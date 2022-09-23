Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 202

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране началась объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

17:20 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал реакцию россиян «частичную мобилизацию» «истерической».

«Можно еще было как-то понять такую истерическую и эмоциональную реакцию в первые часы, даже в первые дни, потому что был недостаток информации. С другой стороны, со вчерашнего дня всё-таки в соответствие с решением кабинета министра были активированы все информационные линии, Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы, работают все телефоны, СМИ публикуют».

16:19 На провластной акции в Иркутске замечена националистическая символика. Сам митинг, организованный чиновниками, проходил под лозунгами «Одна история», «Одна нация», и «Будущее Херсона вместе с Россией», передает «Иркутск анархистский».

«Обратите внимание на историческую последовательность: на митинге присутствует имперский флаг, который также используют русские неонацисты. Флаг империи, которая колонизировала Сибирь и другие земли», — отметил телеграм-канал.

Акция закончилась вскоре после начала. Люди с корпоративными флагами и университетской символикой разошлись, на площади остались представители «НОД» с криками: «Россия, свобода, Путин».

Власти проводят однотипные акции в поддержку «референдумов» в части городов страны на фоне протестов против мобилизации.



16:10 Военкомат подожгли в городе Свободный Амурской области, передает Shot. Сторож военкомата рассказал, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. Ранее коктейли Молотова кинули в военкомат Индустриального района Хабаровска.

В селе Кыра Забайкальского края неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата. «Но возгорания не было, даже пожарных не вызывали. Жидкость из бутылки залила немного бумаг», — рассказал один из источников «Читы.ру».



Кроме того, в поселке Целинный Алтайского края загорелся Дом культуры, где располагается сельская администрация.

Попытки поджогов военкоматов начались с 22 сентября на фоне объявленной Путиным «частичной» мобилизации жителей для участия в «спецоперации» в Украине.

15:57 Минобороны уверяет, что по «частичной» мобилизации не призовут жителей с высшим образованием, работающих:



• В аккредитованных организациях в сфере IT и «задействованных в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».

• В операторах связи — тех, кто задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи.

• В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем или редакцией зарегистрированного СМИ.

• В организациях, отвечающих за стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового.

Но для получения брони на них компании должны сами предоставить списки в Генштаб.

15:34 В Беларуси не будет мобилизации, заявил Александр Лукашенко.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли, — сказал Лукашенко на встрече с люди, называющими себя местными журналистами. — А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье».

15:05 Зеленые ленточки продолжают появляться в Новосибирске.

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14:46 40 задержанных на акции против мобилизации в Санкт-Петербурге продолжают оставаться в отделе полиции №2. Полицейские отказались предоставить им постельные принадлежности, людям приходится спать на полу, передает ОВД-инфо**.

«Учитывая, что вместо туалета — дырка в полу, возле которой лужи мочи, которые разносятся ногами по всему полу помещения, который не мылся пару дней, условия сна на полу неприемлемы», — цитируют правозащитники одного из арестованных.

«Состояние людей ужасное, многих девушек трясёт в слезах. Сотрудники молча переступают тела. На обоснованные требования предоставить хоть какие-то спальные места ответ был: „Вы задержаны, это и есть ваши ограничения, меняйтесь пересменками“», — рассказала другая задержанная.

14:36 В России раскуплены все билеты у монгольской авиакомпании Hunnu Air. «На регулярные рейсы нет мест до конца сентября», — заявили в пресс-службе компании.

На фоне повышенного спроса на билеты из Улан-Удэ в Улан-Батор компания решила запустить дополнительные рейсы на 24, 25 и 28 сентября. На 24 сентября свободных мест уже нет, билеты на две дополнительные даты обойдутся в одну сторону в 22,2 тыс. рублей.

Hunnu Air выполняет рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор. Ранее в Бурятии были замечены автомобильные очереди на выезд в Монголию.

