Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 110

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Мобильный операторы снова повышают тарифы.

15:39 Зеленая лента в Новосибирске. Фото от читателей.





15:37 В Новосибирской области опять вырастут тарифы на коммунальные услуги. Особенно серьезно повысятся расценки за вывоз мусора, несмотря на то, что регион весной столкнулся с коллапсом обращения с отходами. Деньги получит компания, связанная с корпорацией из Ленинградской области.

Все подробности читайте здесь.

14:23 В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. По данным СМИ, огонь мог вспыхнуть после удара беспилотника.

Официального подтверждения этой информации нет. МЧС лишь сообщило, что площадь возгорания 50 кв. метров.

14:18 Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 года.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015-го.

13:24 Экспорт в Россию из китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальем и регионами Дальнего Востока, резко вырос в январе—мае 2022 года. Это следует из сообщения генконсульства РФ в Харбине.

«За первые пять месяцев 2022 года экспорт провинции Хэйлунцзян увеличился на 17,5%, импорт — на 39,5%», — рассказали в консульстве.

При этом основу российского импорта из этой провинции КНР составляют плодоовощная продукция, органические химические соединения, текстиль, обувь, галантерея, строительная техника и транспортные средства. А из России идут углеводородное сырье, пиломатериалы, удобрения, сельхозпродукция, руды, целлюлоза и электроэнергия.

13:05 IKEA начала уведомлять арендодателей российских торговых центров, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этому рассказали источники «Ведомостей».



Как утверждают собеседники издания, речь идет о досрочном расторжении в одностороннем порядке, что может грозить IKEA штрафами.

В Новосибирске единственная IKEA арендовала помещения в ТЦ «МЕГА» на улице Ватутина.



13:01 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России до 30 июня.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:20 Почти пятая часть опрошенных россиян, потерявших работу, сказали, что могут позволить себе не работать всю оставшуюся жизнь, показал опрос HeadHunter. В 2021 году таких было лишь 3%, сообщило РБК.

«В общем с финансовыми трудностями разной степени столкнулись девять из десяти потерявших работу россиян: треть опрошенных сообщили о серьезных денежных затруднениях, 44% отметили, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удается справиться. У 14% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности, а 10% финансовых трудностей не почувствовали», — пишет издание.

26% опрошенных могут позволить себе не искать работу еще три месяца, а 21% рассказали, что финансовые проблемы у них начнутся уже через месяц.

12:17 Представители некоторых пассажирских перевозчиков Новосибирской области покинули Сибирский транспортный форум в знак протеста. Они обвинили минтранс в долгах за перевозку льготников.

Все подробности читайте здесь.

12:00 Российское рейтинговое агентство АКРА спрогнозировало снижение импорта в РФ до 30% по итогам 2022 года, передает «Прайм».

«На основании статистики стран-торговых партнеров импорт из отдельных стран демонстрирует значительное падение. По оценке АКРА, падение общего импорта по стоимости в этом году ожидается на 20–30%», — отметили в компании.

10:59 Золотодобывающая корпорация Nordgold, основанная в России, отправила в отставку своего гендиректора по фамилии Зеленский, сообщила сама компания 21 июня. Николай Зеленский покинул пост еще 17 июня, уточнили в пресс-релизе.

Nordgold основана в 2007 году как золотодобывающее подразделение российской «Северстали» олигарха Алексея Мордашова, ему и подконтрольна сама компания. Сейчас это международная золотодобывающая корпорация с предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее, в них работает 8 тыс. сотрудников. Объемы добычи оцениваются более 1 млн унций.

Управляющая компания части российских активов — ООО «Нордголд Менеджмент» — принадлежит «Норд Голд Плк», которая зарегистрирована в Великобритании. На днях Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

10:42 Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что перед переводом из владимирской ИК-2 в колонию строго режима № 6, на него составили очередной «выговор». Фактически теперь его в любой моменту могут отправить в штрафной изолятор (ШИЗО).

«Только неделю я на своей уютненькой зоне строгого режима, а мне уже влепили „выговор правами начальника учреждения“, — рассказал в своем телеграм-канале Навальный. — Объясняю: рапорты, выговоры и поощрения — это важнейшая часть жизни „красных“ зон. Этим (понятно, что еще избиениями и пытками) здесь все управляется. Любит тебя администрация — у тебя постоянно поощрения, а значит, передачи и свидания. Не любит — для тебя придумываются нарушения, по ним пишут рапорты и делаются выговоры. Два выговора — могут отправить в ШИЗО. А там запросто и умрешь от „воспаления легких“ или сломаешь шею, упав с нар (потом кто-то за это получит поощрение в виде свидания с мамой!)».

Выговоры висят «сгорают» только через год после последнего, пояснил политик: «У меня последний выговор с формулировкой „сломал потолок“ (не спрашивайте) был в прошлом августе. Соответственно, в этом августе все мои 30 выговоров должны были „сгореть“. Но нет! Моя первая зона, оказывается, составила рапорт, что буквально в последние два часа, пока я был у них, я „нарушил форму одежды“. В 6–30 утра шел в умывальник в футболке, а не в тюремной робе».

«Так что и мои 30 прежних выговоров со мной теперь еще на год. Очень удобно — в любой момент меня можно признать злостным нарушителем, кинуть в ШИЗО и т. д., — добавил Навальный. — Мораль: хотите жить опасной жизнью? Просто иногда ходите в футболках».

10:27 Читатель прислал такую фотографию из одного сибирского города, подписав: «Когда Мария стала Мрия».





Главное на утро 22 июня

• Мобильные операторы в РФ сделали платным подключение к своим сетям из-за повышения стоимости закупки сим-карт. Об этом сообщили РБК представители «Билайна» и «МегаФона».

«Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат «Билайна» на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса», — отметили в «Билайне».

В «МегаФоне» введение платы связали с «увеличением затрат компании на предоставление услуг».

• Оператор Tele2 резко поднял цены на свои тарифы, предупредив клиентов через смс-сообщения. С 5 июля цены на безлимитные тарифы вырастут с 450 до 750 рублей, при этом ранее стоимость услуг и так подорожала с 350 до 450 рублей.

Российские операторы начали повышать цены на тарифы в апреле с разрешения Федеральной антимонопольной службы, которая санкционировала рост сразу на 11,8%. МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» подняли цены на некоторые услуги в среднем на 10%.

Минцифры РФ и ФАС пообещали проверить обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2.

• Военный комиссар Иваново потребовал от организаций провести опрос среди сотрудников, состоящих на воинском учете, о готовности служить в армии РФ или вступить в «добровольческие отряды», узнали в IvanovoNews.

Судя по опубликованному образцу заполнения ведомости, жители должны указать свое воинское звание, личные данные и ответить, согласны ли они заключить контракт по пребыванию в «мобилизационном людском резерве», заключить краткосрочный контракт (не менее трех месяцев) на службу или вступить в «добровольческие отряды». Последние не регламентированы в законе «О воинской обязанности и военной службе», отметило издание.



• Сбербанк и ВТБ приостановили возможность переводов валюты между российскими банкам.

Сбер уже убрал из приложения валютные переводы в российские банки, остались только переводы в рублях. «По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», – сказали в колл-центра банка РИА Новости.

• С сайта «Ельцин-центра» пропало заявление с осуждение действий Кремля в Украине, сделанное еще в конце февраля. Президентский центр называл происходящее «немыслимой бедой для обеих стран и их народов» и потребовал прекратить «спецоперацию».

В «Ельцин-центре» рассказали It’s My City, что сняли публикацию по требованию правоохранительных органов. Но не уточнили, в чем именно состояли претензии.



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.