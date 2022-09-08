Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 187

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:15 Объем выдачи автокредитов у банка ВТБ в Новосибирской области вырос на 70% в августе 2022 года по сравнению с июлем.

Всего же за восемь месяцев новосибирские клиенты ВТБ оформили более 200 автокредитов на общую сумму около 280 млн рублей.

«Российский рынок автокредитования растет уже пять месяцев подряд, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей и сезонный фактор, связанный с периодом летних отпусков», — считает вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

16:45 Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что не нужно проводить референдумы по поводу присоединения к России на подконтрольных ВС РФ территориях Украины, а также в самопровозглашенных и признанных Кремлем ДНР и ЛНР.

«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», — написал он в своем телеграм-канале.

15:31 АО «Центр развития портовой инфраструктуры», который источники федеральных СМИ связывали с интересами семьи Ротенбергов, подписал соглашение с китайской «Корпорацией Сюань Юань» о строительстве конвейерной системы через Амур для транспортировки угля. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

«Конвейерная система будет создана на базе угольного терминала, расположенного в Амурской области, конкретная площадка будет проработана совместно с правительством региона, — рассказали в пресс-службе. — На территории городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян будет создана необходимая инфраструктура для приема груза. Максимальный объем перевалки продукции составит 15 млн тонн в год».

Вложения в проект оцениваются в 20 млрд рублей, а строительство планируется начать в 2023 году.

14:53 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы в Украину добровольцем, но не может, потому что у него «бронь». Об этом рассказал в интервью РИА Новости.

«Я бы сам поехал с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Нельзя бросать пост», — отметил чиновник.

t.me/Degtyarev_Info

14:44 Жители Новосибирской области продолжают жаловаться на дефицит инсулина. В одной из больниц препарат выдали только после обращения к заведующей отделением.

Все подробности читайте здесь.

14:25 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил подготовить предложения по импортозамещению исследовательского программного обеспечения в вузах, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Президентом поставлена задача обеспечить технологический суверенитет России, и вузы здесь играют ведущую роль. Минобрнауки поручим провести такую же работу, какую мы проводим по поручению председателя правительства Михаила Мишустина по тяжелому промышленному ПО», – сказал Чернышенко.

Минобрнауки должно проанализировать все типы ПО в университетах.

14:06 Mercedes продает свое предприятие в Подмосковье.

13:23 Екатеринбургские «Вечерние ведомости» прокомментировали обыски у своего главреда Владислава Постникова.

«Сегодня после информации об обысках у главного редактора Вечерних ведомостей, редакция делает мини-заявление. Пока никакой информации нет, однако Постников сам приедет на Фрунзе 73а [в полицию]», — говорится в телеграм-канале издания.

13:00 Росавиация в 33-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 16 сентября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:50 В Одинцово прошли массовые обыски у четверых журналистов и директора портала «Одинцово-ИНФО» Андрея Остроухова, передает ОВД-Инфо**. Силовики ничего не изъяли и никого не задержали.

Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) из-за семи публикаций о событиях в Украине.

Остроухова вызвали на допрос в качестве свидетеля. По его словам, силовики искали серверное оборудование.

12:40 У российских регионов начали падать доходы от налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц (НДФЛ). Среди них Забайкальский край и Республика Алтай.

Все подробности читайте здесь.

12:10 Законопроект о запрете распространения информации, «пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности» среди детей, внесли в Госдуму РФ. Этот документ подготовили заксобрание Башкортостана, а также федеральные депутаты-единороссы Римма Утяшева и Эльвира Аиткулова.

«В настоящее время широкое распространение среди российской молодежи получила

зарубежная идеология „чайлдфри“ („свободный от детей“), — утверждается в пояснительной записке. — Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя

сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей. Сторонники идеологии „чайлдфри“ распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ».

Изменения хотят внести в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

11:57 А в Тюмени силовики пришли с обыском к экс-редактору портала «Тюмень-Про» и внештатному корреспонденту «Сибирь.Реалии»* Юлии Глазовой, утверждает «УРАЛLIVE».

К Глазовой пришли из-за якобы связей с проектом «Утро февраля» экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарёву. Ранее РИА Новости сообщило о «следственных мероприятия» у «администраторов каналов в Telegram и YouTube» экс-депутата.



11:47 В Ростове-на-Дону силовики начали обыск у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян, передает ОВД-Инфо**.

Причина пока неизвестна. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета.

