Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 64

© Иллюстрация Дианы Днепр
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 64
07 Май 2022, 06:08

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:04 Масштабные пожары охватили Красноярский край. На всей территории региона введен режим ЧС.

Все подробности и фотографии смотрите здесь.

t.me/eniseytv

14:34 Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF).

Решение во время тайного голосования поддержали 80% делегатов конференции.

14:10 Помощница депутата Госдумы РФ из «Единой России» Дмитрия Савельева Татьяна Сазонова решила вот так поздравить людей с 9 мая: символикой «ЕР», своими портретом, именем и фамилией, напечатанной «капслоком».

Савельев — один из соавторов репрессивных законопроектов последних лет. С ним же связывают группу компаний «Расцветай», занимающуюся застройкой Новосибирска. Недавно с проектом этой структуры в Первомайской районе Новосибирска разгорелся скандал из-за перезонирования участка из зоны военных и режимных объектов под жилье.

фото t.me/nsk2020sovetsky

13:40 В центре Новосибирска на протестной акции задержаны Яна Дробноход и Андрей Кайгородцев.

«Меня за плакат, а Андрея за то, что транслировал на канал „Воин Света“ с редакционным заданием, — рассказал Дробноход в телеграм-канале „Гражданские репортеры Сибири“. — Везут в ОП „Центральный“ на Мичурина, 27».

Плакат Дробноход был в поддержку арестованной журналистки RusNews Марии Пономаренко. На второй стороне написано: «Настанет время, и во всех людях страны проснется хабаровчанин».

13:16 На здании «Архива начального профессионального образования» в Кемерове вывесили баннер, на котором написано «С дем победы» (орфография сохранена). Учреждение подконтрольно министерству образования Кузбасса.

фото t. me/incident_kuzbass

13:12 И еще Новосибирск от читателей.


13:07 Зеленые ленточки в Новосибирске и Красноярске. Фото прислали читатели через на бот.

Новосибирск
Красноярск

12:35 Петербургская художница Саша Скочиленко, арестованная по делу о «фейках» про российскую армию, столкнулась с травлей в СИЗО. Но публикаций в СМИ ее перевели в другую, двухместную, камеру с отдельным столом.

«Сейчас она живет с доброжелательной девушкой, с которой они уже строят быт исходя из правил внутреннего распорядка, а не выдуманных правилами недобросовестных женщин, которые также содержатся в СИЗО-5», — рассказала ее адвокат Яна Ниповиннова.

Кроме того, Скочиленко, которой жизненно необходимо безглютеновое питание из-за целиакции, обеспечили им.

«У Саши есть осложнения после удаления зуба в связи с тем, что ей не смогли зашить рану из-за отсутствия шовного материала. Сейчас у нее воспалился лимфоузел, она испытывает сильные боли. Ее обеспечивают антибиотиками и обезболивающими, но обезболивающих, к сожалению, не хватает», — добавила адвокат.

По ее словам, Скочиленко также борется в СИЗО за права других заключенных: обращает внимание на плохие условия пребывания бывших соседей, например, на неработающую сантехнику, и интересуется, обеспечивают ли питанием другую девушку с целиакией в СИЗО.

12:18 МВД России предложило сократить с 60 календарных до 15 рабочих дней срок признания жителей ДНР и ЛНР, признанных Кремлем, участниками «государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», передает ТАСС.

12:00 В Омской области и Хакасии палы травы перекинулись на жилье и дачи. Только по официальным данным уничтожено около 150 строений.

Подробности про пожары в Омской области читайте здесь, о том, как горели дачи в Абакане — здесь.

10:40 Иркутская торговая сеть «Слата» и федеральная «Лента» сообщили о проблемах, возникающих при работе с Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя. Из-за этого компании сталкиваются с трудностями при отгрузке товара, рассказал «Ирсити».

«Для всех сетей, в том числе и нашей, возникла проблема с отгрузкой алкоголя со склада на магазины. Также в магазинах невозможно принять алкоголь корректно для дальнейшей продажи, так как приходы не отправляются в систему, — отметили в пресс-службе „Слаты“. — Мы со своей стороны ожидаем информацию от федеральной службы Росалкогольрегулирования, когда это случится — неизвестно».

Главное на утро 7 мая

Минюст РФ объявил «физическим лицом — иностранным агентом» рэпер Моргенштерн. В реестр «СМИ-иноагентов» попала правозащитная организация «Апология», которая оказывает юридическую помощь задержанным из-за публичных акций и другой политической деятельности.

При этом чиновники утверждают, что «иностранными источниками» Моргенштерна стали Украина и израильская Yoola Labs Ltd —это одна из крупнейших партнерских сетей YouTube, в нее входит большинство российских ютуб-блогеров.

В реестр «НКО-иноагентов» включили Краснодарский центр современного искусства «Типография».

В реестр «СМИ-иноагентов» также внесли политиков и сторонники Алексея Навального Владимира Милова и Любовь Соболь, социолога Бориса Кагарлицкого, политика Леонида Гозман, директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, контент-директора «Теплицы социальных технологий» Наталью Баранову и главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова (Волин).

Из реестра «СМИ-иноагентов» исключены координаторы движения «Голос» (власти РФ считаю незарегистрированным общественным объединением-иноагентом) в Тамбове Владимир Жилкин и в Мордовии — Александр Лютов, Александр Грезев из Свердловской области и Илья Пигалкин из Ивановской.

Китайские компании под давлением санкций и поставщиков сокращают присутствие на российском рынке, но не объявляют об этом публично, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, среди компаний называются Lenovo, выпускающая персональные компьютеры, и производитель смартфонов Xiaomi. В марте экспорт китайской технологической продукции в Россию серьезно сократился по сравнению с февралем, пишет газета: поставки ноутбуков снизились более чем на 40%, смартфонов — почти на 75%, базовых станций — на 98%.

В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестована гигантская яхта «Шехерезада», которую связывали с президентом Р Ф Владимиром Путиным, сообщило министерство экономики и финансов Италии. Но сами чиновники не называют владельца, упоминая «значительные <…> связи номинального владельца судна с видными представителями правительства России и другими участниками [санкционного списка]».

Ранее соратники Навального, к которым попал список членов экипажа, выяснили, что большинство из них были сотрудниками Федеральной службы охраны. Часть из них работали в резиденциях президента и на другой яхте — Graceful.

Ведущая «Первого канала» усомнилась в решении властей РФ, заблокировавших инстаграм**** на территории России. Она сказала, что запрещать его «для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, неправильно», добавив, что сама продолжает вести свою страницу через VPN.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл утверждает, что «церковь никогда, ни при каких условиях не может становиться на стороне какой-то одной политической силы, когда политические силы в стране находятся в состоянии дисбаланса, когда между политическими силами возникает противоборство».

«Если же представитель власти скажет: вы должны то-то и то-то, ваш ответ должен быть такой: мы с огромным уважением к вам относимся, но мы за то, чтобы как можно скорее наступил мир в обществе, чтобы люди стали доверять друг другу, ибо церковь — это миротворческая сила», — сказал Кирилл.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
07 Май, 11:10
Дети погибли во время пожаров в Красноярском крае
07 Май, 10:50
Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за пожаров
07 Май, 10:42
Цинковый гроб нашли на свалке в Новокузнецке
07 Май, 09:32
Пожары массово перешли на поселения в Красноярском крае. Сообщается о гибели детей
07 Май, 08:52
Отключения горячей воды продлятся два месяца в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования