десятки тысяч видео».

Но сайт до сих пор недоступен. По словам источника The Village близкого к команде Rutube, в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению».

«Обычно на такой случай предусмотрены бэкапы, но в конкретной ситуации проблема, видимо, в том, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет, — пишет издание. — Видео-контент в результате атаки не пострадал. По мнению источника, такая кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту».

10:55 IKEA продлила срок оплаты труда почти 15 тыс. сотрудников в России на три месяца — до августа. Об этом сообщил владелец Ingka Group, владеющей магазинами сети в России, Толга Онку, в интервью Reuters.

«Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — отметил Онку.

10:38 На «Первом канале» во время концерта к 9 мая среди кадров военной фотохроники попалась фотография, очень похожая на снимок знаменитых американских преступников Бонни и Клайда.

Использованное фото датировано в «Википедии» 1933 годом. Его вставили во время исполнения песни «Если б не было войны».

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители времен Великой депрессии. Их убили в 1934 годе.







10:18 Япония вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также запрет на экспорт для 71 компании.





10:13 Центральный суд Новосибирска арестовал на 12 суток активиста Андрея Кайгородцева. Его задержали еще 7 мая во время пикета Яны Дробноход, на котором он был в качестве журналиста. Ему вменили статью о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) из-за съемки в отделении.



Плакат самой Дробноход был в поддержку арестованной журналистки RusNews Марии Пономаренко. На второй стороне было написано: «Настанет время, и во всех людях страны проснется хабаровчанин».

Главное на утро 10 мая



• В День Победы в России задержали 125 человек, подсчитали в ОВД-Инфо**. 82 задержаны за акции протеста и символику, еще 43 — за прошлые акции и «в профилактических целях», уточнили правозащитники.



Как минимум 37 человек задержали в московском метро. Среди задержанных по камерам оказались адвокаты Михаил Бирюков и Юлия Трегубова.



• В Санкт-Петербурге напали на 76-летнюю художницу, активную участницу протестных акций Елену Осипову. Двое неизвестных подбежали к Осиповой, когда она выходила из дома, отобрали у нее плакаты, с которыми она хотела встать в пикет около Невского проспекта во время «Бессмертного полка», и скрылись.

• Журналисты Украины удостоились специального упоминания Пулитцеровской премии — самой престижной в мире награды в области СМИ, вручаемой с 1917 года.

«Совет Пулитцеровской премии рад наградить журналистов Украины особой благодарностью за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время <…> [спецоперации] Владимира Путина», — говорится на сайте награды (мы вынуждены цензурить некоторые сообщения из-за репрессивных законов 4 марта, установивших уголовную и административную ответственность за то, что власти РФ могут объявить «фейками» про армию и «дискредитацией» ВС РФ).

• Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный к условному сроку по делу о хищении средств банка «Восточный», покинул Россию и не собирается возвращаться в страну, узнало агентство Bloomberg.

Майкл Калви в 1994 году создал фонд Baring Vostok для инвестиций в российские компании. В разные годы он вкладывался в Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф», «Яндекс», Avito и другие компании. В августе 2021 года московский суд приговорил Калви к 5,5 годам условно за «хищение средств банка „Восточный“». Бизнесмен вину не признал.

• У воронежских журналистов Павла Сычева (издание 7x7) и Федора Орлова («Сота) прошли обыски по делу о «лжеминировании» суда (ст. 207 УК). «В ходе обысков у Сычева и Орлова была отнята вся техника вплоть до карт памяти на фотоаппаратах», — пишет «Сота».

Само минирование некоего воронежского суда произошло еще 7 февраля. «Как вы узнали о минировании?» — спросили на допросе Сычева. «Сейчас от вас», — ответил он", — цитирует «Сота» разговор.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.