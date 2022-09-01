Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты

Вера Ганзя
01 Сен 2022, 09:46

Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования

Бывший депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя комментирует решения федерального правительства о пропагандистских классных часах в школах и другие нововведения учебного года.

Тайга.инфо приводит мнение экс-депутата, опубликованное в ее телеграм-канале.

Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не отмена подушевого финансирования. Это не выход из Болонской системы, не отмена ЕГЭ и платного профессионального образования. Это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования.

А что будет?

1. Будут в очередной раз обновленные ФГОС и новые учебники (правда, их всем может не хватить). Обязательные курсы финансовой грамотности.

2. Будет бесплатное питание, наряду с учащимся начальной школы, детей-инвалидов и детей-сирот.

3. Будет историческое образование с 1 класса в курсе «Окружающего мира».

4. Будут всероссийские проверочные работы в 5–8 классах в начале учебного года по ряду предметов.

5. Будут обязательные классные часы «Разговоры о важном».

6. Каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и пения гимна.

Я думаю, что патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и уверенность в завтрашнем дне. А еще новенькие парты и стулья, не ободранные школьные доски, современные спортивные залы, светлые просторные классы и коридоры, современные средства обучения. И наличие ухоженной и укомплектованной кадрами школы в каждом селе. И новые школы в городах, где в классах не более 25 человек и нет очереди родителей с 4-х утра на прием документов ребенка в школу.

Изменения должны быть не поверхностными, а объемными и глубокими.


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