Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 150

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:17 Центральный банк РФ продлил ограничение по снятию наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Сохраняется действующий лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро.

«До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года», — уточнили в ЦБ.

Решение объяснили действующими против России санкциями.



15:23 Активированный уголь будут делать из отходов в Алтайском крае.

В Алтайском крае планируют построить предприятие по производству активированного угля из отходов сельскохозяйственного производства (лузги гречихи, овса, подсолнечника) и лесопереработки (древесных опилок), сообщили в региональном правительстве. «Предполагается, что новая продукция сможет успешно заместить импортный активированный уголь», — утверждают в пресс-службе .

Инвестором станет ООО «Карбон» и Шипуновского района, которое входит в группу компаний «Роса». Предполагается производство мощностью 8,4 тонны угля в сутки. Вложения оцениваются в 525 млн рублей.

В регионе зарегистрировано несколько ООО «Карбон». В Шипуново только одна такая фирма, которая создана лишь в апреле 2022 года. Она принадлежит Юрию Юрченко, который возглавляет фермерское хозяйство «Роса».

15:00 Решение сделать проезд по Московскому скоростному диаметру платным с 2023 года ставит под угрозу не только транзит грузов, «но и сотни тысяч людей, которые приезжают в столицу на длительный срок из других регионов, жить и работать», заявил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов (цитата по его пресс-службе).

Напомним, мэрия объявила, что проезд будет бесплатным только для жителей Москвы и Подмосковья.

«Я допускаю, что многие жители Москвы и Подмосковья поддержат идею. Но с другой стороны, им вряд ли понравится, если завтра платный проезд введут для них в других городах, например Крыма, Кубани, — отметил Миронов. — Решение Москвы создает опасный прецедент, этому опыту могут последовать и в других регионах. В конце концов, это может стать толчком к реализации старой антинародной идеи о введении платного въезда в города. Я призываю московские власти отказаться от этого начинания».



13:50 Новосибирские власти захотели восстановить 70 разрушенных домов в Беловодске и Городище в ЛНР, признанной Кремлём, сообщили в региональном правительстве. Кроме того, планируется отремонтировать больницу, казачий кадетский корпус, детскую школу искусств и здания для чиновников.

Кто их разрушил, не уточняется.

«Каждое здание было осмотрено, установлены объемы повреждений. Теперь ведется детализация работ, подготавливаются сметы, идет подбор подрядчиков для осуществления планов. Также на месте были проведены переговоры с местными подрядчиками на поставку окон и материалов для восстановления зданий, которые в этом нуждаются», — утверждают в пресс-службе.

13:15 За первое полугодие 2022 года ввоз всех крепких напитков в Россию сократился почти на 35%, до 32,65 млн литров, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн литров.

Основная причина — санкции и отказ от поставок крупнейших производителей. Теперь ассортимент будет пополняться за счет новых российских напитков, а также импорта рома, на ввозе которого кризис почти не сказался, пишет «Коммерсантъ».

В Алкогольной сибирской группе (АСГ) подсчитали, что из-за санкций США, отказа от поставок компаний из Шотландии и Ирландии с рынка РФ может уйти около 70% импортного виски. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин уточняет, что в первую очередь речь идет о брендах среднего ценового сегмента. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев добавляет, что менее выраженное снижение ввоза коньяка, видимо, связано с большой долей в импорте поставщиков из Армении.

12:50 Глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов попросил власти отменить экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8%, а также предоставить металлургам скидки. Без этих мер компаниям придется снижать производство, пишет РБК.

12:10 Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов, передает Прайм.

Сбербанк увеличил плату впервые за 20 лет — на 10 рублей, в результате в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

10:50 Власти РФ внесли в национальный «стоп-лист» 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции, сообщил МИД.

Среди них замминистра обороны страны Майк Ядли, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл и оперативный командующий Военно-морскими силами Гэрин Голдинг.

09:23 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от забайкальского управления ведомства доклад о расследовании случая осквернения могил участников «спецоперации».

Могилы военнослужащих были повреждены в городе Борзя, рассказали в СК РФ по Забайкалью. Подозреваемыми стали пять подростков в возрасте 15−17 лет.

Уголовное дело возбуждено по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).



09:00 Крупнейшая в РФ объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» начнет показывать фильмы Голливуда вместе с российскими. Услугу назвали «кинопродуктом», пишут «Ведомости».

В это «кинопродукт» будет включен российский фильм и «зарубежные видеоматериалы», рассказал гендиректор сети Алексей Васясин. В первый «кинопродукт» вошли российский мультфильм «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация» от Universal Pictures. «Миньоны» официально не выпускали в российский прокат.



В дальнейшем в «кинопродукт», по словам Васянина, может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию».

Выпуск фильма без прокатного удостоверения является административным правонарушением (ст. 14.58 КоАП), штраф на юрлицо составляет 50−100 тыс. рублей, напомнил журналу Forbes директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин. Кроме того, показ иностранного фильма без разрешения правообладателя — это нарушение авторского права. Студия может добиваться в российском суде выплаты компенсации, но ее максимальный размер составляет 5 млн рублей.

kinopoisk.ru

08:45 Телеграм-канал журналиста Романа Супера взломали. В нем появились посты о криптовалютах.

«Мой канал взломали мошенники. Минут сорок они тут бесновались. Команда телеги оперативно нанесла удар по вурдалакам. Канал вернули мне (и вам)», — написал позже Супер.

Журналист в своем телеграм-канале публикует письма от людей о происходящем с ними, близкими и с их работой после 24 февраля. В том числе рассказы бывших или действующих сотрудников российских СМИ.

Главное на утро 1 августа

• Экс-главу «Роснано» и бывшего вице- премьера РФ Анатолия Чубайса госпитализировали в реанимацию одной из европейских клиник, сообщила его жена Авдотья Смирнова журналистке Ксении Собчак.

«Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги», — рассказала она. По данным связанного с Собчак телеграм-канала «Осторожно новости», комнату где находился Чубайс обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — цитирует Собчак Чубайса.

Анатолий Чубайс покинул пост представителя Владимира Путина по устойчивому развитию в международных организациях в марте 2022 года и вышел из совета директоров АФК «Система». Он покинул Россию.

• Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО соратников создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова Василия Федорова, Евгения Моисеева и Ирину Андину.

Федоров проходит по делу об организации заведомо ложного доноса с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК). Моисеев и Андина — только по статье о ложном доносе.

• Крымский районный суд Краснодарского края оштрафовал на 80 тыс. рублей сотрудников ТЭС «Ударная» Юрия Осокина и Илью Пальчика из-за надписей на касках за «дискредитацию» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 УК).

• Служба государственной безопасности Латвии увидела риски в переезде в страну российских журналистов после 24 февраля. В страну уже приехали более 200 репортеров и 23 организации СМИ из РФ.

«Служба выявила риски и для безопасности латвийского информационного пространства, и риски, связанные с работой разведки, так как СМИ традиционно входят в сферу интересов российских спецслужб. Обо всем этом служба безопасности проинформировала государственные должностные лица», — цитирует ответ на запрос LSM.lv.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.