Новосибирцам обещают по 200 тыс. от имени губернатора за формирование «именных» военных подразделений
Власти Новосибирской области продолжают рассылать бизнесу письма для формирования воинских подразделений на фоне «спецоперации». Глав предприятий ранее просили организовать встречи коллективов с военкомами, теперь же могут предлагать деньги лично от губернатора.
Предприятия в наукограде Кольцово Новосибирской области получили письма от администрации с просьбой сформировать «именное» подразделение на основании «обращения министра обороны РФ в адрес губернатора» Андрея Травникова («Единая Россия»). Копия поступила Тайге.инфо.
«Прошу вас провести агитационную работу с сотрудниками для отбора и заключения контрактов о прохождении военной службы, — говорится в письме за подписью и.о. главы наукограда Михаила Андреева. — Приглашаются люди призывного возраста от 18 до 50 лет и категории годности „А“ или „Б“».
В обращении утверждается, что «при заключении контракта губернатором Новосибирской области выплачивается единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей», а при прохождении службы «уровень денежного довольствия составляет от 204 тыс. рублей в месяц».
Источник финансирования «пособия» не уточняется, Такая же сумма в 200 тыс. рублей называлась в качестве «подъемных» для участников «спецоперации» из Приморья. Причем в том регионе деньги выделяются из регионального бюджета, писали СМИ.
Тайга.инфо уже рассказывала, что в Бурятии региональный бюджет начали напрямую тратить на «спецоперацию».
При этом ни цели формирования новосибирского «подразделения», ни место службы не указываются. Украина в документе никак не упоминается.
По сведениям источника, письмо получили и частные компании.
Ранее редакция писала о письмах от администрации в Новосибирске с просьбой организовать встречи коллективов с военными комиссарами для «формирования именных батальонов резерва для выполнения задач специальной операции». Была обозначена и квота по одному из районов города. Это делали также под предлогом «решения губернатора» Андрея Травникова. В тех письмах Украина также не упоминалась.
Федеральные власти отрицали возможность введения всеобщей мобилизации на фоне событий в Украине.
Еще в конце мая сотрудники одного из институтов новосибирского Академгородка массово получили требование прислать сканы военного билета и водительского удостоверения вне зависимости от возраста и пола, писала Тайга.инфо.
Кроме того, администрация Центрального округа Новосибирска отправляла предпринимателям письмо с просьбой «рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим» 41-й армии, «выполняющим специальную операцию на Украине, Луганской и Донецкой областях». В письме говорилось, что оно подготовлено «во исполнение письма врио командующего 41 армией» полковника Олега Короткевича.