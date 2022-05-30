Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»

За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.

Новосибирский социолог, специалист по маркетинговым коммуникациям Андрей Поздняков написал колонку для Orda.kz о том, кто сейчас приезжает и переезжает из России в Казахстан, зачем они это делают, и чего казахстанцам от них ждать. Тайга.инфо перепечатывает материал с небольшими сокращениями.

Русские идут! Кажется, именно после этих воплей, переполошивших всю округу, в разгар «холодной войны» был помещён в психиатрическую лечебницу высокопоставленный чиновник США. В Казахстане, к счастью, пока далеко от подобного градуса истерии, но наплыв русских (вернее, конечно, обладателей российских паспортов) заметно беспокоит жителей республики. Так чего же нам ожидать от приехавших в Казахстан и стоит ли казахстанцам переживать из-за «нашествия» соседей-иностранцев. Попробуем разобраться.

Для начала немного цифр. В начале мая ФСБ России сообщила, что за первый квартал 2022 года в Казахстан выехало более 200 тысяч человек. Это почти вдвое превышает показатели предыдущего года (тогда было 122 тысячи), при этом цифры сравнимые: в указанные периоды в республике действовали ковидные ограничения на въезд, сухопутную границу с Россией открыли только в апреле. Стоит предположить, что в следующие месяцы цифры будут ещё выше, однако сравнивать надо будет не только с предыдущими пандемийными годами, а с «благостными» 2019-м и 2018-м.

Есть и статистика «принимающей стороны». Так, Министерство внутренних дел в апреле отчиталось, что с начала года ИИН получило более 14 тысяч россиян, причём только в марте было выдано почти 11 тысяч номеров. Для сравнения, за март 2021 года было выдано менее 800 номеров. Похожую статистику в начале апреля дало и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Начиная с 24 февраля 2022 года (именно тогда началась так называемая российская «спецоперация» в Украине), россиянами и белорусами было открыто почти 12 тысяч счетов в казахстанских банках. Цифра внушительная, но всё же почти в восемь раз меньше, чем дополнительные 88 тысяч приехавших в первом квартале.

Опасения и даже раздражение казахстанцев вполне объяснимо: в крупных городах (а большинство приезжающих для своего пристанища выбирают Алматы, Нур-Султан и приграничные с Россией областные центры) поднялись цены на аренду недвижимости, а в кадровой сфере россияне, часто обладающие более высокой квалификацией, претендуют на престижные и высокооплачиваемые рабочие места. Даже в супермаркете можно посетовать на очередного нерасторопного очкарика, который никак не может разобраться с оплатой по QR-коду от «Kaspi».

Однако за внешними проявлениями этой «российской экспансии» скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства. Поэтому, наверное, стоит понять, кто же всё-таки приехал этой весной.

Прежде всего, надо обязательно сказать, что среди въехавших в республику велик процент так называемых «карточных туристов» и «банковских мигрантов». В марте две важнейшие мировые платёжные системы, VISA и MasterCard, заблокировали российские карты, которые теперь работают только внутри России. Китайская платёжная система Union Pay тоже за пределами России работает со скрипом. А россияне, как и казахстанцы, уже привыкли к международным сервисам: интернет-магазинам, системам бронирования и прочим благам цивилизации. Обойти блокировки, установленные Роскомнадзором или самими сервисами для российских IP, с помощью VPN продвинутые россияне уже научились, но платить всё же нужно международно признаваемыми картами. Вот и поехали за ними в Казахстан, а также в Кыргызстан, Армению, Узбекистан, Арабские Эмираты. Собственно, это и есть «карточный туризм».

Плюс – открытие счетов дистанционно или по доверенности. Вот и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подтверждает: около полутора тысяч счетов было открыто в казахстанских банках дистанционно. Госрегуляторы, а с их подачи и сами банки реагируют на такой ажиотаж довольно нервно: ведь на открытые в Казахстане счета многие россияне пытаются перевести из России валюту (сейчас действует ограничение на вывоз или перевод не более 50 тысяч долларов, а до середины мая лимит составлял всего 10 тысяч). А кто-то даже пробует перегнать через Казахстан деньги в «недружественные» (с точки зрения российских властей) страны.

Опасения государства понятны: здесь и боязнь отмывания денег, и угроза попасть под вторичные санкции, которые могут быть наложены США, Великобританией и Европой за обход санкций, наложенных на российские компании и отдельных граждан. Многие банки требуют документального подтверждения происхождения денег, а некоторые из них устанавливают заведомо малопривлекательные условия открытия и обслуживания счетов для иностранцев или просто отказывают россиянам в обслуживании.