«Силовики пришли рано утром. Связи нет», — уточнили в RusNews.

11:43 Промсвязьбанк запустил для граждан обмен турецкой лиры, а Совкомбанк — дирхама (ОАЭ). Спрос на «мягкие» валюты, отмечают эксперты, есть как у туристов, так и у розничных инвесторов, которые ищут альтернативу доллару и евро, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее широко из «мягких» валют на рынке сейчас представлен китайский юань. Приобрести или продать его в наличном виде можно в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Совкомбанке, Россельхозбанке (РСХБ), «Открытии», Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), Экспобанке и ряде менее крупных кредитных организаций. Сбербанк предоставляет также возможность купли-продажи наличных турецких лир и тенге, с лирой работает и РСХБ, а с тенге — АТБ.

«Наличные деньги могут быть нужны и актуальны для путешественников, командировочных и тех, кто не обзавелся еще карточками иностранных банков для расчетов в дружественных странах, — отмечает директор отдела форензик Kept Елена Петерсон. — Доллары и евро с собой брать может быть неудобно или дорого: на месте обмен совершается по невыгодному курсу».

Дирхам относится к «мягким» валютам, то есть к ограниченно конвертируемым или неконвертируемым, чей курс подвержен существенным колебаниям, в отличие от «твердых», свободно конвертируемых валют (доллар, евро, фунт стерлингов и ряд других). Большинство национальных валют в мире, в том числе и рубль РФ, относится к «мягким». Среди них помимо дирхама — китайский юань, бразильский реал, турецкая лира и другие.

11:30 Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев утверждает, что «доллар не нужен».

«Доллар однозначно стал токсичной валютой, вне всяких сомнений, как, впрочем, и евро. Я считаю, что он не нужен, — сказал Моисеев в интервью РБК. — Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорим про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно».

11:20 РИА Новости сообщили о «следственных мероприятия» у «администраторов каналов в Telegram и YouTube» экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва, представлявшего Новосибирскую область.

Источник агентства утверждает, что установлены администраторы каналов «Утро февраля». По версии силовиков, Пономарёв ведет «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях».

Ранее Пономарёва, который находится в Украине, заочно арестовали. Ему вменили распространение «фейков» о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).



10:53 Екатеринбургские провластные телеграм-каналы утверждают, что в квартире политика и редактора газеты «Вечерние Ведомости» Владислава Постникова, прошли обыски. На сообщения обратил внимание журналист Дмитрий Колезев.

10:21 Правительство РФ обсуждает возвращение скидки на железнодорожные перевозки угля. Но только для портов севера и северо-запада страны, а не востока, рассказали источники «Ъ».

«Мера призвана на фоне эмбарго ЕС увеличить экспорт угля в Азию и одновременно перенаправить поток грузов с Восточного полигона. Как говорят источники в отрасли, сейчас без скидок экспорт через порты европейской части РФ в основном нерентабелен», — пишет издание.

10:16 Группа Би-2 отменила концерт в Томске, запланированный на 16 сентября. Организаторы возвращают деньги.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 8 сентября

• Политика Алексея Навального снова отправили в ШИЗО владимирской колонии №6.

«У меня двойной приз. Я только вышел из ШИЗО, и меня снова отправили в ШИЗО — 15 суток. Заодно сразу признали „злостным нарушителем“. А значит, теперь я внутри колонии строгого режима будет помещен на строгие условия содержания. Интересно, это будет как у доктора Лектора в „Молчании ягнят“ или у Магнето в „Людях Х“?» — приводятся слова Навального в его соцсетях.

• Основателя фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митю Алешковского* не впустили в Грузию без объяснения причин.

«Только что Митю Алешковского не пустили в Грузию и выслали в Ереван, откуда он прилетел. Поразительно то, что все это позорище происходит в зале аэропорта, где сияет огромная электрическая надпись: Be brave like Ukraine», — написала Тамара Эйдельман в соцсетях.

При этом Алешковский жил в Грузии с женой и ребенком.

• Цена барреля нефти Brent 7 сентября опустилась на торгах ниже 90 долларов — это минимум с начала февраля.

Стоимость североамериканской нефти WTI опускалась ниже 83.

• Херсонская область будет готовиться к проведению референдума о вхождении в состав РФ 4 ноября, сообщили ТАСС в подконтрольной РФ администрации региона.

При этом ранее с подобным предложением выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, объяснив идею Днем народного единства, который власти отмечают 4 ноября.



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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