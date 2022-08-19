Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 168

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Склад с боеприпасами щагорелся в Белгородской области.

16:36 Замглавы Минцифры Дмитрий Ким заявил, что в России может появиться базовая станция 4G, а на федеральном уровне «для всех российских разработчиков создают правильные стимулы»

«Мы жили достаточно долго в условиях, когда телекоммуникационное оборудование в основе своей закупалось», — цитирует Кима ТАСС.



16:16 Минтранс заявил о «снижении тарифов» на авиабилеты в России и повышении спроса на авиаперевозки.

15:58 Суд по ликвидации еврейского агентства «Сохнут» в России отложили на месяц, передает «Коммерсант». Представитель организации на суде просил назначить «двухмесячную примирительную процедуру», но Минюст возражал, и суд отказал.

Ранее Минюст РФ подал иск о ликвидации «Сохнут». Сотрудники московского офиса агентства рассказали о прослушке со стороны российских силовиков и прямом вмешательстве в телефонные разговоры.

После переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Израиля Ицхаком Герцогом стало известно, что агентство по репатриации «Сохнут» закрывается в России, сообщал The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник.



15:27 Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман* в ее день рожденья на 10 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Шульман Леонида Соловьева.

14:10 Годовая инфляция в Новосибирской области в июле составила 14,99% после 15,82% в июне. Темп прироста цен был ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (16,06%) и по России в целом (15,10%). Рост цен сдерживал свежий урожай на полках и расширение предложения мяса.

Все подробности читайте здесь.

13:33 Депутата Госдумы Вадима Белоусова («СРПЗП»), приговоренного к 10 годам колонии за взятку в 3,2 млрд рублей, объявили в розыск. До этого он не пришел на оглашение собственного приговора, а защита объяснила это занятостью и рабочими встречами.

До суда Белоусов находился под подпиской о невыезде и продолжал работать.

13:10 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин решил поговорить об инфляции в Евросоюзе. «Уже достигла рекордных для еврозоны значений — 8,9%», — написал единоросс в своем телеграм-канале.

На этом фоне официальная инфляция в России в январе-июле 2022 года достигла 11%. Об это Вячеслав Володин не написал.



12:50 Афганистан готов рассчитываться за российские нефтепродукты едой и лекарственными травами, заявил глава минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи госагентству РИА Новости.

«Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России, — утверждает Азизи. — Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины».

На этом фоне глава МВД РФ Владимир Колокольцев отчитался, что поток наркотиков из Афганистана не ослабевает и даже становится разнообразнее. «Несмотря на декларативные заявления властей, не ослабевает поток наркотиков из Афганистана. Причем „ассортимент“ расширяется за счет метамфетамина и марихуаны», — цитирует его «Интерфакс».

Колокольцев призвал возобновить операцию «Паутина».

12:01 Жителя Читы Виталия Горячих обвинили в «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за цитату из Библии. Он проводил пикет с плакатом «Не убоюсь Zла», передает Сибирь. Реалии*.



Судья Центрального горсуда Читы Ольга Маркова оштрафовала Виталия Горячих на 30 тыс. рублей.

«Юрист пыталась объяснить, что эта фраза не может быть дискредитацией, но судья сказал: „Раз есть буква Z, значит речь о российской армии“», — отметил Горячих, который будет подавать апелляцию.

По словам юриста Марины Савватеевой, во время пикета к Виталию подходили жители, благодарили «за смелость».

11:57 Жители Искитима Новосибирской области протестуют против строительства исправительного центра ФСИН. Его пытаются сделать на территории «Новосибирской птицефабрики», которой якобы не хватает сотрудников.



Все подробности читайте здесь.

Мэрия Искитима

10:57 Посадки томатов и урожайность сокращаются в центральной и южной Сибири. Здесь подавляющий объем помидоров приходится на личные хозяйства.

В Красноярском крае в 2022 году посевы томатов заняли 738 га земли (на 4% меньше, чем в 2021 году), в Хакасии — 241 га (на 2% меньше), в Туве — 26 га (на 5% меньше), сообщили в Красноярскстате.

Кроме того, снижаются объемы сборов. В 2021-м красноярские аграрии собрали 24,3 тыс. тонн томатов (на 2% меньше, чем в 2020-м), в Хакасии — 7,7 тыс. тонн (падение на 7%) в Туве — 387 тонн (на 5% меньше).

