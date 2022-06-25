Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 113

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Мужа Маргариты Симоньян приравняли к террористам в Казахстане.

17:21 Патриарх РПЦ Кирилл прокомментировал свое падение в новороссийском храме.

«То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий, — цитирует Кирилла РИА Новости. — Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм».

17:10 В одном из сувенирных магазинов новосибирского Академгородка на кружке, купленной в уже закрывшейся IKEA, налепили изображение бабушки с флагом.

Фото Тайги.инфо



А это Искитим. На баннере есть символика Союза десантников России.

Фото от читателя



16:52 Патриарх Кирилл поскользнулся и упал в храме в Новороссийске. Ему помогли подняться, пишет РБК. Кадры публиковал телеканал «Союз», но сейчас запись удалена.

По словам протодиакона Андрея Кураева, падение могло произойти, в частности, из-за того, что патриарх не разрешает прикасаться к себе, чтобы не заразиться ковидом.

16:41 Зеленые ленточки в Кемерове. Фото от читателя.

16:14 Зампред Совбеза РФ и бывший президент страны Дмитрий Медведев начал угрожать Молдове запретом на поставку ресурсов после того, как она официально стала кандидатом на вступление в Евросоюз.

«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только „дорогих“ энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС, — пишет Медведев в своем телеграм канале. — И последний штрих о Romania Mare [Великой Румынии]. Если начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России».

Медведев утверждает, что в Молдове «искореняются российские СМИ», а «неугодные оппозиционные лидеры под надуманными предлогами бросаются за решетку».

16:07 Журналистке «Соты» Виктории Арефьевой отказано в возбуждении дела против подполковника ВС РФ, напавшего на нее во время съемки акции протеста 2 апреля. Об этом сообщило само издание.

Во время акции начальник военного патруля разбил корреспондентке телефон, а у журналиста «ЗакС.ру» Константина Ленькова отобрал фотоаппарат.

Отказ был вынесен еще 22 апреля, но пришел только сейчас, по словам следователя, «из-за проблем с почтой». Более того, следователь, «воспользовавшись взятой с Виктории подпиской о неразглашении, запретил называть не только имя напавшего, но и собственное, заявив, что является „должностным лицом“», пишет «Сота».

Фото t.me/sotaproject

15:45 В Евпатории трое военных угнали автомобиль местного жителя, сообщила Baza. Они вывезли машину в поле и сожгли.

Задержанные объяснили полицейским, что угнали машину, «чтобы покататься». «А потом что-то случилось, и машина загорелась», — пишет издание.

Утверждается, что речь идет об уголовном деле.

14:50 Визовые центры Греции в России предупредили туроператоров о приостановке приема документов на визы с 27 июня на неопределенный срок. Об этом сообщил «Вестник Ассоциации туроператоров».

В визовом центре ссылаются на технические причины. Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу. Причина закрытия не уточняется.



14:37 Жительницу Няндомы Ирину Брянцеву в Архангельской области вызвали в полицию из-за поста во «ВКонтакте» о проекте нового комплекса по переработке отходов. Женщина просто опубликовала опрос «Как относятся жители города Няндома и района к строительству нового КПО?», пишут активисты из проекта «Нам здесь жить».

«Чиновники Няндомы начали запугивать не только Ирину, но и других активных участников протеста против строительства КПО. Несколько человек также вызывали для дачи объяснений за безобидную активность в социальных сетях и нейтральные высказывания на общественных слушаниях», — рассказало издание.

Проектом КПО в Няндоме занимается ООО «Террикон».

13:42 На митинге в защиту свободы слова в Алматы выступила главный редактор Orda.kz Гульнара Бажкенова. «[Во время январских событий] нас блокировали без суда и следствия. Наш митинг за то, чтобы этого никогда не было, — заявила она (цитата по „Власти“). — Нам нужна подлинная свобода слова. Против цензуры, против самоцензуры. Я считаю, что раз в год журналисты имеют право выйти на эту сцену и заявить о себе».



«То, что сейчас происходит, началось с разгрома НТВ в России. У нас это началось с закрытия независимых частот. Государство хочет не пользы, а удобства», — цитирует одного из выступавших Orda.

Фото t.me/orda_kz

13:37 Читатель из Барнаула прислал Тайге.инфо фото вот такой уличной инсталляции. Утверждается, что трубу с табличкой установили в микрорайоне Докучаево.





13:17 В Алматы в парке имени Ганди начинается митинг в защиту свободы слова, передает Orda. По оценкам «Власти», собрались порядка 60 человек.



На митинге пройдут выступления председателя Международного фонда защиты свободы слова «Адил Соз» Тамары Калеевой, политика Булата Абилова, журналистов Амангельды Батырбекова и Ардак Букеевой, кинокритика Карима Кадырбаева, шеф-редактора Orda.kz Бека Байтаса и главного редактора издания Гульнары Бажкеновой.

Акция согласована властями.

Фото t.me/vlastkz/Юна Коростелева

13:09 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поставил под сомнение договор о границе РФ с Литвой. Так он прокомментировал ситуацию с ограничением транзита грузов в Калининградскую область.

