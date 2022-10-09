Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 218

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

14:17 Министерство обороны Кыргызстана решило отменить учения c миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022». Они были запланированы на территории страны с 10 октября в Балыкчи, передает Orda.

Кыргызстан уже убран с календаря мероприятий на официальном сайте ОДКБ.

14:00 «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 9 октября. Они были приостановлены летом из-за ареста самолета.

«С 30 октября „Аэрофлот“ вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю. Также планируется запуск рейсов в Гоа (Индия) с 2 ноября», — уверяла компания.

13:34 Мобилизованного в Чите мужчину с проблемами со здоровьем, которому пообещали проведение медосмотра, вместо этого отправили на обучение в часть в Хабаровском крае. Об этом его жена рассказала «Чите.Ру».

«Он служил по контракту и во время службы получил травму плеча. У мужа была сломана ключица, произошел разрыв суставной губы. После окончания контракта никакого медобследования, чтобы поменять категорию, он не проходил — никто не предполагал, что будет частичная мобилизация. С окончанием службы любые нагрузки у него отражались болями в плече», — рассказала женщина.

Повестка пришла 23 сентября. Мужчина принес в военкомат все справки, но никакой медкомиссии не было, и его увезли в воинскую часть, а затем и на полигон. Там ему стало хуже, образовались язвенные очаги — случился приступ. Но военные заявили, что не пропустят гражданскую скорую помощь. Его жена жаловалась в военную прокуратуру и гарнизон. В итоге ее муж попал в список мобилизованных, которым пообещали медосмотр, вернули с полигона в часть и сказали, что отпустят домой. 30 сентября его в гражданской одежде привезли в военкомат Читы.

«В части его предупредили, что повезут проставлять отметки в военном билете, а затем мобилизованные из списка, как нуждающиеся в медосмотре, будут отправлены домой с разъяснениями. Спустя 4 часа пребывания в военкомате их вернули обратно в войсковую часть. Сказали, что 1 октября приедут военные комиссары из военкоматов, в которых они призывались, и каждого заберут, — рассказала женщина. — Когда те прибыли в часть, им сообщили, что никто никого не забирает. Никакого приказа, ничего не было, и в 2 часа ночи его увезли снова, погрузили на борт на военном аэродроме и отправили в Хабаровский край».

В хабаровской части мужчину все-таки осмотрели гражданские врачи, которые установили, в том числе онемение локтя, который не чувствовал проколы иглой. Его перевели в военный клинический госпиталь, но там «врачи только на основании записей в медкнижках пятилетней давности сделали заключение, что он годен», сказала жена. Более того, в военкомате Читы якобы потеряли документы мужа, ему не сейчас не оказывают медицинскую помощь.

«Из-за стрельб состояние его здоровья ухудшилось. Он планирует покупать необходимые перед отправкой на Украину вещи, так как в части сообщили, что в скором времени это произойдет», — пишет издание.

13:10 Не менее 16 призванных по «частичной» мобилизации россиян уже погибли при различных обстоятельствах с 21 сентября, напомнили Сибирь. Реалии* со ссылкой на сообщения СМИ, в том числе подтвержденные официально. Известно о самоубийствах, «сердечных приступах», «циррозе печени» и «тромбоэмболии».

Например, в Новосибирском высшем военном командном училище, где находится сборный пункт для жителей сразу нескольких регионов, известно о двух смертях. Как минимум одна из них может носить «насильственный характер», говорили родственники погибшего.

12:06 Новость о том, что в школу №13 Канаевского района Краснодарского края на урок «Разговоры о важном» привели «бойца ЧВК „Вагнер“», исчезла с сайта учреждения, где была опубликована под заголовком «Интересная встреча». Ее заменили на другую «интересную встречу» — с научным сотрудником районного краеведческого музея.

В первой же новости про «бойца» утверждалось, что он «рассказал третьеклассникам о важной роли, которую подразделение „Вагнер“ выполняет на Донбассе» (скриншот опубликовал сайт 93.ru). «Боец показал некоторые личные вещи и экипировку, которые он использовал во время боевых действий, свои правительственные награды», — говорилось в сообщении.



