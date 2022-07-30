Последнее слово мэра Томска в суде: «Оговор весомее всех самых веских доказательств»

© vk.com/пресс-служба мэрии Томска. Иван Кляйн

Томский областной суд оставил в силе обвинительный приговор мэра Томска Ивана Кляйна по делам о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. В конце мая в отношении него завели еще одно уголовное дело. Он полностью отрицает вину и заявляет о давлении силовиков и тех, людей, которые с ними сотрудничают.

Областной суд оставил в силе приговор Советского райсуда Томска, по которому Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима.

Ивана Кляйна признали виновным по двум эпизодам по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности).



Следствие считало, что Кляйн дал указание начальнику департамента градостроительства внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. Бизнесмен Ринат Аминов, обращавшийся за землей для строительства жилой многоэтажки, получил «существенный вред» из-за отказа чиновников. Ранее он фигурировал в СМИ в связи с расследованием причины появления долгов в размере 700 млн рублей у местного оборонного предприятия ТПО «Контур», входившего в госкорпорацию «Ростех». По второму эпизоду превышения полномочий Кляна обвиняли в выделении земельного участка его дочери.

До рассмотрения апелляции Кляйна снова поместили под стражу, несмотря на состояние здоровья и перенесенные операции. В апреле 2022-го его все-таки отпустили под домашний арест, который ему пришлось проводить в медучреждении под Томском. А в конце мая на Кляйна завели четвертое уголовное дело — по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие считает, что Кляйн якобы дал указание бывшему начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, зная, что работы были выполнены с нарушениями.

Тайга.инфо частично публикует последнее слово Кляйна в Томском областном суде, которое распространили его адвокаты (полный текст доступен здесь).

«Томичи верили мне»



К сожалению, произнесение последнего слова стало для меня не таким уж не привычным делом. Ведь это второе последнее слово, с которым я обращаюсь к суду. Верю, что ключевым в словосочетании «последнее слово» является именно слово. Слово люди произносят, чтобы быть услышанными. И я, выступая в Советском районном суде Томска, участвуя в слушании дела и исследовании доказательств, слушая показания свидетелей, полагал, меня и мою защиту не могут не услышать.

Я верил, что невозможно, белое называть черным, а непреступное преступным. К сожалению, 30 декабря 2021 года мне продемонстрировали, что возможно всё, а оговор со стороны нескольких ранее судимых лиц весомее всех самых веских доказательств, которые были исследованы в суде. Тем не менее, я продолжаю верить в торжество закона и правды, а потому обращаюсь к вам, уважаемый суд, со словом надежды. Надежды на правосудие.

Для начала хочу сказать, что же всё это долгое и тяжёлое для меня время вселяло в меня надежду. Это люди! Томичи, которые дважды выбирали меня, верили мне и не оставили даже тогда, когда меня попытались очернить и бросили за решетку. Они приходили к зданию районного суда до и после каждого судебного заседания, чтобы просто помахать мне рукой и сегодня продолжают это делать, то есть верят в правосудие, надеются на справедливость. Они присылали мне письма поддержки, пока я содержался под стражей. Они разбирали в комментариях к репортажам о ходе судебных заседаний каждое доказательство и верили в то, что правосудие свершится. Спасибо вам! Я никогда не забуду такой поддержки. Врачи, которые дважды спасли меня от смерти, провели несколько тяжелейших операций и продолжают сегодня моё лечение, борясь за мою жизнь в то время, как мой организм ставит перед врачами новые и новые задачи. Спасибо вам! И, наконец, спасибо моим близким, жене Галине, дочерям Наталии, Маше, Светлане, внучкам, зятю Дмитрию и Артуру. Вы настоящая семья. Моя поддержка, опора и смысл жизни. Спасибо вам, что вы у меня есть и что вы рядом со мной и в горе, и в радости!

«Уголовное дело сфабриковано на показаниях ранее судимых»

А теперь хочу коротко остановиться на разборе каждого из трех инкриминированных мне судом эпизодов и объяснить Вам, уважаемый суд, что я не совершал ни одного из приписанных мне преступлений, да и преступлений в принципе никаких не было. Постараюсь коротко, потому что мои защитники уже убедительно, со ссылками на исследованные доказательства привели свой подробный юридический анализ в выступлениях и прениях. Я доводы защитников полностью поддерживаю, но всё же хотел бы выразить свое отношение к тем деяниям, которые мне приписал Советский районный суд Томска 30 декабря 2021 при постановлении приговора.

Во-первых, хочу обратить внимание на то, что конструкция того обвинения, которое фактически при постановлении приговора заново предъявил мне суд, кардинальным образом отличается от того обвинения, от которого я защищался при рассмотрении дела. Поменялись статьи, поменялся мотив, поменялись последствия.

Очевидно, что у суда возникли проблемы с вынесением обвинительного приговора по тому обвинению, которое было сформулировано следствием. Ну никак было невозможно сказать, что я превысил свои полномочия, издав постановления, подписание которых прямо относилось к моей компетенции. И я считал, что суд оправдает меня, признав не виновным. Суд же вместо этого изменил обвинение и сказал, что в данных случаях я действовал в пределах своих полномочий, но использовал их в личных целях, то есть злоупотребил данными полномочиями. Однако я просто не знал о таком обвинении, мне оно не предъявлялось, поэтому я не мог от него защищаться в суде. Такое кардинальное изменение обвинения ухудшило мое положение и лишило меня права на защиту. Как минимум, я был лишен возможности дать в суде показания по этому новому обвинению и выразить свое отношение к нему.

