Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 99

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Борцов с пытками объявили «иностранными агентами».

12:57 В Бурятии 54-летнюю пенсионерку Ирину Фольц оштрафовали на 40 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). На нее составили протокол за сообщение в закрытой группе «Бытовик (зима)» в мессенджере Viber на 59 участников, говорится в решении Заиграевского районного суда.

Женщина отметила, что участвующие в «спецоперации» — «не герои». Судья Светлана Тютрина решила, что слова пенсионерки «дискредитируют действия ВС РФ в ходе специальной операции по принуждении Украины к миру».

Сообщение было написано в чате садоводства «Бытовки». Сначала запредседателя СНТ Наталья Шлыкова заявила, что в «спецоперации» участвуют около 30 жителей «Бытовика» и некоторые получили ранения, пишут «Люди Байкала». Администратор группы написала: «Как будем встречать наших героев?» «Я сначала не поняла — каких героев, — рассказала изданию Ирина Фольц. — Может, кто-то на [спортивные] соревнования ездил, занял чего. Ну, я спросила — каких героев». Когда Ирина поняла, что речь идет не о спортсменах, она написала в чат эмоциональное сообщение.

«Мне стали писать, что у меня фашистские взгляды, что всё со мной ясно и что фамилия у меня такая подходящая, — отметила пенсионерка. — А какая-такая фамилия? Фольц — это фамилия мужа, его родители — поволжские немцы. А моя девичья фамилия — Трунова. Я родилась в Улан-Удэ и всю жизнь в Бурятии прожила».

12:38 Руководительница томской организации «Женский голос», объявленной «НКО-иноагентом», Татьяна Дмитриева признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 («дискредитация» ВС РФ). Об этом говорится в карточке дела на сайте Кировского районного суда Томска.

Протокол рассматривала судья Екатерина Галяутдинова.

Дмитриева оштрафована на 30 тыс. рублей. Как пишет ТВ2 в инстаграме****, протокол на женщину составили за репост обращения белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской и еще одно сообщение в соцсетях.

12:26 Новосибирский филиал «Балтики» введет новую линию розлива. При этом пивоваренная компания принадлежит датской Carlsberg Group, которая объявила об уходе из России.

Все подробности читайте здесь.

11:27 Зеленая ленточка на запястье у фигуры женщины памятника ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Бердске. Фото от читателя.





11:10 Фрунзенский районный суд Владивостока отправил в СИЗО бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского на 1 месяц 25 суток, передает РИА Новости.

Свяченовского, который сейчас работает главным инженером в Росавтодоре, подозревают в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК), рассказал источник. Также возбуждено дело о «подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями» (ст. 33, ст. 285 УК) - по ней подозревают бывшего первого заместителя начальника ФКУ ДСД «Дальний Восток» (местный филиал Росавтодора) Дмитрия Бабака, который работает первым заместителем руководителя ФКУ «Центравтомагистраль».



10:40 Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% сказалось на доходности гособлигаций. Ставки по большинству выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) уже находятся на уровне 9% годовых, и участники рынка ожидают продолжения снижения, пишет «Ъ».

Главное на утро 11 июня

• Минюст РФ объявил «Комитет против пыток» незарегистрированным общественным объединением — «иностранным агентом». Целями деятельности организации власти назвали «представление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий».

177668Изнасилование баллоном и патриотические песни

«Комитет против пыток» основал Игорь Каляпин. В 2015 году организацию уже вносили в реестр «иностранных агентов», после этого ее ликвидировали и создали новую, но в январе 2016 года Минюст снова объявил ее «иностранным агентом». Тогда «Комитет против пыток» ликвидировал и второе юрлицо, с тех пор он существует без него.

«Мы продолжаем работать и не сбавляем обороты. В том числе благодаря вашей поддержке», — говорится в телеграм-канале правозащитников.

Ранее после угроз семье федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева глава Чечни Рамзан Кадыров («Единая Россия») назвал «террористами» правозащитника Игоря Каляпина, который входит в Совет по правам человека при президенте РФ, и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. А террористов, по его словам, надо «уничтожать». В Кремле уверяли, что говорить такое — это якобы «его право и право этих людей защищать свою честь и достоинство».

• Издательский сервис Ridero Натальи Мингалевой прислал журналисту Олегу Кашину* письмо об удалении его книги «Приморские партизаны» из крупнейшего профильного магазина «Литрес»: «По требованию Литреса мы были вынуждены снять вашу книгу „Приморские партизаны“ на этом сайте. Хорошего вам дня!»

Схожее письмо от Мингалевой получила и преподавательница одного из российских вузов, попросившая «Ъ» об анонимности. Ее решили удалить из-за статей «признанной иноагентом».

При этом в «Литрес» отрицают, что требовали снимать книги с продаж. Ridero сам принял решение, подчеркнули там.

• Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин («ЕР») внес законопроект об ограничении доли иностранной доли в сервисах онлайн‑объявлений, таких как Avito и «Юла». По нему иностранцы не смогут владеть более 20% в сервисах с ежемесячной аудиторией более 10 млн российских пользователей.

«Сейчас деятельность классифайдов находится в „серой зоне“: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев этих сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов, — утверждает Горелкин. — Следовательно, классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России — и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом: например, известный всем сервис „Авито“ принадлежит компании Prosus из Нидерландов».

При этом Prosus еще в мае объявил об уходе из России и поиске покупателя на свою долю в Avito.

• Российскую премьер-лигу (РПЛ) исключили из популярного футбольного симулятора Pro Evolution Soccer. Японский производитель видеоигр Konami отказался продлевать контракт с РПЛ и объявил о приостановке своей деятельности в России.

• Проект выдачи цифровых паспортов в России после 24 февраля заморожен на неопределенный срок, узнал Forbes. В начале 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане планировалось начать выдавать смарт-карты и приложения с QR-кодом, которые должны были содержать информацию о человеке для идентефикации.

Помимо паспортных данных, на цифровой документ можно записать отпечатки пальцев, водительское удостоверение, СНИЛС и электронную подпись.

Но после начала «спецоперации» в Украине проект решили заморозить на неопределенный срок, рассказали Forbes источник в Минцифры и участник разработки. «Всем немного не до того», — отметил другой собеседник.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.