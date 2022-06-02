Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 90

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Массовые проблемы с VPN-сервисами.

14:39 Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал независимого депутата гордумы Алексея Холодарева на 40 тыс. рублей за пост с критикой букв Z и V, передает 66.ru. Суд признал это «дискредитацией» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Депутат полностью отрицает вину. «Я против убийств в любой форме и, на мой взгляд, все мои избиратели — за жизнь», — цитирует It’s My City выступление Холодарева на заседании.



В начале апреля Холодарева исключили из фракции «СРПЗП».

13:55 «Вместо того, чтобы развивать страну, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии», — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Так единоросс говорит об Украине, а не о России.

13:52 Вместо российских олигархов бремя «шефства» над территориями Украины, а также признанных Кремлем ДНР и ЛНР ляжет на регионы. Они и так «обездолены», считает экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя, работавшая в бюджетном комитете парламента.

Все подробности читайте здесь.

13:22 Реформа системы высшего образования, по которой власти декларировали отмену Болонской системы, в итоге не будет означать отмену бакалавриата и магистратуры. Но вузы смогут отказаться от них в пользу прошлого «специалитета», сообщил «Коммерсанту» министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

«Например, согласно всем болонским постулатам, в магистратуру может поступать любой бакалавр — независимо от профильного образования. Наверное, в этом есть и некоторые преимущества. Но по факту получается, что многие используют этот принцип не во благо себе и экономике, а только для получения диплома, — считает чиновник. — Когда человек, имеющий базовое гуманитарное образование, вдруг идет в магистратуру на инженера. Или вы, будучи журналистом, пойдете на юриспруденцию, и непонятно, то ли вы юрист, то ли вы журналист. А специалист, который окончил специалитет, не может при этом поступить даже на бюджетное место в магистратуру».

Таким образом, в России бакалаврам могут ограничить выбор направления для поступления в магистратуру.



13:07 Власти Тайваня запретили экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем, сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на Минторг страны.

12:44 В Чите приостановили вещание 13 радиостанций, сообщает ZAB.RU со ссылкой на краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ).

2 июня с 08:00 до 17:00 по местному времени не вещают: «Ретро FM Чита», «Дорожное радио», «Юмор FM Чита», «Русское Радио», «Европа плюс Чита», «Авторадио Чита», «Радио Сибирь Чита», «Радио Энергия FM Чита», «Серебряный дождь», «Радио Вера».

Это связано с профилактическими работами на объекте связи передающего цеха на улице Курнатовского, 90, уточнили в КРТПЦ.

12:20 Бесплатный фотосток Pixabay.com закрыл доступ на сайт для россиян из-за действий Кремля в Украине.

«Чтобы прочитать достоверную информацию о том, что происходит в Украине, посетите страницу ООН», — говорится в сообщении сайта.

Ранее доступ для российских пользователей ограничил известный сервис для графического дизайна Canva.

12:14 В комнате общежития Дома аспиранта и стажера Московского госуниверситета, где проживает журналист «Соты» Глеб Якутов, начался обыск. Об этом сообщило само издание.

Якутов был задержан вечером 1 июня. Его увезли в ОВД «Академический», куда пустили адвоката. Полицейские утверждают, что журналиста обвиняют в мелком хулиганстве.

11:57 В новосибирском Академгородке перекрасили желто-синие клумбы.



«Казалось бы, причём тут Украина», — отметил телеграм-канал «Ненаучный городок», опубликовавший фотографии «до» и «после».



Коллаж Тайги. инфо

11:30 Евросоюз договорился с Великобританией усилить эмбарго на импорт российской нефти запретом страховать перевозки российского топлива по всему миру, пишет РБК. «Сам по себе запрет покупать российскую нефть скорее переориентирует поставки, нежели сократит их, тогда как запрет на страхование способен оказать более сильный экономический эффект, считают эксперты», — отмечает издание.

10:40 Телеграм-канал «Иркутский инсайдер», освещавший коррупцию в регионе и акции протеста, удалил все публикации. Его основал журналист Захар Сарапулов, в отношении которого в конце 2021 года возбудили уголовное дело из-за связей с командой Алексея Навального.

Также удален аккаунт «Иркутского инсайдера» в твиттере. Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 2 июня



• У пользователей в России возникли проблемы с подключением к VPN-сервису Proton, сообщила сама компания ProtonMail. Там предположили, что речь идет о вмешательстве властей и местных провайдеров.



«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны, — отметили в ProtonMail. — Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание».

Также пользователи продолжают сообщать о проблемах с другими VPN-сервисами. А еще 29 мая стало известно, что серверы VPN на l2TP и IPsec оказались недоступны в Западной Сибири и на юге России. Эксперты разделились во мнениях о возможных причинах: назывались и блокировка и технические ошибки.

• Венгрия потребовала, чтобы патриарх РПЦ Кирилл был исключен из предложенного Брюсселем санкционного списка, передает Bloomberg.

«Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь и был активным сторонником Владимира Путина <…>, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции. <…> Венгрия также подняла незначительные технические вопросы, связанные с запретом на нефть. По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами пока неясны», — пишет агентство.

• Хамовнический районный суд Москвы арестовал на семь суток активистку Людмилу Анненкову, которая участвовала в акции «Нам не отмыться от крови» у здания МИДа. Причем, полиция составляла протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции), но суд дважды возвращал их МВД.

«Полиция, не сумев придумать, какую арестную статью вменить девушке за акцию „Нам не отмыться от крови“, составила поддельный протокол о якобы неповиновении, в котором написала, что активистка не хотела выходить из машины силовиков: при этом Анненкова сама пришла в полицию „сдаваться“, — пишет „Сота“. — В третий раз протокол переписали уже в самом суде, использовав поддельные показания двух специально использованных понятых».

Вторую участницу акции Наталью Перову также задержали. Ей вменили ту же статью о «неповиновении полиции», но ее оставили на ночь в отделе, где и якобы произошло «правонарушение».

• Валовый внутренний продукт России в апреле 2022 года снизился на 3% к апрелю 2021-го, сообщило Минэкономразвития РФ . Чиновники отметили, что это произошло на фоне «беспрецедентного санкционного давления».

«Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транпортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса, — сказано в докладе. — Из базовых отраслей экономики существенный спад продемонстрировали оптовая торговля (-11,9% в апреле после -0,3% месяцем ранее) и грузовой транспорт (-5,9% после +3,6%)».

• Сборная Украины по футболу одержала победу над сборной Шотландии в Глазго в стыковом матче к чемпионату мира-2022. Украинцы выиграли 3:1 и в итоговом матче за попадание на форум сразятся со сборной Уэльса 5 июня.

Сборная России, которая должна была бороться за выход на чемпионат мира в стыковых матчах, была дисквалифицирована после 24 февраля.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.