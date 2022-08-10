Новосибирцам обещают по 200 тыс. от имени губернатора за формирование «именных» военных подразделений

© Кирилл Канин. Андрей Травников

Власти Новосибирской области продолжают рассылать бизнесу письма для формирования воинских подразделений на фоне «спецоперации». Глав предприятий ранее просили организовать встречи коллективов с военкомами, теперь же могут предлагать деньги лично от губернатора.

Предприятия в наукограде Кольцово Новосибирской области получили письма от администрации с просьбой сформировать «именное» подразделение на основании «обращения министра обороны РФ в адрес губернатора» Андрея Травникова («Единая Россия»). Копия поступила Тайге.инфо.

«Прошу вас провести агитационную работу с сотрудниками для отбора и заключения контрактов о прохождении военной службы, — говорится в письме за подписью и.о. главы наукограда Михаила Андреева. — Приглашаются люди призывного возраста от 18 до 50 лет и категории годности „А“ или „Б“».

В обращении утверждается, что «при заключении контракта губернатором Новосибирской области выплачивается единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей», а при прохождении службы «уровень денежного довольствия составляет от 204 тыс. рублей в месяц».

Источник финансирования «пособия» не уточняется, Такая же сумма в 200 тыс. рублей называлась в качестве «подъемных» для участников «спецоперации» из Приморья. Причем в том регионе деньги выделяются из регионального бюджета, писали СМИ.

Тайга.инфо уже рассказывала, что в Бурятии региональный бюджет начали напрямую тратить на «спецоперацию».

При этом ни цели формирования новосибирского «подразделения», ни место службы не указываются. Украина в документе никак не упоминается.

По сведениям источника, письмо получили и частные компании.



Ранее редакция писала о письмах от администрации в Новосибирске с просьбой организовать встречи коллективов с военными комиссарами для «формирования именных батальонов резерва для выполнения задач специальной операции». Была обозначена и квота по одному из районов города. Это делали также под предлогом «решения губернатора» Андрея Травникова. В тех письмах Украина также не упоминалась.

Федеральные власти отрицали возможность введения всеобщей мобилизации на фоне событий в Украине.

Еще в конце мая сотрудники одного из институтов новосибирского Академгородка массово получили требование прислать сканы военного билета и водительского удостоверения вне зависимости от возраста и пола, писала Тайга.инфо.



Кроме того, администрация Центрального округа Новосибирска отправляла предпринимателям письмо с просьбой «рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим» 41-й армии, «выполняющим специальную операцию на Украине, Луганской и Донецкой областях». В письме говорилось, что оно подготовлено «во исполнение письма врио командующего 41 армией» полковника Олега Короткевича.