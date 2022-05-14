Начальника ангарского СИЗО арестовали за взятку от сотрудничавшего с администрацией заключенного

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Тайге.инфо стали известны подробности уголовного дела начальника ангарского СИЗО-6 Алексея Иванова, арестованного на днях. Его подчиненных обвиняют в жестоких пытках, но его самого подозревают в получении взятки от заключенного, который сотрудничал с администрацией.

Начальник ангарского СИЗО-6, подполковник Алексей Иванов арестован до 10 июля, сообщила Тайга.инфо 13 мая. Управление Следственного комитета по Иркутской области раскрыло детали 14 мая — силовика обвинили по пункту «б» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством).

«По версии следствия, начальник СИЗО-6, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, получил лично от осужденного взятку в виде имущества стоимостью около 45 тыс. рублей. За это начальник изолятора пообещал мужчине послабление установленного режима его содержания в СИЗО и беспрепятственную организацию краткосрочных личных конфиденциальных свиданий с другими осужденными», — рассказали в ведомстве.

По сведениям Тайги.инфо, заявление о преступлении Иванова подал заключенный Александр Бункин. Он говорил, что сотрудник ФСИН пообещал ему условно-досрочное освобождение в обмен на ремонт канцелярии штаба СИЗО.

«Примерно в феврале 2021 года меня вызвал Иванов и сказал, что нужно купить стройматериалы, что [нужно] отремонтировать [помещение] <…>, и, если я это сделаю, то меня освободят по УДО и дадут поощрение. Также я смогу пользоваться спортзалом сотрудников, — говорится в опросе Бункина (копия имеется в распоряжении редакции). — Я согласился, так как очень хочу на свободу к своей семье. Он [Иванов] передал мне список стройматериалов, по которому я с помощью интернета приобрел на сайте „Леруа Мерлен“ и доставил сюда. <…> Сумма составила около 45 тыс. рублей».

Бункин оплачивал все через банковскую карту, но так и не получил УДО. После того, как его обманули, он обратился в Следственный комитет.

Другие заключенные знали Бункина как «Буню». Он был подозреваемым по громкому делу о пытках тувинца Тахиржона Бакиева в иркутской ИК-6, над которым издевались для дачи нужных следствию показаний против заключенных ангарской колонии №15, где в апреле 2020 года прошла акция протеста, которая была жестоко подавлена. Но в 2021 году его перевили в свидетели.

Ранее были арестованы замначальника отдела режима надзора СИЗО-6 Дмитрий Бароян и начальник смены первого режимного корпуса СИЗО-6 Василий Луковский. Их подозревают в насилии над заключенными ангарской ИК-15, которых в апреле 2020 года вывезли в ангарское же СИЗО-6.

Барояна и Луковского обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и насильственных действиях сексуального характера группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК).



Об аресте Василия Луковского, который, по словам заключенных, пытал их под песню «Василиса» Ильи Зудина, стало известно только осенью 2021 года. Барояна задержали лишь в марте 2022-го.

Дело Луковского и «неустановленных лиц» («заключенных-разработчиков», пытавших осужденных по указанию тюремщиков) вывели в отдельное производство из общего «пыточного дела». Заключенные СИЗО-6 говорили, что Луковский избивал их киянкой и полипропиленовой трубой, а также мог давать распоряжения о пытках «разработчикам» (заключенным, которые сотрудничают с администрацией).

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.

Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии.

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