Почему мы так не любим граждан России?

Вячеслав Мархаев

Этот вопрос задал коммунист Евгений Бессонов, когда в Госдуме обсуждался законопроект об ограничениях и запретах для иноагентов.

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ) комментирует последние принятые законопроекты, часть из которых в очередной раз ограничили права россиян.

Речь шла об очередных запретительных мерах по проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций в стране. Парламентское большинство расширило [ «Единая Россия» ] перечень мест, где подобные мероприятия будут запрещены. Кроме прочего, их нельзя будет проводить там, где располагаются «здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к таким зданиям, к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, водоотведения, сетей газоснабжения».

Дополнить запретительный список могут и субъекты РФ. Их наделяют полномочиями определять места, в «которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций ограничивается по времени возможного проведения указанных публичных мероприятий».



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Любовью и уважением к гражданам обосновали эти нововведения инициаторы законопроекта. Фракция КПРФ проголосовала против. Право граждан на свободу собраний закреплено в Конституции РФ . Задал вопросы инициаторам законопроекта: «О любви сказали очень громко. Эта попытка однозначно — очередное закручивание гаек. Не кажется ли вам, что установленные сегодня ограничения и требования к проведению митингов уже достаточно регулируют эти вопросы? Не приведет ли очередное ужесточение к дополнительному злоупотреблению этим правом на местах и не вызовет ли это негативную реакцию общественности в регионах?»

Законопроект регулирует ограничения и запреты для иноагентов. Неясно, почему в нем прописали ограничения по проведению публичных мероприятий для всех граждан страны? И подобных непонятных моментов в законотворческом процессе сегодня немало.

На рассмотрение Госдумы 5 июля в первом чтении п равительством РФ были внесены два законопроекта, которые были одобрены без обсуждения и поправок уже на следующий день:

• Законопроект об обеспечении Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации.

• Законопроект о праве Правительства Р Ф устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений при введении специальных мер в сфере экономики.

От голосования воздержался. Насколько оправданно и необходимо бесконтрольно наделять огромными полномочиями пусть даже и правительство страны?

Жизнь показывает, что разумная бдительность предпочтительней безмерного доверия. Многочисленными дворцами и огромными благами для топ-менеджмента обернулись бесконтрольность и непрозрачность деятельности Пенсионного фонда России (ПФР). Сегодня его объединяют с Фондом социального страхования (ФСС). Фракция КПРФ проголосовала против. Есть сомнения, что цели законопроекта будут достигнуты: цифр, подтверждающих, что объединение ПФР и ФСС приведет к оптимизации расходов, парламентариям не предоставили. На этом весенняя сессия закончена.

За этот период Государственная дума приняла 361 закон.

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