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Дальше Кляйн подробно описывает каждый эпизод и приводит доказательства своей невиновности. Все эти детали можете прочитать здесь.

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Уважаемый суд, при вынесении решения прошу обратить внимание на следующее:

— Мое уголовное дело сфабриковано на показаниях ранее судимых свидетелей Касперович (Подгорной), Сурикова, Вяткина, лже-эксперта Ильина, подчиненной Подгорной — Климовой, которая исполняла волю Подгорной, и потерпевшего Аминова — патологического лгуна, бывшего следователя, главного скупщика земель под обанкротившимися оборонными предприятиями Томска, где он был главным кредитором, то есть тем лицом, которое банкротило эти предприятия. Не странно ли все это выглядит? И есть ли еще хоть одно уголовное дело в Томской области, которое построено на показаниях судимых лиц?

— Судом не учтены и не истребованы из других уголовных дел в отношении Подгорной, Сурикова, Вяткина соглашения о сотрудничестве вышеуказанных лиц со следствием. А это могло бы прояснить многое, пролить правду на моё уголовное дело и объяснить мотивы оговора меня этими лицами.

— Касперович (Подгорная) А.А. и Подгорный П. Р. (компаньон Аминова Р.Х.) были близки с 2016 года. И уже тогда, в 2016—2017 годах, вынашивали свою экономическую выгоду при застройке двух своих земельных участков жилыми домами, и это они подтверждали сами в суде. Этим хочу сказать, что у Касперович (Подгорной) А.А. был мотив, помимо тех, что я указывал в суде. Но мне кажется, что суд просто не обратил внимание на показания свидетелей о связи Касперович (Подгорной) и Подгорного с 2016 года.

— Почему-то нет веры избранному народом мэру, зато есть вера, причем основанная не на фактах, а на ложных словах, предпринимателю с сомнительной репутацией и ранее судимым свидетелям, которые, наверняка, подписали соглашения о сотрудничестве с целью смягчения своих приговоров.

— Таким судебным решением, которое постановил Советский районный суд Томска, можно напрочь отбить приток свежей, новой крови из бизнеса во власть, когда человека судят лишь за то, что он ранее имел успешный бизнес, является акционером общества, акции которого передал в соответствии с законодательством своей супруге.

— В результате такого судебного решения мэры городов будут вынуждены думать не об интересах жителей, а о собственной судьбе.

— Мэр Томска имел свое видение решения непростого вопроса и при этом руководствовался интересами жителей, в частности жителей микрорайонов Мокрушинский и Степановский, которые помимо общей плохой транспортной доступности еще были и отрезаны от города железной дорогой.

— После моего задержания 13 ноября 2020 года из-за стресса я перенес тяжелую онкооперацию. После объявления 30 декабря 2021 года приговора получил еще одну разновидность рака и снова перенес операцию. В настоящее время прохожу химиотерапию. Накануне апелляции 26 мая 2022 года, то есть за 10 дней до апелляции, меня из больницы доставили в Следственный комитет, где предъявили еще одно обвинение, скроенное по тем же лекалам, словно калька, и, основанное на показаниях очередного находящегося под следствием уже 1,5 года оговорщика-«свидетеля». После этого мне избрали уже вторую меру пресечения в виде домашнего ареста. Видимо, чтобы не выпустить меня вообще, и чтобы город продолжал оставаться без градоначальника. Кому-то это, видимо, выгодно.

Уважаемый суд! Все эти действия я расцениваю как психологическое воздействие, прежде всего на меня, чтобы дальше не добивался своего оправдания в высших судебных инстанциях, вплоть до Верховного Суда. Это сигнал, в том числе и вам, чтобы вы видели дело какого «злодея» и «преступника» рассматриваете. Чтобы не дай Бог не вынести «неправильного», а точнее оправдательного приговора. Таким образом, выражается недоверие Томскому областному суду и ставится под сомнение независимость судебной ветви власти.

Всё происходящее — стресс для моего организма. Очередного стресса я могу просто не пережить!

Завершая своё выступление, хочу сказать, что даже, несмотря на всю ту несправедливость, с которой мне пришлось столкнуться в этом уголовном деле, несмотря на те ложные оценки моих действий, я не жалею, что когда-то согласился стать мэром. Я всегда хотел служить и помогать людям. Мне кажется, многое у меня получилось. Я любил и люблю томичей, служил им, старался делать наш город лучше, краше и безопаснее. Задержание, приговор, болезни и страдания, которые я, и моя семья перенесли вместе с этим уголовным делом, не заставят меня изменить отношение к городу и горожанам. Тем более, что я верю, как и тысячи томичей, что этот приговор может быть пересмотрен. Я верю в независимость томской судебной власти! Все доказательства и факты свидетельствуют, что я ни в чем не виноват, а потому прошу у суда апелляционной инстанции об оправдании. Нет никаких составов преступлений в моих действиях, и судят меня, а попросту расправляются в данном случае не со мной, а со всеми, кто хотел сделать для своих сограждан что-то хорошее.

Мэр Томска Иван Кляйн — один из последних избранных самим жителями мэров в России. Он представлял «Единую Россию», а до прихода на мост мэра был гендиректором «Томского пива» и четырежды избирался в региональный парламент.