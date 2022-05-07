Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 64

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:04 Масштабные пожары охватили Красноярский край. На всей территории региона введен режим ЧС.

Все подробности и фотографии смотрите здесь.



t.me/eniseytv

14:34 Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF).

Решение во время тайного голосования поддержали 80% делегатов конференции.



14:10 Помощница депутата Госдумы РФ из «Единой России» Дмитрия Савельева Татьяна Сазонова решила вот так поздравить людей с 9 мая: символикой «ЕР», своими портретом, именем и фамилией, напечатанной «капслоком».

Савельев — один из соавторов репрессивных законопроектов последних лет. С ним же связывают группу компаний «Расцветай», занимающуюся застройкой Новосибирска. Недавно с проектом этой структуры в Первомайской районе Новосибирска разгорелся скандал из-за перезонирования участка из зоны военных и режимных объектов под жилье.

фото t.me/nsk2020sovetsky

13:40 В центре Новосибирска на протестной акции задержаны Яна Дробноход и Андрей Кайгородцев.

«Меня за плакат, а Андрея за то, что транслировал на канал „Воин Света“ с редакционным заданием, — рассказал Дробноход в телеграм-канале „Гражданские репортеры Сибири“. — Везут в ОП „Центральный“ на Мичурина, 27».

Плакат Дробноход был в поддержку арестованной журналистки RusNews Марии Пономаренко. На второй стороне написано: «Настанет время, и во всех людях страны проснется хабаровчанин».



13:16 На здании «Архива начального профессионального образования» в Кемерове вывесили баннер, на котором написано «С дем победы» (орфография сохранена). Учреждение подконтрольно министерству образования Кузбасса.

фото t. me/incident_kuzbass



13:12 И еще Новосибирск от читателей.





13:07 Зеленые ленточки в Новосибирске и Красноярске. Фото прислали читатели через на бот.

Новосибирск

Красноярск



12:35 Петербургская художница Саша Скочиленко, арестованная по делу о «фейках» про российскую армию, столкнулась с травлей в СИЗО. Но публикаций в СМИ ее перевели в другую, двухместную, камеру с отдельным столом.

«Сейчас она живет с доброжелательной девушкой, с которой они уже строят быт исходя из правил внутреннего распорядка, а не выдуманных правилами недобросовестных женщин, которые также содержатся в СИЗО-5», — рассказала ее адвокат Яна Ниповиннова.



Кроме того, Скочиленко, которой жизненно необходимо безглютеновое питание из-за целиакции, обеспечили им.

«У Саши есть осложнения после удаления зуба в связи с тем, что ей не смогли зашить рану из-за отсутствия шовного материала. Сейчас у нее воспалился лимфоузел, она испытывает сильные боли. Ее обеспечивают антибиотиками и обезболивающими, но обезболивающих, к сожалению, не хватает», — добавила адвокат.



По ее словам, Скочиленко также борется в СИЗО за права других заключенных: обращает внимание на плохие условия пребывания бывших соседей, например, на неработающую сантехнику, и интересуется, обеспечивают ли питанием другую девушку с целиакией в СИЗО.

12:18 МВД России предложило сократить с 60 календарных до 15 рабочих дней срок признания жителей ДНР и ЛНР, признанных Кремлем, участниками «государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», передает ТАСС.

12:00 В Омской области и Хакасии палы травы перекинулись на жилье и дачи. Только по официальным данным уничтожено около 150 строений.

Подробности про пожары в Омской области читайте здесь, о том, как горели дачи в Абакане — здесь.



10:40 Иркутская торговая сеть «Слата» и федеральная «Лента» сообщили о проблемах, возникающих при работе с Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя. Из-за этого компании сталкиваются с трудностями при отгрузке товара, рассказал «Ирсити».

«Для всех сетей, в том числе и нашей, возникла проблема с отгрузкой алкоголя со склада на магазины. Также в магазинах невозможно принять алкоголь корректно для дальнейшей продажи, так как приходы не отправляются в систему, — отметили в пресс-службе „Слаты“. — Мы со своей стороны ожидаем информацию от федеральной службы Росалкогольрегулирования, когда это случится — неизвестно».

Главное на утро 7 мая



• Минюст РФ объявил «физическим лицом — иностранным агентом» рэпер Моргенштерн. В реестр «СМИ-иноагентов» попала правозащитная организация «Апология», которая оказывает юридическую помощь задержанным из-за публичных акций и другой политической деятельности.



При этом чиновники утверждают, что «иностранными источниками» Моргенштерна стали Украина и израильская Yoola Labs Ltd —это одна из крупнейших партнерских сетей YouTube, в нее входит большинство российских ютуб-блогеров.

В реестр «НКО-иноагентов» включили Краснодарский центр современного искусства «Типография».



В реестр «СМИ-иноагентов» также внесли политиков и сторонники Алексея Навального Владимира Милова и Любовь Соболь, социолога Бориса Кагарлицкого, политика Леонида Гозман, директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, контент-директора «Теплицы социальных технологий» Наталью Баранову и главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова (Волин).



• Из реестра «СМИ-иноагентов» исключены координаторы движения «Голос» (власти РФ считаю незарегистрированным общественным объединением-иноагентом) в Тамбове Владимир Жилкин и в Мордовии — Александр Лютов, Александр Грезев из Свердловской области и Илья Пигалкин из Ивановской.

• Китайские компании под давлением санкций и поставщиков сокращают присутствие на российском рынке, но не объявляют об этом публично, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, среди компаний называются Lenovo, выпускающая персональные компьютеры, и производитель смартфонов Xiaomi. В марте экспорт китайской технологической продукции в Россию серьезно сократился по сравнению с февралем, пишет газета: поставки ноутбуков снизились более чем на 40%, смартфонов — почти на 75%, базовых станций — на 98%.

• В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестована гигантская яхта «Шехерезада», которую связывали с президентом Р Ф Владимиром Путиным, сообщило министерство экономики и финансов Италии. Но сами чиновники не называют владельца, упоминая «значительные <…> связи номинального владельца судна с видными представителями правительства России и другими участниками [санкционного списка]».

Ранее соратники Навального, к которым попал список членов экипажа, выяснили, что большинство из них были сотрудниками Федеральной службы охраны. Часть из них работали в резиденциях президента и на другой яхте — Graceful.

• Ведущая «Первого канала» усомнилась в решении властей РФ, заблокировавших инстаграм**** на территории России. Она сказала, что запрещать его «для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, неправильно», добавив, что сама продолжает вести свою страницу через VPN.

• Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл утверждает, что «церковь никогда, ни при каких условиях не может становиться на стороне какой-то одной политической силы, когда политические силы в стране находятся в состоянии дисбаланса, когда между политическими силами возникает противоборство».

«Если же представитель власти скажет: вы должны то-то и то-то, ваш ответ должен быть такой: мы с огромным уважением к вам относимся, но мы за то, чтобы как можно скорее наступил мир в обществе, чтобы люди стали доверять друг другу, ибо церковь — это миротворческая сила», — сказал Кирилл.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.