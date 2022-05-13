Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 70

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

Главное на утро 13 мая



• Минюст РФ предложил отказывать в регистрации адвокатам из «недружественных» государств и лишать их статуса действующих адвокатов, говорится в опубликованном проекте приказа.



Сейчас иностранные адвокаты, получившие регистрацию в специальном реестре, могут работать в России по вопросам права своего государства. Пока Минюст может отказать адвокату в регистрации только из-за предоставления недостоверных сведений.

• У пользователей Apple в России возникли проблемы с оплатой через App Store со счета мобильного телефона. Поддержка Apple подтвердила, что оплата через мобильные номера МегаФона, Yota и Tele2 больше не работает «в связи с текущими российскими регуляциями».

Оплата доступна через номера МТС и Билайн.

В начале марта Visa и Mastercard приостановили работу в России — через выпущенные в стране карты стало невозможно оплачивать Apple Pay. Затем и Apple и Google отказались и от поддержки карт «Мир», поэтому оплата по номеру телефона оставалась единственной возможность для пользователей айфонов в России.

• Владельцы устройств на Android обнаружили, что не могут обновить или установить заново приложение Chrome из магазина Google Play. «Коммерсант» пишет, что смог воспроизвести проблему на телефонах Samsung и Xiaomi, работающих на Android версий 10, 11 и 12, а вот на Nokia под Android 9 браузер обновился до последней версии без ошибки.

• Концерн Siemens, объявивший об уходе из России, с 13 мая разрывает сервисные контракты с «Российскими железными дорогами», в том числе на обслуживание поездов «Сапсан».

«Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО „РЖД“», — сообщили «Интерфаксу» в компании.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.