Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 97

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

12:55 Вывеску McDonald's демонтировали в Новосибирске.

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12:27 Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов («Единая Россия») заявил, что жителям бессмысленно жаловаться в администрацию города. Он назвал документы от недовольных «несчастными».

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11:50 Японская корпорация DMG Mori Seiki, производящая станки, полностью вышла из бизнеса в России, закрыла сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве.

Уволены около 270 сотрудников.

11:16 В Томске начали демонтировать символику McDonald's. Фото опубликовал телеграм-канал «Регион-70».





10:15 Комитет Совфеда по науке, образованию и культуре попросит главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина «провести экспертизу школьных учебников по истории», передает ТАСС. Нарышкин также числится «председателем Российского исторического общества».

Комитет «настаивает на обновлении перечня учебников по гуманитарным дисциплинам, наполнении их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины». К ним относят не только пособия по истории, но и по обществознанию, русскому языку и литературе, утверждает сенатор Екатерина Алтабаева.

10:00 Миллиардер Олег Дерипаска не будет участвовать в Санкт-Петербургском экономическом форуме. «В этом году петербургский форум пройдет без меня, — рассказал он в своем телеграм-канале. — Придется убирать урожай».

Бизнесмен опубликовал видео, на котором показал дерево, усыпанное черешней. Он не уточнил регион, но речь может идти о Краснодарском крае, где в это время уже созревает ранний сорт черешни.

С российским миллиардером Олегом Дерипаской связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири. Ранее он призывал к «миру».

Также стало известно, что концерт группы «Би-2», который должен был состояться в дни закрытия «Петербургского международного экономического форума» (ПЭМФ), отменен. Мероприятию устроили травлю в, так называемых Z-каналах, пытающихся указывать людям, что можно слушать и смотреть, а что — нельзя.

Источник «Фонтанки» сообщил, что концерт Би-2 в ресторане Ginza отменили после «рекомендации со стороны одного из силовых ведомств». Пресс-служба сети ресторанов же утверждает, что «это произошло в связи с динамикой продаж».

Участники «Би-2» перенесли семь концертов летнего тура по России — это случилось после отмены их выступлений в Омске и Санкт-Петербурге.

Главное на утро 9 июня

• Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию из-за давления властей, которые требовали от него выступить в поддержку действий Кремля в Украину. Он отказался, сообщила невестка раввина, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.



По информации Le Figaro, на раввина оказывали давление Кремль и ФСБ.

• Новосибирский священник Иоанн Курмояров арестован в Санкт-Петербурге. Его отправили в СИЗО до 6 августа.

Курмоярова обвиняют в распространении «фейков» о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Утверждается, что дело завели из-за видео под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?» и оно касалось «спецоперации» в Украине. Священника задержали, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

В декабре 2021 года Курмояров потребовал от Следственного комитета возбудить уголовное дело на министра обороны РФ Сергея Шойгу оскорбление чувств верующих и экстремизм из-за скандального храма Минобороны.

• Российские магазины по продаже продукции китайской компании Huawei закрываются, сообщил источник РИА Новости. Из 19 официальных магазинов, работавших в России до 24 февраля, закрылись четыре точки в Новокузнецке, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону.

Основная причина закрытия - дефицит продукции на складах и снижение спроса на смартфоны. Собеседник агентства предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать магазины.

• Корпорация Microsoft объявила, что «значительно» сократит свою деятельность в России: «В результате изменения экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение о значительном сокращении масштабов нашей деятельности в России».

Решение затронет более 400 сотрудников. Компания пообещала, что будет выполнять существующие обязательства с российскими клиентами, но новые продажи будут приостановлены.

• Сбербанк прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях.



«В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — сообщили РИА Новости в банке.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