14:13 В Забайкалье власти решили исключить из списка основных социально значимых мероприятий региона на 2022 год научно-практическую конференцию «Аносовские чтения». Вместо нее в перечень добавили конкурс «Где казак, там и слава», сказано в постановлении правительства.

На конкурс потратят 80 тыс. рублей, снятые с финансирования чтений.



14:09 В Забайкальском крае ввели сухой закон в некоторых городах и районах. Решение принято под предлогом «частичной мобилизации».

Все подробности читайте здесь.

13:36 В Новосибирске власти провели митинг в поддержку «референдумов» о присоединении к РФ самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также подконтрольных ВС РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. На него собрали представителей «Единой России», ЛДПР, активистов «НОД», студентов близлежащих вузов, а также ТОСы, передает корреспондент Тайги.инфо.

На мероприятие, по оценкам очевидцев, удалось собрать около 400 человек. Ранее в домовых чатах рассылали сообщения о том, что на митинг из отдаленных районов будут свозить автобусами.

Уже через 20 минут после начала мероприятия участники стали расходиться, через час всё закончилось. Со сцены выступали губернатор Андрей Травников («ЕР») и мэр Анатолий Локоть (КПРФ).

В основном речи были о «референдумах», а не о том, что жителей России и, в частности, Новосибирской области через «частичную мобилизацию» забирают на фронт.



UPD: Пресс-служба правительства Новосибирской области утверждает, что «митинг-концерт в поддержку президента России и референдума на Донбассе» собрал более 7 тыс. новосибирцев. Такой разницы между более-менее реальной картиной со слов очевидцев и официальными заявлениями в регионе еще не было.

В ближайшее время редакция опубликует фоторепортаж.





13:31 Узбекский процессинговый центр UZCARD приостановил обслуживание карт «Мир», объяснив это «техническими процедурами на стороне участников платежной системы».

Также приостановлена работа кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом.

13:23 Военкоматы в Кемеровской области рассылают требования руководству угольных разрезов региона «по-тихому» подготовить списки на мобилизацию, рассказала «Соте» журналистка Наталья Зубкова со ссылкой на сотрудника отдела кадров одного из разрезов. В ответ на его вопрос начальству, как можно «тихо» составить списки, если не знать, кто служил, а кто нет, был совет: «У кого на машинах были Z и V — того и записывай».

12:23 Сотрудников «дочки» «Газпрома» «Газпром ПХГ» уведомляют о получении отсрочек от мобилизации на целый год. Копию письма опубликовал телеграм-канал «Осторожно новости».

Основания для такой льготы не указаны. В письме лишь говорится, что работники попадают в «специальный воинский учет».

12:12 На одно из новосибирских промышленных предприятий пришла «разнарядка» по «частичной мобилизации» на 60 сотрудников. Всего в компании работают около 700 человек, сообщил Тайге. инфо источник, знакомый с ситуацией.

12:06 Член «Совета по правам человека» при Путине Кирилл Кабанов предложил лишать гражданства РФ уроженцев Центральной Азии за отказ от воинской службы.

«Готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», — написал Кабанов в своем телеграм-канале.

12:00 Дефицит кадров в IT-отрасли Новосибирской области составляет около 2 тыс. человек, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Все подробности читайте здесь.

11:19 «Собеседник» опубликовал расследование о доходах официального представителя Минобороны РФ , генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова. К утру 23 сентября текст удалили.

Но в кэше гугла материал сохранился. Конашенков оказался долларовым миллионером. Журналисты нашли у него жилье в престижном районе Москвы Хамовники. В ЖК «Смоленская застава» у него и дочери есть квартира почти на 100 кв. метров, пишет издание, оценивая ее примерно в 80 млн рублей, то есть дороже 1 млн долларов. При этом жилье ему досталось напрямую от Специального территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ

«На одной лестничной площадке с Конашенковым в Ружейном переулке окопалась семья еще одного генерала — Игоря Каспражицкого, который вместе с супругой служит в Генеральном штабе. И если для простых военнообязанных только сейчас объявлена частичная мобилизация „под ружье“, то окопные генералы уже давно „призваны“ в элитный Ружейный», — отмечало издание в удаленном материале.