«Поскольку мы договаривались о пересечении Литвы, Литва поставила вопрос, что частью пакета должно стать признание границы Литовской республики с РФ. Если сейчас они идут на то, чтобы грубо попрать те договоренности, которые сняли в 2003 году колоссальное напряжение, которое возникало между Евросоюзом и Россией, и Литвой в том числе… то с моей точки зрения, как человека, который вел эти переговоры, она просто поставила под сомнение весь пакет договоренностей», — сказал Рогозин (цитата по «Интерфаксу»).

13:00 Тайга.инфо узнала, что лесные пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока решили не тушить из-за экономической нецелесообразности.

Все подробности читайте здесь.

11:36 Федеральные власти решили запретить установку мангалов и барбекю внутри новых зданий общепита и торговли с 1 декабря. Для них должны быть предусмотрены специальные места, говорится в приказе МЧС России, передает ТАСС.

11:30 Товарооборот магазинов парфюмерии и косметики в торговых центрах Москвы за первые две недели июня упал на 12% по сравнению с прошлогодним показателем. Количество чеков сократилось на 18%, выяснили в Focus Technologies.

По словам директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, в сегменте парфюмерии импорт занимает 70%, декоративной косметики — 70–80%, средств для ухода — 50%. «Логистика сильно усложнилась, и расходы на нее выросли, а скидок и акций стало существенно меньше», — цитирует его «Ъ».

11:13 Зеленая ленточка у здания правительства Новосибирской области.

Фото «Видимый протест»



11:00 Тарифы ЖКХ в некоторых городах Кузбасса, в среднем, вырастут на 12-13%. Для жителей Прокопьевска отопление и горячая вода подорожают сразу на 15%.

Все подробности читайте здесь.

10:40 Главред хакасского «Нового фокуса» Михаил Афанасьев признан политзаключенным. Он в СИЗО по обвинению в «фейках» про армию за то, что он просто делал свою работу. У него осталась жена и дети.

Все подробности читайте здесь.



Главное на утро 27 июня

• Гендиректор Уральского компрессорного завода Денис Тасаков осудил забастовку рабочих предприятия из-за невыплаты зарплаты. «Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию, — сказал он сайту ЕАН. — В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370».

Долг перед более чем 300 сотрудниками превысил, по данным СК РФ, 20 млн рублей. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК (невыплата зарплаты).

Уральское предприятие выпускает продукцию для нефтегазового и энергетического сектора. Тасаков также признал негативное влияние санкций на производство: «Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит».

• Мужа главреда госканала Russia Today и госагентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна внесли в один список с террористами и «прочими нежелательными в Казахстане элементами», передает агентство КазТАГ со ссылкой на источник. На границе по нему выставили «красные флажки».

«На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними. А о том, что он там в этом списке, официально и не скажут, это не предусмотрено нормами – власти же не будут каждого террориста, которого включили в этот список, поименно называть», – пояснил собеседник агентства.

В апреле Кеосаян начал угрожать жителям Казахстана. В своем YouTube-канале он опубликовал видеоролик, в котором негативно высказался о Казахстане и гражданах страны. «Казахи, братья, это чё за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, иммигрирует на Марс или, вы думаете, [что] вы иммигрируете. Я говорю свое личное мнение гражданина РФ, на Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно», — пригрозил он. На странное поведение Кеосаяна намекал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на питерском форуме, во время которой он объявил, что республика не признает «ДНР» и «ЛНР».

• С 4 июля в «Тинькофф Инвестициях» начнет действовать комиссия за хранение валюты доллара, евро и фунт стерлингов. За каждый день будет взиматься 0,033% от суммы. В месяц комиссия составит 1%.

При этом, что комиссия не действовала, на счету должно быть до 10 тыс. единиц валюты. «С учетом складывающейся геополитической ситуации мы активно продвигаем альтернативные прямому владению валютой инвестиционные возможности», – заявили в банке.

• Российские ведомства и госкомпании получили указание в срочном порядке отказаться от использования Windows, пишет The Moscow Times. Операционную систему в срочном порядке меняют на Astra Linux. На сайте госзакупок уже размещены сотни контрактов от «Газпрома», «Росатома», региональных правительств и бюджетных учреждений на покупку и установку Linux общей стоимостью несколько миллиардов рублей.

Перейти на использование Linux намеревается и специальный летный отряд «Россия» управления делами президента, который перевозит Путина и других высших должностных лиц, узнал CNews.

• Сырки «Б.Ю. Александров» исчезнут из продажи в России. Из-за спора вокруг бренда, принадлежавшего умершему Борису Александрову, производитель меняет их название на «А. Ростагрокомплекс», пишет Forbes. Дочь скончавшегося бизнесмена подала иски к «Ростагрокомплексу» и другим компаниям с требованием возместить ей убытки в размере 1,49 млрд рублей и изъять из оборота все товары со знаком «Б.Ю. Александров». Лицензионное соглашение на использование бренда разорвано.



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

