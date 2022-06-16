Новосибирский губернатор упал в медиарейтинге

© nso.ru. Андрей Травников
Новосибирский губернатор упал в медиарейтинге
16 Июн 2022, 06:52

Новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия») продолжает ухудшать позиции в рейтинге «Медиалогии» среди глав регионов Сибири. Мэр Анатолий Локоть (КПРФ) остался лидером по упоминаемости в СМИ с двукратным отрывом.

Травников занял четвертое место в рейтинге глав регионов Сибири по упоминаемости в СМИ в мае. Исследование подготовила «Медиалогия» (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо).

Еще в апреле новосибирский губернатор уступил лидерство главе Омской области Александру Буркову. А теперь Травников провалился со второго сразу на четвертое место, пропустив вперед иркутского губернатора Игоря Кобзева и главу Красноярского края Александра Усса.

Буркова, Кобзева и Усса упоминали СМИ в связи с ликвидацией последствий пожаров в регионах. Омского губернатора также наградил президент Казахстана.

Новосибирский губернатор же нарастил доходы, члены его правительства отчитались о новых машинах и квартирах. В регионе в мае устроили акцию протеста против закрытия Камнереченского щебеночного завода — напротив него появились баннеры, адресованные губернатору Травникову и сыну полпреда президента РФ Артему Чайке, которому подконтрольно предприятие.

Андрей Травников также заявил, что не намерен лишать статуса регионального оператора обращения с отходами компанию «Экология-Новосибирск», несмотря на мусорный коллапс, с которым столкнулся город в апреле.

В то же время мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) сохранил лидерство в медиарейтинге глав административных центров регионов Сибири. С медиаиндексом 18,76 тыс. он обошел главу Омска Сергея Шелеста (9,8 тыс.).


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