Сын генерала — 32-летний Никита Конашенков, также работает в сфере пропаганды — звуковиком на телеканале Минобороны «Звезда». В 2014 году он вместе с корреспондентом Евгением Давыдовым попали в украинский плен на Донбассе, их отпустили через три дня, но перед этим они сделали публичное заявление, что извиняются перед народом Украины за ложь в своих репортажах, напомнило издание. В Москве же сотрудники «Звезды» пояснили, что их слова о лжи были лживым и сделаны под диктовку украинских силовиков.

Кроме того, ООО «Русское Авиационное общество», в котором некоторое время могла работать жена Конашенкова Елена, получало госконтракт на поставку запчастей для летательных и космических аппаратов, пишет издание.

11:10 Коктейль Молотова бросили в военкомат Индустриального района Хабаровска. Загорелось два кабинета, передает Amur Mash со ссылкой на источник.

10:50 В Москве вручили повестку на мобилизацию 63-летнему полковнику запаса, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале. В Якутии на фронт забрали 58-летнего мужчина, который никогда не служил, но у него есть военно-учетная специальность, добавил он.

«Волгоград. Моему сотруднику, старшему лейтенанту 55 лет также дали повестку. Должен был явиться в следующий понедельник, но сегодня позвонили ему домой и сказали быть завтра же утром», — цитирует Чиков одно из поступивших сообщений.

«Во всех отдаленных деревнях и Улан-Удэ раздали повестки. Попали под них 60-летние. Автобусами привозили на призывной пункт», — приводит правозащитник другое.

10:45 Жителям Иркутской области, которые подлежат частичной мобилизации, запретили выезжать за пределы России, сказано в приказе военного комиссара региона Евгения Фуженко, передает «Ирсити» со ссылкой на самого Фуженко.

Он отказался говорить, сколько именно человек хотят призвать на «спецоперацию» в регионе.

10:26 Сбербанк начал финансировать рыбопромышленную отрасль России в китайских юанях. Объемы уже превысили 200 млн юаней (1,74 млрд рублей), сообщили в пресс-службе корпорации.

«Кредитный портфель рыбопромышленной отрасли в Сбербанке составляет 235 млрд рублей. При этом большая часть финансирования направляется на инвестиции в строительство флота», — уточнили в банке.

10:12 Поток россиян в Казахстан увеличился. На четырех пограничных пунктах наблюдается скопление машин, сообщили власти республики.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 23 сентября

• Минобороны РФ уверяет, что квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются, но, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону «определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе».

При это ранее министр обороны Сергей Шойгу уверял, что будут призваны именно 300 тыс. человек. За первые сутки «частичной мобилизации» в военкоматы сами пришли 10 тыс. граждан, утверждают в Минобороны.

Напомним, что в указе Путина о «частичной мобилизации» был скрыт «для служебного пользования» пункт №7. Песков говорил, что он касался количества мобилизованных.

• Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался проводить мобилизацию в своем регионе. Он заявил в эфире ЧГТРК «Грозный», что республика перевыполнила «спущенный план» на 254%, и «спецоперации» якобы уже приняли участие 20 тыс. ее жителей.

«В республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды. Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

• Тот же Кадыров раскритиковал решение верховных властей обменять 200 украинских военнопленных, включая бойцов «Азова» (признан террористическим и запрещенным в РФ), на 55 российских солдат и олигарха Виктора Медведчука. Медведчук — это кум Путина. Кадыров утверждает, что с ним не посоветовались.

«Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…

Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно», — заявил Кадыров.

• Госкомпании и крупнейшие объединения разработчиков обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации для IT-специалистов, пишет Forbes.

Глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин, в частности, отметил, что мобилизация IT-специалистов негативно скажется на деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и может сорвать сроки выполнения госконтрактов.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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