Наемник показал детям медаль «За Отвагу» и награды ЧВК «Вагнер» — «За взятие Попасной» и золотой крест 1-й степени. В новости на сайте станичной школы утверждается, что детей «интересовало всё», в том числе, какое оружие россияне применяют в Украине. При этом мужчина, судя по фотографиям, был почему-то в маске.

Директор школы — Лариса Сонько.

В конце сентября бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», признал, что создал частную военную компанию «Вагнер». В УК РФ есть статья 359 (наемничество). По ней грозит до 18 лет колонии. Также ранее публиковалось видео, на котором, предположительно, Евгений Пригожин вербует заключенных на «спецоперацию» для ЧВК «Вагнер». Шесть членов Совета по правам человека при президенте опубликовали обращение к генпрокурору Р Ф Игорю Краснову, в котором просят разъяснить, действительно ли заключенные российских колоний отправляются в Украину на «спецоперацию» и как это соотносится с действующими российскими законами.



11:55 «Зимбабве была и останется на стороне Москвы, даже после проведенных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — цитирует РИА Новости спикера нацсобрания парламента республики Джейкоба Мудендаа.

11:04 На прилавках супермаркетов в Якутии появилась китайская Coca-Cola. Фото опубликовала Sakhaday.

10:59 Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за якобы подготовки удара по территории Беларуси, сказано в заявлении МИД Украины. Кизиму вручили дипломатическую ноту.

«В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси», — отмечается в заявлении МИД.



«Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана РФ по осуществлению провокации и последующему обвинению Украины», — отметили в МИД.

10:13 В Москве мужчина 1968 года рождения стрелял в сторону полицейских, которые приехали по сообщению о нарушении общественного порядка. На Ярцевской улице они обнаружили мужчину в «неадекватном состоянии», а тот открыл огонь.

Мужчина мог стрелять из подъезда. Ранен один из сотрудников МВД. Полицейские тоже ранили стрелка, у которого потом забрали ружье.



Главное на утро 9 октября

• Бывшего новосибирского депутата Госдумы от «Справедливой России» Илью Пономарёва объявили в розыск, сказано в электронной базе МВД. Ранее Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о «фейках» про ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Илья Пономарев — единственный депутат Госдумы, проголосовавший в марте 2014 года против присоединения Крыма. Позже его лишили неприкосновенности, и он стал подозреваемым по делу о пособничестве в растрате средств фонда «Сколково».

В 2015-м Пономарёв уже был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск. В 2016-м Госдума лишила Пономарёва полномочий «за систематическое неисполнение своих обязанностей». Примерно с этого времени политик живет в Украине и занимается привлечением инвестиций в страну, в 2019-м получил украинское гражданство. После 24 февраля Пономарев вступил в территориальную оборону Украины.

• Жительница Москвы сообщила, что сотрудники полиции забрали ее 10-летную дочь из школы в Некрасовке и отвезли в районный ОМВД из-за аватарки в соцсетях с желто-синими цветами. Об этом рассказали в ОВД-инфо**.

Донос в полицию написала директор школы Майя Булаева. Она «хорошо отозвалась об успеваемости и характере девочки», но попросила «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи <…> гражданской позиции» ребенка, а также «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы та не «воздействовала» на дочь «убежденностью собственных политических взглядов».

Ранее, в сентябре, женщину вызвали в школу, чтобы обсудить пропуски ее дочерью необязательных занятий «Разговоры о важном». В итоге девочку начали допрашивать в полиции без мамы. Потом женщина приехала в отдел, сотрудники Центра «Э». Более того, позже силовики пришли домой к семье, не предъявив документов и не представившись, а инспектор по делам несовершеннолетних по фамилии Мжельская угрожала матери тем, что семью вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.

• Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Аксентьева и Максим Гулин внесли в законопроект об альтернативной гражданской службе (АГС) во время мобилизации. За теми, кто находится в запасе закрепляется право «на замену военной службы по призыву на АГС в период мобилизации».

Ранее правительственный сайт «Объясняем.рф», где публикуются ответы на вопросы о «частичной» мобилизации, утверждал, что альтернативная служба во время призыва на «спецоперацию» невозможна. Но Конституционный суд подчеркивал, что право на АГС должно обеспечиваться независимо от того, принят ли соответствующий закон

• Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, утверждает вице-премьер РФ. По его словам, при необходимости будут запущены дополнительные пассажирские поезда.



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***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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