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К слову, открывают счета не только «карточные туристы» (которые, очевидно, как приедут в страну, так и уедут из неё), но и те, кто пытается осесть в стране всерьёз, а таковых несколько категорий.

Во-первых, это уроженцы республики. Это, в основном, русские и русскоязычные бывшие граждане Казахстана, впрочем, и этнические казахи среди них тоже есть. Кто-то покинул страну ещё в детском возрасте с родителями в 90-е, кто-то уезжал сознательно и сам. Уезжали, как многие помнят, от экономических трудностей в республике, от проявлений бытового национализма, да и просто, поверив в то, что «на исторической Родине», в России, будет лучше. Рискнём предположить, что среди тех, кто едет сейчас в Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Петропавловск, да и в обе столицы, значительная часть – это именно такие «возвращенцы». Эти люди, чаще всего, имеют неплохие представления о жизни в республике, у них остались здесь родственники и друзья, они понимают, как вести себя и чего не стоит делать или говорить, чтобы не прослыть шовинистом и ксенофобом.

Во-вторых, в Казахстан приехали те, кто по работе связан с другими странами – взаимодействуя как с российскими предприятиями и организациями, зарегистрированными в оффшорах, так и с международными компаниями. Санкции, под которые попала Россия и её граждане, делают практически невозможной работу внутри страны, поэтому и разбегаются по миру финансовые консультанты и айтишники.

На первый взгляд, большой пользы казахстанской экономике эти люди не несут, но так, по этим принципам, живут иностранцы, например, в Таиланде и Грузии, Латвии и Чехии. Да, эти люди не создают рабочие места и не строят предприятий, но они платят здесь налоги, не бесплатно проводят через казахстанские банки свои платежи, покупают товары и пользуются услугами. Да и разогретые цены на недвижимость, может, и не хороши для местных квартирантов и потенциальных покупателей, но точно весьма неплохи для самого рынка и экономики, в целом.

Казахстан для этой категории переселенцев, может, и не самый очевидный выбор, но точно вполне логичный. Здесь, в целом, понятный россиянам менталитет, в республике практически все говорят или хотя бы понимают русскую речь, здесь похожие на российские цены (которые в сравнении с Москвой ещё и недостаточно высоки), плюс безвизовый режим и несложное пересечение границы по внутреннему паспорту.

В-третьих, к этой категории эмигрантов примыкают те, кто просто переносит в Казахстан бизнес. Понятно, что перенести в такие сроки сложное производство практически невозможно, а вот релоцировать (или создать дочернее предприятие) интеллектуальный бизнес – прежде всего, в сфере информационных технологий, вполне реально. А это уже и аренда офисов, и найм местного персонала, и выплаты ему зарплат, и формирование полноценного продукта в республиканской экономике. В апреле Агентство по регулированию и развитию финансового рынка зафиксировало открытие всего восьми счетов для российских компаний, но многие россияне открывают свои бизнесы в местной юрисдикции, становясь полноценными участниками казахстанской экономики.

Наконец, в-четвёртых, это обычные люди, привыкшие работать по найму в различных сферах деятельности, которые либо остались не у дел в России, либо не согласны с политикой её властей, либо просто являются членами семьи кого-то из предыдущих трёх категорий. Среди них есть так же те, кто опасается за себя или своих детей в контексте постоянных слухов о возможной мобилизации в российскую армию. Да, эти люди претендуют на казахстанские рабочие места и здешнюю недвижимость, но среди них есть значительное количество высококлассных специалистов (за обучение которых Казахстан не платил!), которые могут многое дать стране, но главное… Главное – в том, кто эти люди (а также представители предыдущих категорий) по своим убеждениям.

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Можно со значительной степенью уверенности сказать, что среди прибывающих россиян нет и не будет известных журналистов, блогеров или политических активистов (всё-таки «за свободой» едут не в Казахстан, а в какие-то другие страны), но абсолютное большинство этих людей не поддерживают действия российских властей. Они привыкли к цивилизации как в физическом, так и в духовном измерении: война, ксенофобия, насилие – это не для них. Эти люди не ставят под сомнение легитимность существования Казахстана (как и других государств, образовавшихся на обломках СССР), они с уважением относятся к казахам, казахскому языку и местной культуре (отдельные инциденты – точно не в счёт), и их совершенно точно нельзя заподозрить в том, что они в критическом случае станут «пятой колонной». Наоборот, именно они на следующих возможных антивоенных акциях в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!».

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