10:15 В Кузбассе в 2021—2022 годах закрыто 14 общеобразовательных организаций, детей из которых перевели в близлежащие школы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

10 учреждений закрыты на капитальный ремонт на весь новый учебных год, еще четыре полностью ликвидированы.

С 1 сентября 2022 года вводятся в эксплуатацию три новые школы: две в Кемерове, одна — в Анжеро-Судженске.

10:01 Маркетплейс Ozon вышел на рынок досок объявлений в интернете (классифайдов). Проект уже заработал в Ростове-на-Дону и должен быть расширен на всю страну, пишет «Ъ».

При этом решение принято на фоне скандальных поправок к закону «О рекламе». Напомним, Госдума Р Ф голосами «Единой России» приняла в первом чтении законопроект, которые внес зампред комитета по экономической политике Артём Кирьянов («ЕР»). По его замыслу, в стране появится единый оператор цифровых рекламных конструкций — билбордов с экраном, рекламных табло на транспорте и «электронных досок объявлений» (классифайдов), типа «Авито». Все объяснения, которых при рассмотрении законопроекта удалось добиться парламентариям, со стороны автора и спикера Госдумы Вячеслава Володина, который фактически продвигал закон, свелись к «защите интересов государства и граждан от иностранного бизнеса» под предлогом «спецоперации». На вопросы о том, каким образом это касается наружной рекламы в городах, ответов не было.

Единый оператор, которым может стать только частная компания, получит право разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату. Участки ему отдадут в аренду на льготных условиях, без конкурса, на срок до 30 лет. При этом сейчас схемой размещения рекламных конструкций занимаются муниципалитеты, и это — существенная часть доходов местных бюджетов.

Против документа выступили КПРФ, эсеры и «Новые люди». Участники рынка также были резко против.



Под критерии единого оператора в России сейчас подходят только две компании: ООО «Русс Аутдор» и Gallery. Но Gallery вместе с другими операторами наружной рекламы выступает против документа.



ООО «Русс Аутдор» сейчас зарегистрировано в Москве. Его возглавляет уроженец Тбилиси Роберт Мирзоян. Сама компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед» с Виргинских Британских островов, доля находится в залоге у банка ВТБ до июля 2023 года. И в «Русс Аутдор» ужезаявили, что «не усматривают монополизации в инициативе».

09:36 Руководство «Формулы-1» не будет вести переговоров о возобновлении гран-при России, заявил исполнительный директор гонок Стефано Доменикали.

«Деньги важны для нас, но они не единственное, на что мы обращаем внимание. Если бы смотрели только на банковский счет, то календарь гонок, выглядел бы иначе. Я всегда говорю — никогда не говори никогда. Но в данном случае могу пообещать — мы больше не будем вести с организаторами Гран-при России никаких переговоров. Там больше не будет гонок», — цитирует Доменикали Sky Sport.



Главное на утро 19 августа

• Задержанная в Екатеринбурге журналистка Елена Шукаева объявила голодовку. Она это сделала в знак несогласия с постановлением суда, который назначил ей 14 суток за «распространение символики экстремистской организации» (ст. 20.3 КоАП) из-за постов во «ВКонтакте» с ссылкой на YouTube-канал Алексея Навального.



Задержали Елену Шукаеву сегодня днем, когда она выходила из суда, где рассматривались апелляции на два ее штрафа по статьям о дискредитации российской армии. Всего ей назначили пять таких штрафов на 200 тысяч рублей.

• Системы противовоздушной обороны сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и (Крымского) моста нет», — написал он в своем телеграм-канале.

• В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков: «По последним данным, пострадавших нет, жертв нет».

«Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — добавил чиновник.

• Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги. Он будет действовать в течение всего военного положения в стране и еще шесть месяцев после его окончания.

Разницу в тарифах поставщикам компенсирует государство.

• В Москве на Новом Арбате открылась первая кофейня Stars Coffee вместо ушедшего из России Starbucks. Ее активы выкупили купят Тимур Юнусов (музыкальный исполнитель Тимати) и ресторатор Антон Пинский. На логотипе сети теперь вместо русалки теперь изображена девушка в кокошнике с пятиконечными звездами.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.