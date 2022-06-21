Алтайскую журналистку довели в суде до слез по делу о ﻿«фейках» из-за допроса ее детей

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Барнаульский суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения журналистке Марии Пономаренко, которую обвиняют по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. На процесс привели ее несовершеннолетних дочерей, которых решили допросить.

Судья Октябрьского райсуда Барнаула Анна Полтарыхина рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения журналистки RusNews Мария Пономаренко. Активистов, которые пришли ее поддержать, сначала встретили полицейские, которые долго отказывались пускать их в зал как слушателей, сообщило издание.



«В процессе нам было запрещено переговариваться, как слушателям. Нам было запрещено даже смотреть на Марию я не удержалась. Я два раза и кивнула показала сердечко поддержал ее и за это меня выгнали из здания суда», — рассказала новосибирская активистка Яна Дробноход.



Кроме того, на процесс привели двух несовершеннолетних дочерей Пономаренко для допроса. В итоге журналистку на процессе «довели до нервного срыва», рассказали в RusNews.

«Маша единственное, что успела попросить, чтобы все брали 51 статью — все родственники, и все кого будут допрашивать только 51. Потому что это реально судилище, просто судилище», — отметила Дробноход.

В итоге судья Полтарыхина продлила арест журналистки на два месяца и семь дней, до 29 августа.

Напомним, Пономаренко отправили в СИЗО по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет колонии.



Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, ее штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний по административным протоколам она пришла в суд маске «Путина в отставку», за что ее тоже оштрафовали. Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске уже как журналистка RusNews.



Закон о введении статьи 207.3 УК президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта. С тех пор ее используют, в том числе против гражданских активистов, политиков и журналистов. Например, в СИЗО уже находятся основатель горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, а кузбасский журналист Андрей Новашов — под запретом определенных действий.