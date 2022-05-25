Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 82

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Источники СМИ рассказали о кулуарном обсуждении замены Владимиру Путину.

10:10 Сбербанк заблокировал аккаунт главного редактора Скат media, уроженца Кузбасса Льва Гяммера в своем приложении в связи с «нарушением условий договора». Какие именно условия договора нарушены не уточняется, пишет издание. Счет использовался в качестве одного из средств для сбора пожертвований «Скату».

По информации источника издания в Сбербанке, подобная блокировка без объяснения причин может происходить из-за нарушения федерального закона о «противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Главное на утро 25 мая

• Министерство финансов США не будет продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний госдолг. Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина.



Следующие выплаты намечены на 23−24 июня. В случае отсутствия выплат в оригинальной валюте в течение 30 дней держатели российских евробондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним, пишет «РБК». Для этого также нужно, чтобы хотя бы 25% держателей выпуска заявили об этом.

• Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ заблокировал «Интерфакс-Украина», «Вот Так», «Сухуми.инфо», сайт писателя и кинокритика Алексея Экслера, передает «Роскомсвобода». Также заблокированы несколько страниц форума психологического форума Psyche Forums, «Львівський портал», российская версия латышского «открыто.lv» и другие.

«Если раньше для блокировки моих блогов российские спецслужбы привлекали хакеров и устраивали мощные DDoS атаки, то сейчас это происходит в Новой Северной Корее по нажатию кнопки у товарища майора, — говорится на сайте „Сухуми.инфо“. — Одно радует, оказался в одном деле с „Интерфакс-Украина“ и Алексеем Экслером».

• Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроекты с поправками в Трудовой кодекс, которые запрещают работать в такси людям с непогашенной или неснятой судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Более того, ограничения касаются и граждан стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Соискатели должны будут показать работодателю заверенную справку об отсутствии судимости, для иностранцев — с переводом на русский язык.

• YouTube не уйдет из России, заявила гендиректор видеохостинга Сьюзан Воджицки: «Причина, по которой мы еще работаем в России: мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости».

• Журналиста и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова заочно арестовали по обвинению в «реабилитации нацизма». В СК утверждали, что один из его постов в соцсетях «порочил память» маршала СССР Георгия Жукова. Дело завели по доносу Государственного исторического музея, который возглавляет Алексей Левыкин.

Аскеров уехал из России еще в марте.

• Источники Медузы*, близкие к Кремлю, рассказали, что «очень многие» среди представителей элит теперь недовольны лично президентом РФ Владимиром Путиным. Причем этой позиции придерживаются и те, кто выступает за продолжение «спецоперации», и сторонники мира.

«Довольных Путиным, наверно, почти нет, — цитирует издание один из источников. — Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал <…> ["спецоперацию"], не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя. „Ястребов“ не устраивают темпы „спецоперации“. Они думают, что можно действовать решительнее».

При этом на мобилизацию в Кремле не готовы, отметили источники. В то же время сам Путин, по их словам, «не хочет думать об экономических трудностях, которые очевидны для большинства чиновников», и тем более не хочет связывать их с событиями в Украине, пишет издание.

В Кремле негласно обсуждаются фигуры «преемников» президента, знает один из источников. Среди них называют мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. В то же время пока «недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем — кроме разговоров друг с другом — не проявляется», отмечает издание.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.