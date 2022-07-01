Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 119

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Последний спектакль «Гоголь-центра».

13:41 Визовый режим для россиян вступил в силу в Украине 1 июля. Визы можно оформить в центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и Новосибирске, говорится на сайте МИД Украины.

Ходатайства о визах будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах «в сотрудничестве с украинскими компетентными органами». Россияне, которые находятся в других странах, смогут обратиться за визой в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

13:21 Роспотребнадзор снимает все ковидные ограничения в стране. Включая запреты на массовые мероприятия, под предлогами которых власти блокировали протестные акции, что не мешало им проводить свои собственные.

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13:10 Препарат «Золгенсма» ввели в гражданский оборот в России, сообщает благотворительный фонд «Звезда на ладошке». Это самое дорогое лекарство в мире, которое назначают детям со спинальной мышечной атрофией (СМА).



Золгенсма зарегистрировали в РФ еще 9 декабря 2021 года, но до сих пор закупать его имел право только путинский фонд «Круг добра». Другим благотворительным фондам такого права не предоставили.

«В связи с этим большое количество детей с диагнозом СМА в длительном ожидании получения лечения, несмотря на то, что необходимые суммы для закупки генной терапии были собраны»,— уточняет «Звезда на ладошке» в своем тг-канале.

Однако вместе с этим увеличилась и стоимость препарата, теперь его можно будет приобрести за 133,1 млн рублей, добавляет фонд.



Отметим, что на момент регистрации золгенсма стоила порядка 120 млн рублей.



12:29 Две российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям, сообщает «Коммерсант». Они обратились с этой просьбой в Минтранс.

S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad. Заявления были поданы в Минтранс в апреле и мае, но министерство, по сведениям издания, до сих пор не ответило. Эксперты «Ъ» говорят, что смысла оставлять эти самолеты в России нет.

12:12 Жители Читы устроили митинг против повышения тарифов ЖКХ. Они записали видеообращение к властям РФ и призвали жителей других городов поддержать их.

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11:44 Детскую площадку в одном из поселений под Томском поставили прямо на болоте. Местные власти решили обвинить в этом самих жителей, утверждая, что они не приняли участие в голосовании по объектом «комфортной среды», которое, впрочем, нередко носило формальный характер в регионах.

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10:00 «Туристический кешбэк» для россиян предложили внедрить в Беларуси. Об этом пишет местной госагентство «БелТА».

«Сегодня на полях форума регионов Белоруссии и России мы предложили инициативу по внедрению туристического кешбэка для граждан России на территории Белоруссии. Тем самым мы хотим привлечь их на наши исторические объекты, места памяти, такие как Брестская крепость, Хатынь, Курган Славы», — сказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

09:53 80 сотрудников ООО «Алтайские авиалинии» не получили зарплату в срок «по причине финансовой нестабильности» в апреле 2022 года. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Общая задолженность оценивалась в 3,5 млн рублей. Ее удалось погасить после представления прокуратуры.

В отношении руководителя авиапредприятия возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

ООО «Алтайские авиалинии» полностью принадлежит правительству Алтайского края. Компанию возглавляет Алексей Новиков. Выручка в 2021 году составила около 230 млн рублей, чистый убыток — 17,4 млн.

Главное на утро 1 июля

• Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о «специальных экономических мерах» при «контртеррористических и иных операциях» за пределами России.

К числу таких мер относится временная расконсервация мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва, а также сверхурочная работа в «отдельных организациях». В пояснительной записке не скрывается, что законопроект хотят принять в том числе из-за ремонта вооружения и военной техники во время «спецоперации» в Украине.

• Мэрия Москвы потребовала от подконтрольных ей журналистов холдинга «Москва-медиа» (агентство «Москва», «Москва 24» и другие СМИ) найти по три человека, которых можно было бы включить в списки электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах. Об этом рассказал «Холод».

Электронное голосование на выборах Госдумы в Москве в 2021 году закончилось скандалом. В большинстве одномандатных округов побеждали оппозиционные кандидаты, но после внесения результатов из системы электронного голосования выиграли единороссы или другие провластные представители.

• Преподающий «черную магию» Алексей Варцаба, известный по телепроектам «Битва экстрасенсов» и «Последний герой», оштрафован в Ростове-на-Дону на 20 тыс. рублей за «дискредитацию» ВС РФ и возбуждение ненависти по ст. 20.3.1 КоАП.

Как сообщила пресс-служба областного управления ФСБ, Варцаба разместил во «ВКонтакте» материалы, «направленные на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии, представителям органов власти, а также дискредитирующие использование ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции». Мужчина известен как «Намтар Энзигаль» — он проводит обучающие курсы «черной магии» и прием граждан на платной основе.

• Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов компании «Сахалин Энерджи» в собственность государства. Это оператор проекта «Сахалин-2», созданного для добычи газа и нефти на шельфе Сахалина.

Компания принадлежала «Газпрому», англо-голландской Shell, японским Mitsui и Mitsubishi. Доли иностранных компаний, как следует из указа, перейдут новой компании, которую создаст правительство РФ.

• В «Гоголь-центре», руководство которого решили сменить власти Москвы, состоялась премьера спектакля «Я не участвую в войне» режиссера Алексея Аграновича по поэзии Юрия Левитанского. Это последний спектакль, который Агранович поставил на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Центр продолжит работу под названием Театр имени Гоголя, а директором назначили руководителя новосибирской филармонии Александра Бочарникова.

К зрителям обратился бывший худрук театра, режиссер Кирилл Серебренников. Видео опубликовала Ксения Собчак.

«Если у человека заберут прописку, то это не значит, что его убивают. Не значит, что его лишили жизни. Было это здание, будет какое-то другое. „Гоголь-центр“ — это идея, идея свободы. Идея свободы может кончиться только с нами. Мы вот такие люди, очень неприятные для власти, очень неприятные для кого-то, но любимые друг другом и нужные друг другу, — сказал Серебренников. — Наверное, нужные и театральной Москве, и умному, прогрессивному, любимому нами зрителю, который все эти годы был с нами, заполняя этот зал и создавая эти 98 и сколько-то там процентов, которыми нам надо было отчитываться, благодаря которым нас, может быть, так долго и не закрывали».

«Закончился этот адрес, когда-нибудь продолжится другой. Действительно, жизнь коротка, искусство вечно», — добавил Серебренников, пожелавший наступления «прекрасной России будущего».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.