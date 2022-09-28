Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 207

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

12:58 Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что во время «частичной» мобилизации «хватают всех подряд» и происходящее «нельзя назвать частичной мобилизацией».

«Вместо 300 тысяч повесток их разослали едва ли не миллион, — написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале. — Хватают всех подряд. Показательный пример — Александр Чухлебов из Ростовской области. Ему скоро 50 лет, он не видит одним глазом. Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров не видит в этом проблемы».

«Губернаторам не стоит кивать на военкомов, — подчеркнул Нечаев. <…> - Те, кто сегодня отправляется на фронт для скорейшего завершения спецоперации, должны быть уверены, что государство позаботится о них и их семьях. Сейчас вместо мер поддержки им напоминают о платежах по кредитам. Это попросту бесчеловечно».

12:47 Объем добычи нефти и конденсата на проекте «Сахалин-1» за семь месяцев 2022 года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Валерий Лимаренко. «На данный момент добыча нефти остановлена», — заявил он.

«Ожидается, что годовая добыча составит 4,2 млн. тонн. В то время как первоначально планировалось 8,9 млн тонн», — уточнил Лимаренко.

В проекте «Сахалин-1» кроме ExxonMobil и «Роснефти» участвуют SODECO (Япония) — 30% и ONGC (Индия) — 20%.

12:20 Банки отказывают в ипотеке россиянам, которых потенциально могут мобилизовать, передает Forbes.

«Спрос роняют банки, которые начали отказывать в ипотеке тем, кого, по их мнению, могут мобилизовать», — цитирует издание представителя крупной московской компании-застройщика. Сразу несколько собеседников подтвердили, что столкнулись с проблемой согласования ипотеки для клиентов-мужчин. «Да, есть отказы по ипотекам людям, которые попадают под мобилизацию», — отмечает эксперт по недвижимости Георгий Патанин.

Собеседники издания не назвали конкретные банки, в которых столкнулись с отказами. Представитель одного из крупных банков подтвердил, что при одобрении ипотеки «учитываются мобилизационные риски»: «Перестраховываются все банки, потому что сейчас вообще не понятно, кого и когда могут призвать».

11:54 В Белгородской области решили завершить мобилизацию. «Вчера вечером Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации», — заявил губернатор Вячеслав Гладков в телеграме.



«Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — подчеркнул чиновник.

Ранее мобилизацию остановили в Крыму, а в Чечне вовсе не проводили, потому что, по словам главы республики Рамзана Кадырова, регион давно перевыполнил план по отправке людей на «спецоперацию».

11:35 А в Искитиме Новосибирской области военнослужащим, которых должно обеспечивать государство, уже собирают деньги на свитера, термобелье, спортивные штаны, шапки, перчатки, жилетки и «ботинки типа берцы», а также на футболки, носки, нижнее белье, мыло, шампуни, табак, конфеты, говорится в объявлении в местном паблике «Подслушано в Искитиме».

Авторы сообщения утверждают, что «наши военнослужащие в данный момент находятся на границе в районе Белгорода». Им также не хватает жгутов, бинтов, йода, зеленки, перекиси водорода, жаропонижающих, аспирина, препаратов от кашля, леденцов для горла и антибиотиков, следует из сообщения в крупнейшем городском паблике на 50 тыс. подписчиков.

11:23 Депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский («ЕР») предложил финансировать обеспечение мобилизованных в армию жителей из городского бюджета, передает корреспондент Тайги. инфо

«Предварительно запросив военкома Новосибирской области, и купим какое-нибудь <…> - вот с территории Новосибирска призываются ребята, идут на операцию — может предусмотрим финансирование? Сейчас зима, тем более. Эти деньги выделим на снаряжение, обмундирование», — сказал Гудовский на сессии 28 сентября.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что всё необходимое для «оснащения бойцов армии сегодня предпринимается»: «Министерство обороны приняло соответствующие решения». «В наших силах помогать семья, тем, кто остается в тылу», — отметил он.

11:20 Депутаты горсовета Новосибирска пытались вынести на сессию вопросы о «частичной» мобилизации, которые им задают избиратели. Людей волнует, почему повестки получают те, кто не должен, а на горячие линии невозможно дозвониться, сколько в регионе ошибочно призвано и что с ними, почему забирают тех, кто пишет заявления на альтернативную службу и так далее. Но спикер совета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») счел часть из них неактуальным и переадресовал в интернет.

Все вопросы, волнующие жителей, читайте здесь.

10:11 В новосибирском Новоколледже. «У нас появился маленький, но очень своевременный арт-объект», — отметил его директор Сергей Чернышов в соцсетях.

Фото Сергея Чернышова





09:58 Эстония, Болгария и Польша рекомендовали своим гражданам покинуть территорию России.



Главное на утро 28 сентября

• Российские власти объявил о результатах «референдумов» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также подконтрольных ВС РФ частях Запорожской и Херсонской областей Украины. «За присоединение» к РФ якобы выступили 93,11% голосовавших в Запорожье, в Херсонской — 87,05%, в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%.

Сколько именно людей реально «проголосовали» — неизвестно. ТАСС утверждал, что их можно было признать состоявшимся еще в предпоследний день, так как явка якобы превысила 50%. На участках, открытых в РФ также проходило голосование, здесь избирком утверждает о поддержке в 96−98%.

При этом российские войска не контролируют полностью, как минимум, три из четырех регионов

• Правительство Латвии из-за объявленной в России «частичной» мобилизации с 28 сентября вводит режим чрезвычайной ситуации в граничащих с Псковской областью районах страны. Такой же режим вводится в аэропортах, пунктах пересечения границы, морских портах и на железной дороге, сообщается на сайте кабмина.

«Количество граждан России, желающих покинуть свою страну, значительно увеличилось. Таким образом, существует риск быстрого роста числа нелегальных мигрантов и на латвийско-российской границе. Цель экстренных мероприятий — упреждающая подготовка к нему», — сказано в заявлении.

• Верховный суд Венгрии приговорил бывшего депутата Европарламента Белу Ковача к пяти годам условно по делу о шпионаже в пользу России. С 2012 по 2014 год он занимался продвижением интересов России в Евросоюзе. Также его признали виновным по делам о мошенничестве с бюджетом и фальсификации документов.

Бывший депутат живет в Москве. На его арест могут выдать международный ордер.

• С факультета журналистки Московского государственного университета решили отчислить двух студенток, которые осудили акцию однокурсника с Z-символикой. Еще пятерым, в том числе старосте курса, вынесли строгий выговор, пишет «Новая газета. Европа».

23 сентября студент третьего курса журфака МГУ Степан Антропов пришел в здание факультета в футболке с буквой Z и стал размахивать флагом самопровозглашенной ЛНР. Некоторые студенты напомнили Антропову о запрете политических акций в стенах факультета и вызвали охранников. Но те ничего не предприняли. Затем кто-то отдал провластным телеграм-каналам переписку возмущенных студентов из внутреннего чата факультета.

Вероятно, некоторые студенты использовали в адрес Антропова нецензурную лексику. Декан факультета Елена Вартанова назвала «подобную враждебность» неприемлемой: «Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы». И 27 сентября комиссия по студенческим делам решила отчислить двух студенток.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.