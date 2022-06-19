Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 107

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:54 В Новосибирске президентский грант потратят на «анимационный мини-сериал под названием „Нас не отменишь“». Это следует из документов на сайте «Президентского фонда культурных инициатив».

«Анимационный микросериал „Нас не отменишь“ — серия коротких анимационных роликов о выдающихся русских представителях культуры и искусства, которые своим творчеством и открытиями в области культуры навсегда вписали в мировую историю не только собственное имя, но и гордое звание „русские“, — утверждают авторы. — На систему Станиславского опираются актеры театральных школ всей планеты, по правилам монтажа Кулешова делают фильмы в Голливуде, музыка Чайковского лежит в основе сотен балетов и опер, гений науки Зворыкин изобрел телевизор — один из ключевых каналов продвижения культуры, мир все еще сходит сума от русского авангарда, музыка советских композиторов вдохновляет западных звезд. <…> В роликах „Нас не отменишь“ мы немного иронично, слегка гротескно, но с большой любовью расскажем о выдающихся русских и об их вкладе в мировую культуру. Короткий формат роликов идеально подходит для распространения в интернете, юмористичная и легкая подача позволит снизить градус общественного накала и простым языком расскажет об очевидном, но в контексте мировой обстановки отрицаемом: вклад русской культуры и искусства невозможно отменить».

Проект предложило ООО «Продюсерский центр „Рекламанск“». Фирма принадлежит Евгению Медведеву и Андрею Логачёву. В 2021 году она пыталась участвовать в конкурсах на рекламные ролики от госструктур, в том числе от учреждения новосибирского правительства «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», но не получила контрактов.

Авторы утверждают, что проект обойдется в 615 тыс. рублей, а его итогом будут ролики на 500 тыс. просмотров. Президентский грант составил 480 тыс., остальное — собственные средства компании.

Последняя запись «Продюсерского центра „Рекламанск“» во «Вконтакте» датирована 2019 годом. Последнее обновление блога на сайте — ноябрь 2020 года.

11:37 Роскосмос предложила новосибирской авиакомпании S7 передать свой плавучий космодром «Морской старт» государству. «Мы предложили другой вариант, передать государству этот ракетный комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность непосредственно в Роскосмосе заняться его восстановлением»,— сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире «России 24».

В июне группа компаний S7 сообщила, что проект S7 Space по созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой ступенью заморожен. На него не нашлось денег, а проект покинули 30 человек из более 100.

10:33 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от ордена Александра Невского от РФ. Он объяснил это тем, что до завершения полномочий не планирует принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.

А пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков начал утверждать, что «награждения и не планировалось».

10:30 Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в июне меняются цены на хлеб, муку, крупы и макароны. Так, в одной из сетей бородинский хлеб уже на 63% дороже.

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Главное на утро 19 июня

• Псковский городской суд оштрафовал Алексея Перепелицына за разговоры на улице Льва Толстого на 30 тыс. рублей. Его обвинили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

В Санкт-Петербурге местный житель Олег Клименчук оштрафован на 30 тыс. по той же статье за плакат со строками из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием». Мужчина вышел на улице 1 июня с плакатом «Разве для смерти рождаются дети, Родина? Встречайте трепетную весну, люди Земли...», передает ОВД-Инфо**. После этого он и его жена начали получать угрозы в социальных сетях, а на дверях их квартиры вывесили листовки с оскорблениями.

18 июня Клименчук сообщил правозащитникам, что неизвестные напали на него около дома со словами: «Почем продался, сука? Еще раз выйдешь — убью!» и «К ментам можешь не ходить, я сам мент». Он обратился в больницу и написал заявление в полицию.

• Советник президента РФ Владимира Путина Антон Кобяков решил сравнить хакерские атаки на информационные ресурсы Петербургского международного экономического форума с бомбежками Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали»,— сказал он.

Напомним, что во время Сталинградской битвы, по разным оценкам, погибли десятки тысяч мирных жителей и более 1 млн военнослужащих с разных сторон. О потерях на прошедшем ПМЭФ не сообщалось.

• «АвтоВАЗ» работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы возобновить производство по ряду моделей, кроме Lada Vesta, передает РИА Новости со ссылкой на самарского губернатора. 8 июня завод в Тольяти продолжил выпускать Lada Granta после простоя с конца апреля.

• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 4509 мирных жителей: «1747 мужчин, 1166 женщин, 124 девочки и 129 мальчиков, а также 41 ребенок и 1302 взрослых, чей пол пока неизвестен». (Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 176 погибших).

Ранены 5585 гражданских.

• Обнаженные российские и украинские активистки из инициативы femay.berlin легли на асфальт в форме буквы Z в Берлине. Их тела были измазаны красной краской, символизирующей кровь.

Акцию назвали «Империалистское величие».





*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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