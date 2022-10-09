Заместитель генпрокурора РФ заявил об ослаблении контроля со стороны новосибирских властей

© t.me/novasiberia. Губернатор Андрей Травников (второй справа)

Проблемы со строительством крупных инфраструктурных объектов в Новосибирской области свидетельствуют об ослаблении контроля органов власти. Об заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Демешин принял участие в заседании совета по национальным проектам при сибирском полпреде президента РФ.

«Демешин отметил неоднократный перенос сроков завершения строительства Ледового дворца спорта по нацпроекту „Демография“ в Новосибирске, ослабление контроля органов власти. Обратил внимание министра здравоохранения России на переносы из года в год начала строительства нескольких поликлиник, которые крайне необходимы гражданам быстрорастущего мегаполиса», — сказано в заявлении сибирского управления Генпрокуратуры.

Напомним, ледовый дворец в Новосибирске должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. В сентябре 2022 года проект подорожал еще на 10% до 14,4 млрд.

Достроить арену планируется к концу 2022 года. При этом, как говорил вице- премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

С поликлиниками ситуация еще хуже. Напомним, облправительство подписало договор о государственно-частном партнерстве не строительство семи поликлиник в Новосибирске с ООО «Седьмая концессионная компания», входящим в группу компаний «ВИС». Сроки уже сорваны, а их затягивание привело к резкому удорожанию проекта поликлиник.

Общая изначальная стоимость поликлиник по контракту в 2019 года была 7,48 млрд рублей. Часть средств были предоставлены в виде капитального гранта, остальные должен был вложить инвестор, а потом область рассчитывалась бы с ним пропорционально из бюджета. Но к сентябрю проект уже подорожал до 18−19 млрд рублей, а ни один объект так и не был сдан, что вызвало возмущение депутатов. Более того, губернатор Андрей Травников, несмотря на недовольство депутатов и прямые рекомендации разорвать концессию по четырем из семи поликлиникам, увеличил размер капитального гранта, выделяемого фирме напрямую из бюджета (с 1,62 до 3,2 млрд рублей).

По подсчетам зампреда строительного комитета заксобрания Дмитрия Козловского, квадратный метр обойдется по 346 тыс. рублей, тогда как элитной жилье в Новосибирске строят по 180 тыс. рублей за «квадрат». «А ведь строят из сэндвич-панелей! У нас склады есть получше в Новосибирской области», — говорил он. Другой депутат Вячеслав Илюхин обращал внимание, что члены облправительства практически не реагируют на недовольство. Правительство области может столкнуться с проблемами при обсуждении бюджета в региональном заксобрании из-за спорных концессий, в нем образуется «миллиардная дыра», также заявлял первый вице-спикер парламента Андрей Панфёров («Единая Россия»).

Отметим, что Панфёров формально является вторым человеком в реготделении «ЕР» после губернатора Андрея Травникова, который поддерживает проекты, вызывающие недовольство некоторых депутатов.

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе Травниковым указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“».